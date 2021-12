2 Männer in U-Haft wegen gemeinschaftlich versuchter besonders schwerer räuberischen Erpressung

Eppelheim (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehle gegen zwei Männer, 22 und 33 Jahre alt, die im dringenden Verdacht stehen, in Eppelheim eine versuchte schwere räuberische Erpressung zum Nachteil eines 33-jährigen Mannes begangen zu haben. Die Beschuldigten sollen am 08.12.2021 gegen 21.00 Uhr versucht haben, den Geschädigten in seiner Wohnung in Eppelheim mit Gewalt und durch Drohung mit 2 Messern sowie einem Teleskopschlagstock zur Herausgabe von Geld und Drogen zu zwingen.

Die Beschuldigten sind durch die geöffnete Hauseingangstür in das Mehrfamilienhaus gelangt. Nachdem der 33-Jährige ihnen nichts ahnend die Wohnungseingangstür öffnete, drängten ihn die beiden maskierten Täter unvermittelt in die Wohnung zurück. Dort bedrohte einer der Täter den Geschädigten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld/Betäubungsmitteln. Sein Komplize unterstützte die Forderungen, indem er dem Opfer mit einem Teleskopschlagstock drohte.

Nachdem der 33-Jährige versichert hatte, kein Geld zu besitzen, ließen das Duo von ihm ab und flüchtete. Durch den Übergriff erlitt der 33-Jährige leichte Verletzungen.

Die Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führten zu den beiden Tatverdächtigen, die am Freitag 10.12.2021, festgenommen werden konnten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg am 11.12.2021 Haftbefehle wegen Fluchtgefahr gegen die beiden Beschuldigten erlassen. Diese wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Hund auf der Fahrbahn verursacht Verkehrsunfall

Sinsheim (ots) – Am Dienstagvormittag 14.12.2021 kurz vor 09 Uhr war eine 35-jährige Opel-Fahrerin auf der B292 in Fahrtrichtung Waibstadt unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Daisbach rannte ein Hund auf die Fahrbahn, wodurch der Opel-Fahrer zu einem Bremsmanöver gezwungen wurde. Eine nachfolgende VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Opel auf.

Durch den Unfall erlitten beide Unfallbeteiligten leichte Verletzungen und mussten in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Hund wurde mit schweren Verletzungen zu einem Tierarzt gebracht. Der Sachschaden liegt bei 10.000 Euro.

“Blitzeinbruch” in Bekleidungsgeschäft – Polizei sucht Zeugen

Brühl (ots) – Am frühen Dienstagmorgen 14.12.2021 gegen 04:00 Uhr verschafften sich mehrere bislang unbekannte Personen Zutritt zu einem Bekleidungsgeschäft in der Albert-Bassermann-Straße, in dem sie mit Gullydeckeln die Schaufenster einwarfen. Die Streifen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau, die nur wenige Minuten nach Alarmierung an dem Geschäft eintrafen, fanden nur noch das eingeworfene Schaufenster und drei Gullydeckel vor.

Diese waren aus dem Bodenbelag des Parkplatzes vor dem Bekleidungsgeschäft herausgehoben worden. Die Unbekannten entwendeten hochwertige Kleidung im Gesamtwert von vermutlich mehreren tausend Euro. Aufgrund der Schwere eines einzelnen Gullydeckels und des insgesamt nur wenige Minuten andauernden Einbruches wird derzeit davon ausgegangen, dass mehrere Täter am Werk waren.

Der Polizeiposten Brühl hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Rufnummer 06202 71282 zu wenden.

Bauschutt abgelagert – Zeugen gesucht

St. Leon-Rot (ots) – Im Laufe des vergangenen Samstages lagerten bisher unbekannte Täter auf einem Feldweg in der Verlängerung zur Leostraße vor der Brücke zum Kehrgraben mehrere Bauschuttabfälle illegal ab. Zeugen, welche den Abladevorgang beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu wenden.

Schwerpunktkontrollen – Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen

Hockenheim/BAB 6 (ots) – Die Autobahnpolizei Walldorf des Polizeipräsidiums Mannheim führte am Montag 13.12.2021 zwischen 09.30-16:00 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam “Drogen im Straßenverkehr” (KoDiS) auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage “Hockenheim” an der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn eine Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch.

Dabei wurden bei der Kontrolle insgesamt 61 Fahrzeuge und 114 Personen kontrolliert. Insgesamt wurden 7 Fahrer, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen, festgestellt. Ihnen wurden an der Kontrollstelle durch einen Arzt Blutproben entnommen. Alle sieben Autofahrer müssen sich zudem wegen des Verdachts des Drogenbesitzes verantworten. Zwei Autofahrer waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs.

Weiterhin konnten nachfolgende Feststellungen getroffen werden:

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs eines unter Drogen stehenden 32-jährigen Autofahrers aus den Niederlanden wurden rund 200 Gramm Kokain aufgefunden. Für ihn endete die Fahrt an der Kontrollstelle. Er wurde vorläufig festgenommen und am Folgetag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen den 32-Jährigen erlassen, der anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Sicherstellung von weiteren 3 Gramm Marihuana und 3 Gramm Amphetamin.

An der Kontrollstelle waren insgesamt 21 Beamte der Polizeireviere und Verkehrspolizei sowie das Kompetenzteam des Polizeipräsidiums Mannheim eingesetzt. Zudem unterstützte ein Einsatzzug mit der Bereitschaftspolizei Bruchsal mit 17 Einsatzkräften die Kontrollmaßnahmen.

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine Expertengruppe KoDiS “Drogen im Straßenverkehr” hat in den letzten Jahren zu einer deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die Schulungen und Kontrollen werden intensiv fortgesetzt.

Schornstein vom Dach gestürzt

Nußloch (ots) – Am Montagnachmittag 13.12.2021 kurz nach 14 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Wiesloch zu einem Einsatz in der Massengasse gerufen. Ein Zeuge hatte zuvor gemeldet, dass der Schornstein des Nachbarhauses abgestürzt sei. Bei der Begutachtung des Hauses konnte festgestellt werden, dass der Dachstuhl in einem baufälligen Zustand ist.

Vor Ort führte die Feuerwehr erste Absicherungsmaßnahmen durch und entfernte weitere Dachziegel, welche herabzufallen drohten. Der Zustand und die weitere Bewohnbarkeit des Gebäudes werden nun durch das Baurechtsamt geprüft. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Anschlussstelle B3 nach Verkehrsunfall gesperrt – Rettungskräfte im Einsatz

St. Leon-Rot/RNK (ots) – Aktuell (18:30 Uhr) ist die L628 zwischen St. Leon-Rot und der Anschlussstelle der B3 nach einem Verkehrsunfall mit Verletzten voll gesperrt. Rettungskräfte sind im Einsatz. Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor.

Es wird nachberichtet.