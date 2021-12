Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagabend zwischen 18.30 und 19 Uhr am Stiftsplatz vorbeigekommen sind. Hier kam es zu einer Körperverletzung. Einem 34-jährigen Mann wurde – vermutlich – Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Über den Täter konnte der stark alkoholisierte Mann allerdings nichts sagen.

Eine Zeugin wurde gegen 18.50 Uhr auf den Verletzten aufmerksam und verständigte die Polizei. Weil der 34-Jährige über erhebliche Schmerzen im Augenbereich klagte, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen, der den Mann zunächst vor Ort versorgte und dann mit ins Krankenhaus nahm.

Zeugen, die möglicherweise eine Auseinandersetzung beobachtet oder mitbekommen haben, wer dem Verletzten das Spray ins Gesicht sprühte, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 / 369 – 2150 zu melden. |cri

Jugendlicher droht mit Messer

Kaiserslautern (ots) – Ein Notruf ist am Montagnachmittag kurz vor halb 6 bei Polizei eingegangen. Ein Kind meldete, dass sein Freund gerade in der Fruchthallstraße von einem Jugendlichen mit einem Messer bedroht werde.

Eine Streife rückte sofort aus und traf vor Ort auf 3 Jungs und ein Mädchen im Alter von 10 und 11 Jahren. Sie berichteten, dass sie sich in Höhe einer Schnellteststation aufgehalten hatten, als sich der unbekannte Jugendliche näherte und einen der Jungen am Pulli zu sich zog. Als sich der 11-Jährige wehrte und den Unbekannten von sich weg schubste, habe dieser ein Taschenmesser gezückt und den Jungen bedroht.

Ein anderer 11-Jähriger verständigte dann die Polizei – worauf der Unbekannte sein Messer wieder wegsteckte und in den nächsten Bus stieg. Er konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung. |cri

Aufmerksame Polizei-Augen

Kaiserslautern (ots) – Beim Anblick einer Polizeistreife hat ein junger Mann in der Nacht zu Dienstag in der Mainzer Straße etwas weggeworfen. Als sich die Beamten kurz nach halb 5 näherten, konnten sie sehen, wie der Mann ein Tütchen neben sich auf den Boden fallen ließ.

Die anschließende Kontrolle zeigte: In der Tüte befand sich eine goldene Tablette in Form eines Fuchskopfes; möglicherweise handelt es sich um Ecstasy. Darüber hinaus stand der 21-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss – laut Atemtest hatte er einen Pegel von 1,67 Promille.

Die Tablette wurde sichergestellt und gegen den jungen Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Umtausch von gestohlenen Waren

Kaiserslautern (ots) – Beim Versuch, gestohlene Waren gegen Geld umzutauschen, ist eine Frau am Montagmittag in einem Einkaufsmarkt in der Königstraße aufgefallen. Wie sich herausstellte, stammten die Sachen aus einer anderen Filiale des Marktes im Rhein-Main-Gebiet, waren dort aber nicht bezahlt worden. In Kaiserslautern wollte die 60-Jährige die Sachen nun zurückgeben und sich den “Kaufpreis” ausbezahlen lassen.

Die verständigte Polizeistreife nahm den Sachverhalt zunächst als versuchten Betrug auf. Weil die Frau selbst psychische Ursachen als Begründung für ihr Verhalten angab, wurde die zuständige Ordnungsbehörde verständigt und kümmerte sich um die 60-Jährige. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Gläsernes Vordach beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die in der Raiffeisenstraße einen Unfall beobachtet haben. Die Unfallzeit liegt zwischen Sonntagmittag, 13 Uhr, und Montagvormittag, 10 Uhr. Beschädigt wurde dabei das gläserne Vordach über dem Haupteingang eines Geschäfts.

Am Montagvormittag fiel der Ladeninhaberin der Schaden auf. Aufgrund der Höhe des Vordachs (2,70 Meter) ist davon auszugehen, dass ein Lkw im Vorbeifahren oder beim Rangieren dagegen gestoßen oder daran hängen geblieben ist. Der Frau war jedoch am Montagmorgen kein Lkw aufgefallen. Der Schaden liegt bei rund 1.000 Euro.

