Vorsicht vor betrügerischen SMS (Siehe Foto)

Wiesbaden (ots)-(mh) – In der Weihnachtszeit versuchen Betrüger im Bereich Wiesbaden verstärkt, mit falschen SMS über eine angebliche Paketlieferung an die Daten potentieller Opfer zu kommen. Arglose Nutzer werden hier zur Installation einer, als Paketverfolgungs-App getarnten, Schadsoftware verleitet. Grade im Zuge der Coronapandemie werden in der Weihnachtszeit viele Geschenke über Onlineanbieter bestellt und versandt.

Wer ein Paket erwartet und dann eine SMS über einen angeblichen Zustellversuch mit Ablagenachricht erhält, ist geneigt, den kryptisch wirkenden Link am Ende der Nachricht anzuklicken, ohne weiter darüber nachzudenken. Die Betroffenen werden zum Download einer angeblich notwendigen App zur Sendungsverfolgung animiert oder direkt auf eine betrügerische Webseite weitergeleitet, wo sie ihre Daten preisgeben sollen. Durch Installation der App gelangen Täter an hoch sensible Daten der Opfer.

Die Polizei warnt daher vor dem Öffnen von SMS unbekannter Absender. Insbesondere sollten Empfänger solcher Nachrichten misstrauisch werden, wenn sie am Ende der Nachricht auf eine, ihnen unbekannte, Seite geleitet werden sollen. Laden sie keine Dateien aus unbekannten Quellen herunter. Löschen Sie die verdächtige SMS unverzüglich.

Weitere Informationen zu dem Phänomen sowie Verhaltenshinweise sind über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik unter dem Suchbegriff “Smishing” (Zusammensetzung aus SMS und Phishing) zu finden.

Angemeldete Versammlung in Wiesbaden aufgelöst

Wiesbaden (ots)-(he) – Am Mittwochnachmittag 15.12.2021 kam es in Wiesbaden zu einer angemeldeten Versammlung von Kritikern der aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen. Diese wurde jedoch aufgrund wiederholter Verstöße gegen die von der Versammlungsbehörde der Stadt Wiesbaden verfügten Auflagen um 16:15 Uhr aufgelöst.

Ab circa 15:00 Uhr hatten sich am Kochbrunnenplatz bis zu 100 Personen versammelt. Während der Versammlung kam es, trotz entsprechender Lautsprecher Durchsagen durch die Polizei, wiederholt zu Verstößen gegen die geltenden Auflagen.

Da mehreren Durchsagen der Polizei, in denen die Teilnehmer und die Versammlungsleiterin zu einer Verhaltensänderung aufgefordert wurden, keine Beachtung geschenkt wurde, erfolgte eine Auflösung durch Versammlungsbehörde und Polizei. Mehrere Ordnungswidrigkeiten- sowie ein Strafverfahren wurden eingeleitet.

Frau in Parkanlage bedrängt und geschlagen

Wiesbaden-Biebrich (ots)-(mh) – Am Dienstag wurde gegen 11:00 Uhr eine 45-Jährige im Biebricher Schlosspark von einem Mann bedrängt und geschlagen. Die Frau machte einen Spaziergang in der Anlage, als sie von dem Täter von hinten in anstößiger Weise gepackt wurde. Als sie sich hiergegen zur Wehr setzte, schlug der Mann der Frau mit der flachen Hand gegen die Stirn und flüchtete in Richtung der Straße “Am Parkfeld”.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 17-20 Jahre alt, 170-175 cm groß, schlanke Statur und blonde, mittellange Haare. Er trug eine dunkelblaue Winterjacke, eine helle Jeans, schwarze Sportschuhe, einen blauen Rucksack mit roten Applikationen sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung. Gepflegtes Erscheinungsbild.

Hinweise zu dem bislang noch unbekannten Täter werden von der Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

Mit Auto ins Schaufenster gefahren – Täter in U-Haft

Wiesbaden (ots)-(pl) – Der in der Nacht zum Dienstag 14.12.2021 gegen 03:20 Uhr nach dem Einbruch in ein Juweliergeschäft (Helenenstraße) festgenommene 44-jährige Serbe wurde am Mittwochvormittag 15.12.2021 einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Darüber hinaus konnte im Verlauf des Dienstages auch noch ein Teil der Beute aufgefunden und sichergestellt werden.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich zudem auch noch heraus, dass der schwarze Audi A1, welcher als Tatfahrzeug genutzt wurde, zuvor in den Niederlanden gestohlen wurde. Mindestens 1 Person ist weiterhin flüchtig. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet daher Personen, die am Dienstag in den frühen Morgenstunden möglicherweise Anhalter mitgenommen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus

Hydraulikhammer gestohlen, Lorch, Gewerbepark

Wispertal, Freitag, 10.12.2021, 16:30 Uhr bis Dienstag, 14.12.2021, 14:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Freitag bis Dienstag haben Unbekannte einen hochwertigen Hydraulikhammer von einem Lagerplatz im Gewerbepark Wispertal in Lorch gestohlen. Die bislang unbekannten Diebe suchten das Lager einer Firma auf und entwendeten von dort den etwa 250 Kilogramm schweren hydraulischen Stemmhammer der Marke “Atlas Copco” im Wert von mehreren Tausend Euro. Neben dem Hammer wurde auch eine zugehörige Adapterplatte gestohlen. Aufgrund der Charakteristik des Arbeitsgerätes ist davon auszugehen, dass die Täter ein entsprechendes Transportfahrzeug nutzten.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Einbruchsversuch in Physiotherapiepraxis

Taunusstein-Wehen, Weiherstraße, Montag 13.12.2021, 19:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen kam es zu einem Einbruchsversuch in eine Physiotherapiepraxis in der Weiherstraße in Taunusstein-Wehen. Am Montagabend stellte der Inhaber der Praxis fest, dass Unbekannte zuvor versucht hatten in die Praxis einzubrechen und informierte die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge, kletterten die Einbrecher auf den Balkon im ersten Obergeschoss des Gebäudes und versuchten hier die Balkontür aufzubrechen. Als ihnen dies offenbar nicht gelang, traten sie die Flucht in unbekannte Richtung an und hinterließen ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Zwei Müllcontainer angezündet

Lorch, Schwalbacher Straße, Mittwoch 15.12.2021, 02:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch wurden zwei Müllcontainer in Lorch angezündet und dabei Sachschaden verursacht. Gegen 02:15 Uhr setzten unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise je eine Mülltonne auf dem Gelände eines Supermarktes und hinter einer Tankstelle in Brand. Beide Taten fanden unweit von einander in der Schwalbacher Straße statt. Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang es beide Brände zu löschen. Bei dem Brand auf dem Tankstellengelände entstand darüber hinaus Sachschaden am Gebäude der Tankstelle.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

