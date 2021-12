E-Scooter-Fahrer gerät unter Straßenbahn

Mannheim (ots) – Folgemeldung – Am Dienstag 14.12.2021 kurz nach 16 Uhr befuhr ein Straßenbahn-Fahrer der Linie 6e den Friedrichsring, als er auf Höhe des Wasserturms nach links in Richtung Planken abbiegen wollte. In diesem Moment querte ein E-Scooter den Plankenkopf, der wiederum in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Keiner der beiden Verkehrsteilnehmer konnte einen Zusammenstoß noch rechtzeitig verhindert.

Der 25-jährige E-Scooter-Fahrer wurde von der Straßenbahn erfasst und geriet in der Folge unter diese. Sofort hinzueilende Ersthelfer, bei denen es sich teilweise um Mitarbeiter des Rettungsdienstes und der Feuerwehr handelte, versorgten den 25-Jährigen umgehend. Wenige Minuten später trafen weitere Einsatzkräfte am Unfallort ein.

Der glücklicherweise nicht eingeklemmte 25-Jährige, wurde unmittelbar im Anschluss mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine nahe liegende Klinik gebracht. Zu der Schwere der Verletzungen ist derzeit nichts bekannt.

Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Durch den Unfall kam es im Bereich des Plankenkopfs zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Rückstau. Der Verkehr musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme aus Richtung Kurpfalzkreisel und Hauptbahnhof abgeleitet werden.

Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich “Friedrichsring”/“Kaiserring” zu einem weiteren Verkehrsunfall, wonach ein LKW-Fahrer einen Ampelmast streifte. Hierdurch fiel die Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich aus. Nachdem die Unfallaufnahme mit der Straßenbahn abgeschlossen war und die Fahrbahn gegen 17.00 Uhr wieder freigegeben werden konnte, übernahmen Einsatzkräfte der Polizei die Verkehrsregelung vor Ort, bis die Ampel um 17.40 Uhr wieder funktionsfähig war.

Firmeneinbruch, Zeugenaufruf

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Montagabend 13.12.2021 in der Zeit von 23:30-24:00 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter die Notausgangstür eines Callcenters in der Casterfeldstraße auf. Über den Pausenraum gelangten sie in die beiden Großraumbüros im ersten und zweiten Obergeschoss. Da zunächst nicht auszuschließen war, dass sich die Täter noch in dem Gebäude befinden, umstellten die eintreffenden Polizeikräfte das Firmengebäude. Anschließend erfolgte die Durchsuchung mit einem Polizeihund.

Die Täter hatten aber zwischenzeitlich das Gebäude verlassen und die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet, es entstand an der Tür Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621. 83397-0, in Verbindung zu setzen.

Versucher Wohnungseinbruch – Zeugenaufruf

Mannheim-Lindenhof (ots) -Eine 78-jährige Frau verließ am Montagvormittag gegen 10 Uhr ihr Haus in der Alfred-Delp-Straße 11. Als sie gegen 13:30 Uhr nach Hause kam, stellte sie fest, dass das Gitter eines Lichtschachts teilweise herausgerissen war, aber standgehalten hatte und die Einbrecher nicht in das Gebäude gelangen konnten. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, in Verbindung zu setzen.

Radfahrerin gestreift und weitergefahren – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer soll am Montagabend eine Radfahrerin beim Vorbeifahren gestreift haben und anschließend geflüchtet sein. Die 39-Zweiradfahrerin stürzte aufgrund der Berührung und wurde dabei verletzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die das Geschehen gegen 20 Uhr im Bereich des Karlsterns beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen weißen VW Golf geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621 718490 zu melden.

Pkw bei Unfall umgekippt

Mannheim (ots) – Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich kippte ein VW SUV am Dienstagmorgen auf die Seite – zwei Personen wurden verletzt. Nach ersten Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt fuhr der Fahrer des VW kurz nach 9 Uhr über eine rote Ampel in der Kunststraße in den Kreuzungsbereich zum Kaiserring ein. Dabei kollidierte er mit einem vom Bahnhof kommenden Peugeot. Der VW kippte zur Seite und blieb liegen. Die Insassen der Beteiligten Fahrzeuge konnten sich selbstständig befreien. Zwei wurden vor Ort von den hinzugerufenen Rettungssanitätern behandelt. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

79-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim-Vogelstang (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag im Stadtteil Vogelstang wurde ein 79-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Ein 62-jähriger Mann fuhr gegen 11.30 Uhr mit seinem Sattelzug aus einem Firmengelände nach rechts in die Spreewaldallee in Richtung Wallstadt ein.

Dabei übersah er den 79-Jährigen, der mit seinem Rad auf dem Radweg entlang der Spreewaldallee ebenfalls in Richtung Wallstadt unterwegs war. Der Radler wurde von der Zugmaschine erfasst und anschließend über eine längere Strecke mitgeschleift. Dabei erlitt der 79-Jährige schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Unfallklinik geflogen.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehr wurde währenddessen von Polizeikräften an der Unfallstelle vorbeigeleitet.