Gegenstände von Parkdeck geworfen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Einen Feuerlöscher und einen Einkaufswagen warfen bislang Unbekannte am Montagabend 13.12.2021 vom Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Rüppurrer Straße. Eine Zeugin verständigte die Polizei gegen 19.45 Uhr, da vom Parkdeck zunächst ein Feuerlöscher und danach ein Einkaufswagen auf den darunterliegenden Fußgängerbereich geworfen wurden.

Der Feuerlöscher blieb in einem Baum hängen, der Einkaufswagen zerschellte unweit einer dort eingerichteten Corona-Teststation. Personen kamen nicht zu Schaden. Beim Eintreffen der Streife waren der oder die Täter bereits geflüchtet.

Der Polizeiposten Karlsruhe-Südweststadt ist nun auf der Suche nach Zeugen. Diese werden gebeten sich tagsüber unter der Telefonnummer 0721 352700 mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzten.

Kopfplatzwunde nach Sturz von Rolltreppe

Karlsruhe (ots) – Eine Kopfplatzwunde zog sich ein älterer Mann am Dienstagmorgen 14.12.2021 um 10:00 Uhr an der unterirdischen Straßenbahnhaltestelle “Kongresszentrum” in Karlsruhe zu, als er alleinbeteiligt von einer Rolltreppe stürzte. Der Senior musste von einer Rettungswagenbesatzung zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mehrere Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen

Karlsruhe (ots) – In Karlsruhe, Bruchsal, Ettlingen, Rheinstetten und Karlsdorf-Neuthard haben am Montagabend mehrere nicht angemeldete Versammlungen und Zusammenkünfte gegen die Corona-Maßnahmen stattgefunden. Teils wurden die Mindestabstände nicht eingehalten und in vielen Fällen fehlten Mund-Nasen-Bedeckungen. Größere Probleme ergaben sich in Karlsruhe. Dort mussten aufgrund der Verstöße 27 Platzverweise verhängt und eine Person in polizeilichen Gewahrsam genommen werden.

Meist handelte es sich bei den umliegenden Kommunen um kleinere Gruppierungen. Auf dem Stephanplatz in Karlsruhe trafen sich hingegen um 18 Uhr ungefähr 100 Personen. Die Teilnehmer führten Lichter, Kerzen und Plakate mit. Beim Eintreffen der Polizei setzte sich die Menge in Richtung Marktplatz in Bewegung. Trotz mehrfacher Nachfrage gab sich eine verantwortliche Versammlungsleiterin oder ein -leiter nicht zu erkennen.

Im Bereich der Ritterstraße wurde der Aufzug deshalb durch eine Polizeikette angehalten. Ein Teilnehmer stachelte die weiteren Besucher in der Folge energisch auf, die Anordnungen der Polizei zu missachten. Davon offenbar aufgehetzt, überwanden mehrere Teilnehmer die Polizeikette. Auch der Ausschluss von der Versammlung und ein erteilter Platzverweis hielt den Stimmungsmacher nicht ab, die Anhänger weiter anzustiften, ihren Weg fortzusetzen. Daraufhin nahm die Polizei den Störer in Gewahrsam.

Auch danach meldete sich trotz Aufforderung der Polizei kein Verantwortlicher, vorgeschriebene Ordner wurden nicht bestimmt, die Mindestabstände weiterhin missachtet und viele trugen auch keinen Mund-Nasen-Schutz.

Im Bereich des ECE-Centers hielt die Polizei den Aufzug letztlich an und sprach aufgrund der fortwährenden Verstöße weitere 26 Platzverweise aus. Daraufhin löste sich die Versammlung gegen 19 Uhr auf.

Zwei Unfälle mit insgesamt 7 beteiligten Fahrzeugen und 3 leicht Verletzten

Karlsruhe-Neureut (ots) – Drei Leichtverletzte und ein Gesamtsachschaden von geschätzten 29.000 Euro ist die Bilanz zweier Verkehrsunfälle am Dienstagmorgen 14.12.2021 auf der Bundesstraße 36 bei Karlsruhe-Neureut Süd. Ein 32-jähriger Nissan-Fahrer befuhr gegen 07.15 Uhr die Bundesstraße 36 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Im Bereich der Einfädelspur von Karlsruhe-Neureut Süd musste er aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens abbremsen.

Einer nachfolgenden 35-jährigen Skoda-Fahrerin gelang es zwar noch ihr Fahrzeug rechtzeitig abzubremsen, der hinter ihr folgende 28-jährige Citroen-Fahrer schaffte es jedoch nicht mehr und fuhr auf den Skoda auf. Hierdurch wurde der Skoda wiederum auf den Nissan geschoben. In der Folge fuhr noch eine 54-jährige Hyundai-Fahrerin auf den Citroen auf.

