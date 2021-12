Lambrecht: Weihnachtsgottesdienste in der prot. Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg

Lambrecht – An Heiligabend finden um 16.30 Uhr in Lindenberg und um 18 Uhr in Lambrecht klassische Weihnachtsgottesdienste in den evangelischen Kirchen statt. Am 25.12. gibt es einen Gottesdienst um 18 Uhr in Lambrecht und am 26.12. um 10 Uhr in Lindenberg. An Silvester werden um 17 Uhr in Lindenberg und um 18 Uhr in Lambrecht Gottesdienste stattfinden.

Für alle Gottesdienste gilt die 3G-Regelung. Bitte Personalausweis und Impf-, Genesenennachweis bzw. einen aktuellen Testnachweis (höchstens 24 Stunden alt) mitbringen. Während aller Gottesdienste gilt durchgehend Maskenpflicht. Die Platzzahl ist aufgrund des Abstandsgebotes beschränkt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Auf dem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde wird es am 24.12.2021 ab 14 Uhr eine kleine und feine Weihnachtsgeschichte mit, aber nicht nur für Kinder zum Anschauen geben.