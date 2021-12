Unfall mit Verletzten zwischen PKW und Motorrad

Speyer (ots) – Am 13.12.2021 um 16 Uhr befuhr ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Germersheim die Abfahrt Speyer-West der B9 und bog nach links auf die Iggelheimer Straße (L 528) ab. Dabei übersah er ein von links kommendes Motorrad (Leichtkraftrad) und missachtete dessen Vorfahrt. Infolgedessen kollidierte das mit zwei 17-jährigen jungen Frauen besetzte Motorrad mit der linken Fahrzeugfront des PKW.

Hierbei wurde die Motorradfahrerin über die Motorhaube des PKW geschleudert und blieb verletzt am Boden liegen. Die Beifahrerin des Motorrads konnte selbstständig aufstehen. Beide Damen wurden von Ersthelfern betreut. Die Motorradfahrerin wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Angaben zu ihren Verletzungen sind zum Berichtszeitpunkt noch nicht möglich. Ihre Mitfahrerin wurde mit leichten Verletzungen am Knie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt.

Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Aufgrund des äußerst hohen Verkehrsaufkommens während des Berufsverkehrs kam es zu Rückstaus auf die L 528 und die B9. Während der Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde die L 528 an der Vier-Wege-Kreuzung durch die Polizei zur Reduzierung des Verkehrsstroms zeitweise vollgesperrt.

Taschendiebstahl in der Innenstadt

Speyer (ots) – Eine 65-jährige Frau aus Speyer befand sich am 13.12.2021 zwischen 13-13:10 Uhr in einem größeren Kleidergeschäft in der Maximilianstraße und bemerkte beim Bezahlen das Fehlen ihres Geldbeutels. Dieser war, von ihr völlig unbemerkt, aus ihrer Handtasche entwendet worden. Während des Einkaufs befanden sich zwei Frauen mittleren Alters in ihrer Nähe. In dem blauen Ledergeldbeutel befand sich ein zweistelliger Bargeldbetrag sowie persönliche Dokumente und Bankkarten der Geschädigten. Da die Geschädigte unmittelbar die Polizei aufsuchte und die Sperrung der Karten veranlasste, kam es nicht zu unberechtigten Geldabbuchungen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Einbruch in Erdgeschosswohnung

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 10.12.2021, 17 Uhr, bis zum 13.12.2021, 08:45 Uhr, überkletterten unbekannte Täter das Balkongeländer einer Erdgeschosswohnung in der Weisgerberstraße und öffneten die Balkontür gewaltsam. Aus der Wohnung wurde ein 1,20 Meter langer Waffenschrank entwendet und über den Balkon herabgelassen. Dieser enthielt – neben einem vierstelligen Bargeldbetrag – persönliche Dokumente, Urkunden und ein Luftgewehr. Infolge der Tat entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Weisgerberstraße wahrgenommen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Folgenschwerer Diebstahl von Bankkarte nach Täuschung in Bankfiliale

Speyer (ots) – Ein 75-jähriger Mann aus Speyer zahlte am Freitag 10.12.2021 gegen 16:20 Uhr in einer Bankfiliale in Speyer-Süd Münzgeld auf sein Konto ein und wurde dabei von einem unbekannten Täter angesprochen. Dieser bat ihm seine Hilfe bei der Einzahlung an und täuschte vor, dass der Geschädigte Geld in einem Einzahlungsautomat vergessen habe. Der Täter übergab dem Geschädigten das Geld. Währenddessen wurde die in einem anderen Automaten steckende Bankkarte des Geschädigten durch den Täter entwendet.

Der Täter täuschte dem Geschädigten allerdings vor, dass seine Bankkarte eingezogen worden sein müsse. Hiernach verließ der Täter die Bank. Bereits wenige Minuten nach dem Diebstahl wurde unberechtigt Geld im Lastschriftverfahren vom Konto des Geschädigten abgebucht. Dem Geschädigten entstand durch mehrere unberechtigte Abbuchungen schließlich ein Gesamtschaden von ca. 4.800 Euro.

Der unbekannte Täter wird als 1,90 Meter großer Mann von europäischem Phänotyp beschrieben. Er war dunkel gekleidet, trug eine schwarze Mund-Nasen-Maske sowie eine graue Mütze. Er sprach überwiegend Englisch und vermochte nur gebrochenes Deutsch zu sprechen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Die Polizei rät:

Bleiben Sie in jedem Fall beim Geldautomaten. Lassen Sie sich nicht von einem vermeintlich hilfsbereiten Fremden vom Automaten weglocken.

Um den Missbrauch Ihrer Karten wirksam zu verhindern, sollten Sie Ihre gestohlenen oder verlorenen Karten sofort sperren lassen.

Debitkarten (z.B. girocard, früher auch als ec-Karte bezeichnet) können bundesweit über die einheitliche zentrale Telefonnummer 116 116 (Sperr-Notruf) oder die 01805-021021 gesperrt werden.

Nach dem Verlust Ihrer Debitkarte (z.B. girocard, früher auch als ec-Karte bezeichnet) sollten Sie diese nicht nur bei Ihrer Bank sperren lassen, sondern auch bei der Polizei als gestohlen melden! Die Polizei meldet dann die Daten Ihrer abhanden gekommenen Debitkarte (Bankleitzahl, Kontonummer und Kartenfolgenummer) dem Kooperationspartner des Einzelhandels. Von dort werden diese Daten an die dem KUNO-Sperrsystem angeschlossenen Einzelhandelsgeschäfte weitergeleitet. Nur so ist Ihre Karte auch für das Lastschriftverfahren (Bezahlen mittels Karte plus Unterschrift) gesperrt!

Weitere Tipps und Hinweise zu diesem und weiteren Kriminalitätsphänomenen finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.