Bei diesem Unfall wurden die 35- und die 54-jährige Unfallbeteiligte leicht verletzt. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung brachte die Hyundai-Fahrerin vorsorglich in ein Krankenhaus. Kurz nach dem Unfall begab sich ein männlicher Unfallbteiligter über die Fahrbahn in Richtung Mittelleitplanke. Hierdurch und aufgrund des Unfalls auf der rechten Fahrspur kam es zu einem weiteren Auffahrunfall auf der linken Fahrspur mit 3 Beteiligten Fahrzeugen.

Eine 62-jährige Skoda-Fahrerin musste aufgrund dessen ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Auch der nachfolgende 49-jährige Fahrer eines Daimler-Benz erkannte die Situation und bremste ebenfalls bis zum Stillstand ab ohne mit dem Skoda zu kollidieren. Dem nachfolgenden 53-jährigen Opel-Fahrer gelang es jedoch nicht mehr rechtzeitig abzubremsen, weshalb er auf den Daimler-Benz auffuhr und diesen dadurch auf den Skoda schob.

Der 49-Jährige Daimler-Benz-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten mussten die beiden Fahrspuren bis gegen 10.45 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr konnte bedingt über die dortige Einfädelspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein Mitarbeiter bei einem Arbeitsunfall im Karlsruher Rheinhafen zu, als eine Platte kippte und ihn dabei am Fuß schwer verletzte.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der Mitarbeiter gegen 08:30 Uhr bei einem Betrieb in der Werftstraße mit dem Abladevorgang einer Palette beschäftigt. Hierbei kippte die Platte nach vorne. In der Folge rutschten die darauf gelagerten Metallplatten nach vorne und verletzten den Arbeiter schwer am Bein. Durch die hinzugerufene Rettungswagenbesatzung wurde der 19-Jährige erst versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Raubüberfall war wohl vorgetäuscht

Karlsruhe (ots) – Durch umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen gelang es, einen Raubüberfall von Ende August in Bruchsal aufzuklären. Ein 57-jähriger Mann hatte damals angegeben, dass er überfallen worden sei, als er die Einnahmen aus der Tiefgarage zur Bank bringen wollte.

Nun erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann den Überfall vorgetäuscht habe um selbst in den Besitz des Geldes zu kommen. Als Hintergrund der Tat kommen finanzielle Schwierigkeiten in Betracht.

30-Jährige griff Polizeibeamte an

Karlsruhe (ots) – Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei dem Obdachlosenmilieu zuzuordnenden Personen wurden drei Polizeibeamte durch eine 30-jährige Frau am Montagmorgen in Forst angegriffen. Gegen 10:00 Uhr verständigten Passanten die Polizei, da ihnen ein lautstark streitendes Paar in der Wolfrainstraße auffiel.

Nachdem der Lebensgefährte der 30-Jährigen aufgrund einiger Vorführbefehle verhaftet wurde, griff diese einer Polizeibeamtin ins Gesicht. Daraufhin fixierte die Polizistin die uneinsichtige und verbal ausfällige Frau am Boden. Nachdem sie sich wieder beruhigt hatte durfte sie den Heimweg antreten. Kurz darauf begann sie in ihrer Unterkunft zu randalieren und wurde durch die Polizei in Gewahrsam gebracht. Auf der Dienstelle griff sie wiederholt die Beamten tätlich an und trat diese mit Füßen. Die Frau musste die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Einbrecher am Montag in Grünwettersbach und der Weststadt unterwegs

Karlsruhe (ots) – Einen vollendeten Einbruch in Grünwettersbach und einen versuchten Einbruch und der Weststadt wurden der Polizei am Montagabend 13.12.2021 gemeldet. Zwischen 07:30-22:40 Uhr gelang es den bislang unbekannten Tätern durch das Einschlagen einer Glasscheibe in eine Wohnung in der Grünwettersbacher Wingertgasse einzusteigen.

Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und rissen Schränke und Schubladen auf. Mir Bargeld als Beute konnten die Täter unerkannt fliehen. Gegen 22:05 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zum umzäunten Garten eines Anwesens in der Karlsruher Waldstadt. Die Bewohnerin bemerkte in ihrem Garten eine unbekannte Person, welche im Anschluss die Flucht ergriff.

47-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine 47 Jahre alte Autofahrerin wurde am Montagnachmittag bei einem Auffahrunfall in der Bruchsaler Merianstraße leicht verletzt. Eine Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung war jedoch nicht nötig.

Gegen 16:25 Uhr befuhr die Unfallverursacherin die Merianstraße in stadtauswärtiger Richtung. Vermutlich infolge von Unachtsamkeit und einem nicht eingehaltenen Sicherheitsabstand fuhr die 51-Jährige auf den verkehrsbedingt haltenden Pkw der 47-Jährigen auf. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Kreis Karlsruhe

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus – Zeugen gesucht

Malsch (ots) – Unbekannte haben zwischen Samstagabend 19:00 Uhr und Montagmorgen 07:00 Uhr versucht zwei Eingangstüren eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Malsch aufzuhebeln. Als die Einbrecher bemerkten, dass ihr Vorhaben missglückte haben sie sich unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung entfernt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 zu melden.