Auch 3 verschiedene Namen halfen nicht

Germersheim (ots) – Am Sonntagmittag 12.12.2021 kontrollierten Germersheimer Polizisten in der Rheinbrückenstraße einen 33-jährigen Autofahrer. Er hatte keinen Führerschein dabei und gab bei der Frage nach seinem Namen 3 unterschiedliche Personalien an. Bei den weiteren Überprüfungen auf der Dienststelle konnten letztlich die echten Personalien ermittelt werden.

Der Grund für sein Verhalten war auch schnell klar, der Autofahrer war nämlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem fanden die Beamten bei einer Durchsuchung Betäubungsmittel in seiner Kleidung. Zu guter Letzt stellte sich dann noch heraus, dass er mit seinem PKW nicht nur ohne Führerschein, sondern auch unter Drogeneinfluss unterwegs war. Auf ihn kommen nun gleich mehrere Strafverfahren zu.

Drogentest überschlägt sich

Berg (ots) – Die Polizei verwendet für die Überwachung des Straßenverkehrs und zur Prüfung der Fahrtauglichkeit sogenannte Kombitests, die mehrere Stoffgruppen auswerten. Das jedoch so ein Test komplett ausschlägt, ist eher selten der Fall. Am 13.12.21 wurde um 14:30 Uhr der Fahrer eines PKW in der Hagenbacher Straße kontrolliert.

Da bei dem 36-jährigen Fahrer deutliche Auffälligkeiten erkennbar waren, wurde ein solcher Test dem Fahrer angeboten. Dieser brachte kurze Zeit später eine positive Beeinflussung von Amphetamin, Opiaten, Kokain und THC. Nachdem dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde, dürfte er für einige Zeit nicht mehr fahren.

Ins Tennisheim eingebrochen

Berg (ots) – Im Zeitraum vom 09.-13.12.21 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu den Räumlichkeiten des Vereinsheims des FC Berg 1920 e.V. in der Waldstraße. Weiter wurde durch den oder die Täter eine angrenzende Garage aufgebrochen.

Spektakulärer Verkehrsunfall

Germersheim (ots) – Montagabend 13.12.2021 befuhr ein 41-jähriger Autofahrer mit seinem Sportwagen die Rheinbrückenstraße in Germersheim. Im Kurvenbereich verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, streifte einen entgegenkommenden PKW und kollidierte letztlich mit der Brückenmauer.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich allerdings auf einen sechsstelligen Betrag. Während der Bergungsarbeiten musste die Rheinbrückenstraße für mehrere Stunden gesperrt werden.

Einbruch in Firma

Germersheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter bei einer Firma in der Jungholzstraße ein. Durch gewaltsames Aufhebeln einer Tür verschafften sie sich Zutritt zu den Bürogebäuden. Dort entwendeten sie Bargeld und Computerzubehör in noch unbekannter Schadenshöhe.

Im Rahmen einer Spurensuche konnten in unmittelbarer Tatortnähe mehrere Werkzeuge sichergestellt werden. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.