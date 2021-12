Tatverdächtige nach Körperverletzung ermittelt

Fulda. Am frühen Dienstagabend 14.12.21 gegen 18:50 Uhr, kam es im unteren Bereich der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 18:50 Uhr waren die Geschädigten in der dortigen Fußgängerzone unterwegs, als sie von einer Personengruppe angepöbelt und körperlich attackiert wurden. Dabei erlitten die jungen Männer leichte Verletzungen im Kopf und Armbereich.

Bereits kurze Zeit später konnten Kräfte der Polizeistation Fulda mehrere Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren aus Fulda ermitteln und kontrollieren. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Tödlicher Verkehrsunfall auf A4

Fulda (ots) – Um 17.57 Uhr fuhr auf der A 4 in Fahrtrichtung Süd zwischen den Anschlusstellen Wildeck-Hönebach und der AS Friedewald ein Sprinter unter einen Anhänger. Der Fahrer des Sprinters wurde dabei tödlich verletzt. Rettungsdienste sind an der Unfallstelle. Die A4 ist in FR Süd voll gesperrt. Der Verkehr wird ab der AS Hönebach abgeleitet. Die Anfahrt ist durch fehlende Rettungsgasse extrem erschwert.

100.000 Euro Schaden – Gebäudebrand

Wartenberg-Landenhausen (ots) – Keine Verletzten- aber rund 100.000 Euro Sachschaden ist die vorläufige Bilanz eines Wohngebäudebrandes in Wartenberg-Landenhausen. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zunächst zu einem Entstehungsbrand im Kellergeschoss des Hauses, welcher sich in der Folge über das Erdgeschoss bis auf das Dachgeschoss ausbreitete. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnte die Feuerwehr die Löscharbeiten nur unter erschwerten Bedingungen durchführen. Die Polizei ermittelt.

Scheibe von Transporter eingeschlagen

Fulda. Die Fahrerscheibe eines Renault-Transporter schlugen Unbekannte zwischen Montagnachmittag (13.12) und Dienstagmorgen (14.12.) ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Im Tatzeitraum stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Elektrorecyclingunternehmens in der Steubenallee. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wohnungseinbruch misslingt

Künzell. In der Nacht zu Dienstag (14.12.) versuchten Unbekannte in ein Wohnanwesen in der Milseburgstraße einzubrechen. Dabei scheiterten die Täter jedoch bei ihrem Versuch, gewaltsam über die Haustür in das Innere zu gelangen. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Vermehrt Schockanrufe – Tipps Ihrer Polizei

Osthessen (ots) – Sie spielen mit den Gefühlen ihrer Opfer und wollen sie dabei um ihr Geld bringen: Immer wieder kommt es zu Schockanrufen dreister Betrüger. Seit Anfang dieser Woche verstärkt in den osthessischen Landkreisen Fulda, Hersfeld-Rotenburg sowie dem Vogelsbergkreis.

Stundenlang halten die Betrüger ihre potentiellen Opfer am Telefon und üben Druck aus: So auch kürzlich bei einer 67-jährigen Frau aus dem Landkreis Bad Kissingen. Sie ließen die Dame in dem Glauben, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und in Haft müsse. Dieser könne sie nur entgehen, wenn die Dame der Geldforderung nachkommt. Also machte sie sich mit Bargeld im hohen fünfstelligen Bereich auf den Weg nach Fulda.

In der Zwischenzeit ist ihr Sohn auf den Sachverhalt aufmerksam geworden. Jegliche Versuche seine Mutter zu erreichen und von der Geldübergabe abzuhalten scheiterten jedoch, da die Betrüger sie pausenlos in einem Telefongespräch hielten. Ihr Sohn informierte umgehend die Polizei. Den Maßnahmen der Kriminalpolizei Fulda war es schlussendlich zu verdanken, dass die Geldübergabe in letzter Sekunde verhindert werden konnte. Die Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei in Bad Kissingen.

