Bargeld aus Dönerladen in Rheingalerie gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 11.12.2021, gegen 20:20 Uhr und dem 13.12.2021, gegen 09:15 Uhr, stahlen unbekannte Täter eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld aus einem Dönerladen in der Rheingalerie “Im Zollhof”.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter gegen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Gartenhütte

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 12.12.2021, gegen 14:00 Uhr und dem 13.12.2021, gegen 15:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Kleingartenparzelle des Kleingartenbauvereins Süd-Schöngewann ein. Sie schlugen ein Fenster eines Anbaus einer Gartenhütte ein und stahlen Süßigkeiten, Nüsse und Apfelsaft. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter gegen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfall in der Oppauer Straße

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am 13.12.2021, gegen 05:30 Uhr, fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Auto auf der Bannwasserstraße und wollte über die Oppauer Straße in Richtung B9 fahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Auto auf der Oppauer Straße in Richtung Brüsseler Ring.

An der Kreuzung Oppauer Straße/Bannwasserstraße stießen beide Autofahrer zusammen. Sie verletzten sich und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Tasche aus Einkaufswagen gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am 13.12.2021, gegen 12:30 Uhr, war ein 79-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Industriestraße einkaufen. Als er seinen Einkaufswagen zurückbrachte, vergaß er seine Tasche darin. Kurz nachdem er dies bemerkt hatte, ging er zurück und musste feststellen, dass seine Tasche bereits gestohlen worden war.

In der Tasche war sein Geldbeutel, in dem sich unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld befanden. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Fußgänger angefahren

Ludwigshafen (ots) – Am 13.12.2021, gegen 19:20 Uhr, fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Auto auf der Hohenzollernstraße in Richtung Bürgermeister-Grünzweig-Straße. An der dortigen Einmündung fuhr er einen 61-jährigen Fußgänger an. Dieser fiel auf die Straße und verletzte sich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Einbrüche in zwei Wohnungen

Ludwigshafen (ots) – Am 13.12.2021, gegen 16:00 Uhr verließen die Bewohner einer Wohnung in der Kleestraße ihre Erdgeschoss Wohnung. Als sie gegen 18:10 Uhr wieder in die Wohnung zurückkehrten, stellten sie fest, dass unbekannte Täter die Balkontür aufgehebelt und in der Wohnung mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt hatten. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen.

Auch im Nachbarhaus brachen vermutlich die gleichen unbekannten Täter zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr in die Erdgeschoss Wohnung ein, während die Bewohnerin unterwegs war. Auch hier hebelten sie die Balkontür auf, durchwühlten die Schränke und stahlen Bargeld.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei empfiehlt: Eine gute Sicherung Ihrer Wohnung bzw. Ihres Hauses kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne kostenlos weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Rheinpfalz, Zentrale Prävention, Bismarckstraße 116, 67059 Ludwigshafen, Tel.: 0621-963-1151.

Ergebnisse der Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Ludwigshafen (ots) – Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligte sich vom 06.12.2021 bis zum 12.12.2021 an der europaweiten Kontrollwoche zur Bekämpfung und Verhinderung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. In diesem Zeitraum wurde bei den Verkehrskontrollen ein besonderer Schwerpunkt auf Fahrzeugfahrende gelegt, die unter dem Einfluss von Alkohol- oder Drogen standen.

Neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Kontrollen wurden auch die Risiken von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr erneut ins öffentliche Bewusstsein gerückt und den Fahrzeugfahrern verdeutlicht. Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Er begeht eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat.

Insgesamt wurden 1.138 Fahrzeugfahrer kontrolliert. Darunter waren 30 Alkoholverstöße und 31 Drogenverstöße.

Aufgeteilt auf die Direktionen sind dies folgende Zahlen:

Im Bereich der Polizeidirektion Neustadt wurden bei 186 Fahrzeugführern acht Alkoholverstöße und sechs Drogenverstöße festgestellt.

Im Bereich der Polizeidirektion Landau wurden bei 166 Fahrzeugführern zwölf Alkoholverstöße und sechs Drogenverstöße festgestellt.

Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen wurden bei 786 Fahrzeugführern zehn Alkoholverstöße und 19 Drogenverstöße festgestellt.

Lassen Sie deshalb immer Ihr Auto stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind.

Im Jahr 2020 kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zu 476 Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss. Die Zahl der Unfälle, bei denen eine Drogenbeeinflussung ursächlich war, stieg auf 110 Verkehrsunfälle an. Vielen Betroffenen ist nicht bewusst, dass im Gegensatz zu Alkohol die konsumierte Droge noch mehrere Tage, manchmal sogar mehrere Wochen die Fahrtüchtigkeit negativ beeinflussen kann und in strafbarer Menge im Körper nachweisbar ist. Dies ist abhängig von der Substanz, der Stoffwechseltätigkeit des Konsumenten und der Häufigkeit des Drogenkonsums.

Der Kontrolltag war ein Teil von Maßnahmen des europaweiten Polizeinetzwerks ROADPOL www.roadpol.eu, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken.