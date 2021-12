Autofahrerin kollidiert mit freilaufendem Pferd

L3302 (ots) – Dienstagmorgen 14.12.2021 hat eine 49-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen ein frei laufendes Pferd erfasst, als die Frau gegen 07.45 Uhr auf der Landesstraße L 3302 von Stiedenrode in Richtung Ziegenhagen unterwegs war. Im Verlauf einer Kurve überquerte das Tier unvermittelt die Fahrbahn, so dass die Frau einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Das Pferd wurde bei der Kollision zum Glück aber nur leicht verletzt und verschwand dann zunächst von der Unfallstelle.

Die verantwortliche Tierhalterin, die kurz zuvor der Polizei 2 Pferde als abgängige Tiere gemeldet hatte, konnte beide Tiere später wieder einfangen. Die Autofahrerin kam mit einem Schrecken davon, der Pkw ist bei dem Vorfall mit 4.000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen worden und war nicht mehr fahrbereit.

Polizei Witzenhausen

Rollerfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung – Fahrer leicht verletzt

Ein 67-jähriger Zweiradfahrer ist am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Schützenstraße in Witzenhausen ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der Man befuhr die Schützenstraße in absteigende Richtung und musste an der Kreuzung zur Ermschwerder Straße verkehrsbedingt bremsen, wodurch er die Kontrolle über sein Kleinkraftrad (Roller) verlor und auf die Seite stürzte.

Dabei zog sich der Mann u.a. Schürfwunden an der Hand und im Gesicht zu, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. An dem Roller entstand ein Schaden von 500 Euro.

Lkw beschädigt Zapfsäule

Beim Rückwärtsrangieren auf einem Tankstellengelände in der Straße “Unter den Weinbergen” in Witzenhausen hat ein 54-jähriger Lkw-Fahrer aus Hann. Münden eine Zapfsäule beschädigt. Das unglückliche Fahrmanöver, bei dem an der Zapfsäule die Verkleidung abgerissen und dadurch ein Schaden von 1000 Euro entstand, geschah am Dienstagvormittag gegen 11.50 Uhr. Der Lkw blieb bei dem Vorfall unbeschädigt.

Frau im Lebensmittelmarkt von Trickdieben bestohlen

Eine 64-jährige Frau aus Neu-Eichenberg ist am Dienstagmorgen gegen 10.15 Uhr im LIDL-Einkaufsmarkt im Laubenweg in Witzenhausen Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Wie die Beamten der Polizei Witzenhausen schildern, ist die Frau im Bereich der Kühltheke von einem Mann gebeten worden, ihm beim Aufheben einer Wurstverpackung behilflich zu sein. Daraufhin ließ die Frau ihren Einkaufswagen samt ihrer Einkaufstasche und darin enthaltenem Portemonnaie unbeaufsichtigt.

Die Frau nahm im Augenwinkel noch eine weitere Person war, maß dieser aber keine Bedeutung zu. Später auf dem Weg zur Kasse stellte die Frau dann das Fehlen ihrer Geldbörse fest.

Die ablenkende Person kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 60 Jahre alt, ca. 165 cm groß, spärliche graue Haare, untersetzt, Bierbauch. Der Mann trug eine helle Jacke mit karierten Ärmeln. Von der anderen Person ist keine dezidierte Beschreibung möglich. Hier ist lediglich bekannt, des es sich um einen ca. 30 Jahre alten Mann gehandelt haben soll.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Polizei Eschwege

Unbekannter Täter rempelt Frau beim Einkauf an und klaut die Geldbörse

Eine 36-jährige Frau aus Eschwege ist gestern Mittag im Aldi-Einkaufsmarkt in der Niederhoner Straße in Eschwege Opfer eines Bargelddiebstahls geworden. Wie die Frau später gegenüber der Polizei schilderte, war sie gegen 12.20 Uhr zum Einkaufen in dem Discounter und wurde dort von einer ihr unbekannten männlichen Person angerempelt. Sie maß dem zunächst keine Bedeutung zu. Später stellte die Frau dann fest, dass ihr Portemonnaie aus ihrer Jackentasche verschwunden war.

Die Frau fand die Geldbörse zwar kurz darauf auf einer Ablage im Markt wieder, allerdings fehlten daraus 50 Euro. Eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters liegt nicht vor. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht – Schaden 400 Euro

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat beim Ein-oder Ausparken einen Schaden von 400 Euro an einem geparkten weißen VW Golf verursacht, der zur Unfallzeit in der Straße “Neustädter Kirchplatz” in einer Parkreihe unmittelbar vor der dortigen Kirche geparkt stand. Die mutmaßliche Unfallzeit liegt zwischen Sonntagabend 20.00 Uhr und Montagnachmittag 14.10 Uhr. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Meißner hat am Dienstagabend gegen 23.00 Uhr auf der L 3242 zwischen Germerode und Abterode mit seinem Pkw ein Reh erfasst, welches durch den Aufprall letztlich verendete. Am Pkw des Mannes entstand dadurch ein Schaden der mit 3000 Euro angegeben wird.

Auto zerkratzt – Schaden 200 Euro

Unbekannte haben gestern Nachmittag zwischen 13.30 Uhr und 13.55 Uhr an einem blauen Pkw Smart Cabrio die Beifahrertür zerkratzt, der in Eschwege am Marktplatz ggü. Haus Nummer 15 geparkt stand. Der Schaden an dem Auto wird mit 200 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Kollision zwischen Klein-Lkw und Pkw – Schaden 2500 Euro

Ein Schaden von 2500 Euro entstand am Dienstagmorgen gegen 11.05 Uhr in der Ortslage von Wanfried-Heldra. Weil sich ein 49-jähriger Lkw-Fahrer aus Effelder mit seinem Klein-Lkw in der Obergasse verfahren hatte und dann im Bereich der Einmündung “Am Hellerücken” zurücksetzten wollte, übersah er hinter sich den Pkw einer 70-Jährigen aus Wanfried, die ebenfalls die Obergasse befuhr. Der Pkw der Frau wurde bei der Kollision mit 2000 Euro, der Lkw mit 500 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Verkehrsunfallflucht – Schaden 1000 Euro

Einen Schaden von 1000 Euro an einem geparkten schwarzen Toyota Corolla hat mutmaßlich ein unbekannter Fahrradfahrer angerichtet, gegen den die Polizei Eschwege nun wegen Unfallflucht ermittelt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstagabend 18.00 Uhr und Mittwochmorgen 10.55 Uhr im Akazienweg in Meinhard-Grebendorf.

An dem Toyota sind mehrere Kratzer und Dellen an den beiden Türen auf der Fahrerseite verursacht worden, deren Schaden sich auf ca. 1000 Euro beläuft. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz des REWE-Einkaufsmarktes in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau ist ein schwarzer Opel Astra von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Vorfall geschah am Dienstagvormittag zwischen 11.20 Uhr und 11.30 Uhr. Der entstandene Schaden an dem Opel wird auf 1000 Euro beziffert. Die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau ermitteln wegen Unfallflucht und bitten um Hinweise zum Verursacher unter der Nummer 05602/9393-0.

Pkw stößt gegen Laterne

Eine 44-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau ist heute Morgen um kurz vor 06.30 Uhr in der Ortslage von Fürstenhagen beim Rückwärtsausparken aus einer Einfahrt aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Sowohl an der Laterne als auch am Pkw der Frau entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Autoreifen beschädigt

Unbekannte haben an einem orangefarbenen Opel Corsa den linken Hinterreifen beschädigt und damit einen Schaden von 150 Euro angerichtet. Die Tat geschah offenbar in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Rommerode in der Straße “Zeche Marie”. Gegen 00.45 Uhr wollen Zeugen noch einen dunklen Pkw gesehen haben, der sich vom Tatort entfernte. Weiteres ist dazu nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Sontra

Ein Landwirt aus dem Ringgau musste heute Morgen gegen 10.50 Uhr mit Erschrecken feststellen, dass in einer abseits gelegen Scheune, in der landwirtschaftliche Geräte untergestellt waren, von Unbekannten Feuer gelegt worden war. Zum Zeitpunkt der Feststellung war das Feuer aber bereits aus, so dass eine Verständigung der Feuerwehr zwecks Löscharbeiten nicht mehr erforderlich war. Letztmalig war der Eigentümer der Scheune am vergangenen Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr an der Örtlichkeit, so dass die Brandlegung irgendwann zwischen Samstag und Mittwoch erfolgt sein muss. Der Brandschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf insgesamt ca. 25.000 Euro.

Die Kripo in Eschwege ermittelt nun in der Sache und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Das betroffene Scheunengebäude, dass zusätzlich noch über einen angrenzenden, offenen Geräteunterstand mit Schleppdach verfügt, befindet sich etwas außerhalb der Ortslage von Ringgau-Renda im Kreuzer Weg in Richtung Altefeld.

Die Täter müssen sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in besagtem Tatzeitraum gewaltsam Zugang zu der Scheune verschafft haben, indem sie ein Vorhängeschloss aufbrachen.

In der Scheune legten die Täter dann ein Feuer, was einerseits zu einem Schaden an der Scheune selbst, aber auch an einem dort abgestellten Anhänger und einem Mähdrescher führte. Darüber hinaus setzten die Täter noch einen mit Brennholz beladenen Anhänger in Brand, der unter dem offen zugänglichen Unterstand abgestellt war.

Die zuständigen Brandermittler der Kripo Eschwege untersuchen die Tatörtlichkeit aktuell auf Spuren und übernehmen jetzt die weiteren Ermittlungen.

Die Umstände der Spurenlage lassen nach Angaben der Ermittler darauf schließen, dass der Brand noch recht “frisch” ist, so dass es denkbar ist, dass die Brandlegung auch erst in der vergangenen Nacht erfolgt sein könnte.

Die Beamten ermitteln in dem Fall wegen Brandstiftung und bitten jetzt die Bevölkerung um weitere Hinweise, die unter der Nummer 05651/925-0 an die Kriminalpolizei in Eschwege mitgeteilt werden können.