Und auch bei weiteren Betrugsversuchen, die der Polizei aktuell gemeldet worden sind, ist nach jetzigem Kenntnisstand kein Schaden eingetreten. Die betroffenen Osthessen verhielten sich richtig: Sie beendeten das Gespräch, erkundigten sich bei ihren Angehörigen nach dem Wohlergehen und informierten die Polizei.

Hier noch einige Tipps in der Übersicht:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform.

Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de.

Unfall auf Parkplatz des Emailierwerk

Fulda. Auf dem Parkplatz des Emaillierwerk – im Bereich des Zugangs zu einem Lebensmitteldiscounter kam es am frühen Dienstagabend 14.12.2021 zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Gegen 19:20 Uhr befuhr eine 19-Jährige aus Lauterbach mit ihrem 3er BMW das Parkplatzgelände, als sie an einer Parkplatzkreuzung gegen die Beifahrerseite eines vorbeifahrenden Seat Ibiza stieß.

Die 30-jährige Fahrerin war gerade dabei, dass Parkplatzgelände mit ihrem Seat über einen Zufahrtsweg in Richtung Künzeller Straße zu verlassen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat gegen zwei ordnungsgemäß in Parkbuchten abgestellte Fahrzeuge geschleudert, sodass ein Sachschaden von insgesamt rund 21.000 Euro entstand.

Die 19-jährige Fahrerin und eine 20-jährige Mitfahrerin des BMW sowie die 30-jährige Fahrerin des Seat wurden leicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Da bei der 19-Jährigen der Verdacht auf Drogenkonsum besteht, wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Das Untersuchungsergebnis steht derzeit noch aus.

Dachdichtungsplanen entwendet

Niederaula. In der Schlitzer Straße entwendeten unbekannte Täter zwischen Freitag (10.12.) und Sonntag (12.12.) mehrere Rollen Dachdichtungsplanen von dem Gelände eines Logistikzentrums. Bereits Wochen zuvor wurden in der Zeit vom 4.10. bis 8.11. dort deponierte Dachdichtungsplanen auf noch unbekannte Weise abtransportiert.

Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zusammenstoß in Kreisel

Rotenburg. Eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Rotenburg fuhr am Dienstag (14.12.), gegen 19 Uhr, mit einem Ford Fiesta von der Straße “Zum Güterbahnhof” kommend in den Shell-Kreisel ein, um dann die Ausfahrt “Im Heienbach” zu nehmen. Eine weitere Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Rotenburg, befuhr mit ihrem VW die Kasseler Straße aus Richtung Rotenburg-Lispenhausen.

Beim Einfahren in den Kreisel übersah die 65-Jährige die vorfahrtsberechtigte Ford-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die 62-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Unbekannter flüchtet nach Unfall

Bebra. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstagnachmittag (14.12.) die Görlitzer Straße in Richtung Schützenweg. Beim Abbiegen aus der Friedländer Straße ist der Unbekannte aller Voraussicht nach von der Fahrbahn abgekommen, über den Gehweg geraten und hat so eine Hecke, eine Sandsteinplatte und eine Straßenlaterne mit seinem Fahrzeug beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Beim Abbiegen übersehen

Wildeck-Hönebach. Eine 18-Jährige aus Heringen war am Dienstag (14.12.), gegen 6.46 Uhr, mit ihrem Skoda auf der L 3306 aus Heringen kommend in Richtung Ronshausen unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr in entgegenkommende Richtung ein 27-jähriger Ford-Focus-Fahrer aus Gerstungen die Strecke.

Der Mann wollte nach links in Richtung Wildeck-Hönebach abfahren, übersah dabei jedoch die vorfahrtsberechtigte 18-Jährige. Beide Verkehrsteilnehmer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Abkommen von der Fahrbahn

Lauterbach. Am Dienstag (14.12.), gegen 20 Uhr, befuhr eine VW-Golf-Fahrerin die Alsfelder Straße (B 254) aus Lauterbach kommend in Richtung Alsfeld. In Höhe des Ortseinganges von Reuters kam die Fahrerin aus bislang nicht bekannten Gründen mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Verkehrsinsel sowie ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen