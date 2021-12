Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 14.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Verkehrsunfall – Fahrzeug endet im Graben

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstag, 14.12.2021, gegen 18:00 Uhr, befuhr der 57-jährige Fahrer eines PKW die B39 von Speyer kommend in Fahrtrichtung Neustadt. In der Höhe von Geinsheim musste der Fahrer des PKW einem Tier ausweichen, woraufhin dieser nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit seinem Fahrzeug letztendlich im Nellengraben zum Stehen kam. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug musste aus dem Graben gezogen werden. Weitere Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt.