Erste Ermittlungen ergaben, dass umliegende Geschäfte am Sonntag, beziehungsweise in der Nacht Lieferungen erhalten hatten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Versuchter Einbruch in Apotheke

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben an einer Apotheke in der Bismarckstraße eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Einbruchs. Die Beamten gehen aktuell davon aus, dass die Tatzeit zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 6:30 Uhr, liegt.

Durch den Einbruchversuch wurde die äußere Verglasung der mehrfach verglasten Scheibe zerstört. Hierdurch entstand ein Schaden über mindestens 1.000 Euro. Den Tätern gelang es nicht, in die Apotheke einzudringen.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kollision zwischen Pkw und E-Scooter

Kaiserslautern (ots) – Ein E-Scooter und ein Hyundai sind am Montagnachmittag in der Merkurstraße zusammengestoßen. Gegen 16.30 Uhr kamen sich die beiden sozusagen in die Quere, als die 67-jährige Autofahrerin einen Parkplatz verlassen und in Richtung Opelkreisel weiterfahren wollte – dabei übersah sie jedoch die 27-jährige E-Scooter-Fahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Vogelwoogstraße fuhr.

Durch die Kollision stürzte die Rollerfahrerin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Sowohl am Pkw als auch am E-Scooter entstanden Sachschäden. |cri

Falsche Telekom-Mitarbeiter erbeuten Schmuck

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich am Montag als Telekom-Mitarbeiter ausgegeben und eine 76-Jährige bestohlen. Die Seniorin ließ die Männer zur Mittagszeit in ihre Wohnung. Angeblich wollten sie den Telefonanschluss der Rentnerin überprüfen. Während einer der Männer in den Keller ging, verwickelte der andere die Frau in ein Gespräch.

Vermutlich nutze der erste die Ablenkung und schlich sich vom Keller aus zurück in die Wohnung. Im Schlafzimmer wurde der Unbekannte fündig: Die Diebe erbeuteten Schmuck im Wert von mindestens 500 Euro. Erst am Nachmittag fiel der Diebstahl auf. Die 76-Jährige alarmierte die Polizei. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen parkten die Männer in der Nähe des Friedhofs. Sie fuhren mit einem Auto weg.

Die Täter sind etwa 1,65 Meter und 1,80 Meter groß.

Der kleinere Mann ist von normaler Statur und hat kurzes, helles Haar. Er trug eine “Batschkapp” und einen dunklen Mund-Nase-Schutz.

Der etwas größere Mann ist schlank und hat dunkle Haare. Er wird auf circa 35 Jahre geschätzt. Der Mann war unter anderem mit einer dunklen Jacke bekleidet.

Er trug keine Mund-Nase-Maske.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind die Personen im Bereich der Kahlenbergstraße aufgefallen? Wem ist dort beziehungsweise in der Nähe des Friedhofs ein Fahrzeug aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kreis Kaiserslautern

Unbekannter schießt auf Tauben

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Unbekannter hat wieder auf eine Taube geschossen. Wie jetzt bekannt geworden ist, handelt es sich in dem Wohngebiet rund um die Straße Am Mühlberg bereits um den dritten in den letzten Wochen festgestellten Fall. Das verletzte Tier wurde am Montag (29. November 2021) in der Rosenstraße gefunden.

Die Taube hat überlebt. Sie wurde von der Tierhilfe versorgt. Die Helfer stellten fest, dass ein Flügel durchschossen war. Ob es sich dabei wie in den anderen Fällen um den Durchschuss eines Projektils für Luftgewehre handelt, steht aktuell nicht fest.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise: Wer hat in den vergangenen Wochen Verdächtiges wahrgenommen? Wer kann Hinweise zu Personen mit einem Luftgewehr oder ähnlichem geben? Wer hat möglicherweise Schüsse gehört? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631/369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf