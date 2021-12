Mann löst größeren Polizeieinsatz im Stadthaus aus

Darmstadt (ots) – Entgegen der Erstmeldung wurde der Mann nach seiner Festnahme mit zur Wache genommen. Im Vorfeld hatten Mitarbeiter des Stadthauses beruhigend auf den 56-Jährigen eingewirkt. Bei Eintreffen der Beamten ließ er sich widerstandslos festnehmen. Die Flasche mit der brennbaren Flüssigkeit hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits weggestellt.

Das Kommissariat 43 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet. Die Hintergründe seines Handelns sind derzeit Gegenstand der Untersuchungen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften sie auf finanzielle Nöte zurückzuführen sein.

Erstmeldung:

(ots) – Ein 56-jähriger Mann hat am Dienstagmorgen 14.12.21 aufgrund seines Auftretens im Stadthaus in der Grafenstraße einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Gegen 9 Uhr hatte der Darmstädter das 1.OG des Gebäudes aufgesucht und, mit einer brennbaren Flüssigkeit in der Hand, damit gedroht, sich anzuzünden. Nach ihrer Alarmierung nahmen die hinzueilenden Streifen den Darmstädter sofort fest und brachten ihn anschließend aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes in eine psychiatrische Fachklinik.

Kleintransporter & Sprinter im Fokus – Fast 10.000 € an Sicherheitsleistungen

Darmstadt (ots) – Die Polizei hat am Montag (13.12.) Kleintransporter und Sprinter mit ausländischer Zulassung kontrolliert, die im gewerblichen Güterverkehr unterwegs sind. Bei der Kontrolle wurden die Beamten der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen von Kontrolleuren des Bundesamts für Güterverkehr sowie Kollegen der Polizeipräsidien Frankfurt und Südosthessen unterstützt.

Die Kontrollen fanden auf dem Gelände der Polizeiautobahnstation im Pupinweg statt. Insgesamt 27 Fahrzeuge lotsten die Einsatzkräfte von den umliegenden Autobahnen auf das Gelände und führten hier anschließend intensive Kontrollen durch. Bei 14 Fahrzeugen gab es Beanstandungen. Es wurden aufgrund festgestellter Mängel insgesamt fast 10.000 Euro an Sicherheitsleistungen einbehalten. Hauptanzeigegründe waren fehlende Nachweise der Lenk- und Ruhezeiten sowie Verstöße gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO).

Diebe auf Friedhof – Grabschmuck gestohlen

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle in den zurückliegenden Tagen ihr Unwesen auf einem Friedhof in der Palisadenstraße getrieben. Dabei hatten es die Täter auf Grabschmuck abgesehen und ein Kreuz aus Bronze entwendet. Der materielle Wert der Beute wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Am Sonntag (12.12.) hatten die Familienangehörigen den Diebstahl entdeckt und im Anschluss die Polizei informiert. Die Beamten des Kommissariats 42 in Pfungstadt sind mit dem Fall betraut und haben ein Verfahren wegen des Diebstahls sowie Störung der Totenruhe eingeleitet.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Tatzeit bis zum Sonntag (5.12.) zurückreichen. Das gestohlene Kreuz ist etwa 1 Meter hoch und hat eine geschätzte Spannweite von 50 bis 60 Zentimeter. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat am Tatort und zur Tatzeit verdächtige Personen beobachten können? Wer hat den Abtransport der Beute bemerkt? Wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Unter der Rufnummer 06157/95090 sind die Beamten für Hinweise zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Polizei sucht Eigentümer von Mountainbike

Weiterstadt (ots) – Die Polizei in Darmstadt sucht nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines schwarzen Mountainbikes der Marke “BULLS”. Das Bike-Modell “Sharptail” wurde am Donnerstag (9.12.)im Innenhof eines Anwesens in der Darmstädter Straße aufgefunden und sichergestellt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Mountainbike aus einem Diebstahlsdelikt stammen könnte. In diesem Zusammenhang suchten die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 35 nach dem rechtmäßigen Besitzer und fragen: Wer kann Hinweise geben? Wer erkennt sein Eigentum oder hat Verdächtiges beobachtet? Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen.

Drei Autos im Visier von Kriminellen – Mehrere Hundert Euro Schaden

Otzberg/Dieburg/Eppertshausen (ots) – Auf 3 Autos hatten es noch unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen abgesehen, sich jeweils gewaltsam Zugang zu den Innenräumen verschafft und Wertgegenständen mitgehen lassen.

Die Darmstädter Kriminalpolizei ist mit den Fällen betraut und hat Verfahren eingeleitet. Die Beamten des Kommissariats 21/22 suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können.

In dem Ortsteil Ober-Klingen der Ortschaft Otzberg geriet ein weißer Mercedes in der Zeit zwischen Samstag 11.12. und Sonntag 12.12. in der Wilhelm-Leuschner-Straße in das Visier der Kriminellen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Geldbörse.

Auf noch nicht bekannte Weise öffneten Kriminelle einen in Dieburg in der Straße “Am Rinkenbühl” geparkten schwarzen Opel und schnappten sich die Fahrerkarte eines EG-Kontrollgerätes und in einem weißen Renault, der in der Schubertstraße in Eppertshausen abgestellt war, entwendeten die Unbekannten Sägewerkzeug und Baumaterialien im Wert von mehreren Hundert Euro.

In diesem Fall hatten die Täter die Scheibe des Autos eingeschlagen und hier reicht die Tatzeit nach ersten Erkenntnissen bis zum Donnerstag (9.12.) zurück. Zeugenhinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Bürocontainer auf Supermarktparkplatz aufgehebelt und Beute gemacht

Groß-Bieberau (ots) – Ein Bürocontainer, aufgestellt auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes “Am Schaubacher Berg”, ist in der Zeit zwischen Sonntag (12.12.) und Montag (13.12.) von noch unbekannten Tätern aufgehebelt und nach Beute durchsucht worden.

Am Montagmorgen 13.12.2021 gegen 8.30 Uhr hatten Mitarbeiter die Spuren der Kriminellen entdeckt und die Polizei informiert. Diese hat ein Verfahren wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen ließen die Täter unter anderem einen Laptop und ein Mobiltelefon mitgehen. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht beziffert.

Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Alle in diesem Zusammenhang stehende, sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06154/63300 erbeten.

Groß-Gerau

Kontrolle auf der Autobahn – Über 40 minderwertige Messersets

Südhessen/Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein mit drei Männern im Alter zwischen 21 und 50 Jahren besetztes Auto stoppten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen am Montagabend (13.12.) auf der A 5. Im Fahrzeug entdeckten die Ordnungshüter anschließend über 40 Messersets, die sich nach genauerer Betrachtung zwar als minderwertige Ware herausstellten, mittels im Fahrzeug ebenfalls festgestellten Flyern aber offenbar überteuert angeboten werden.

Eine konkrete Straftat ist der Polizei in Südhessen diesem Zusammenhang bislang nicht bekannt geworden. Die Messer wurden von den Beamten aus Gründen der Gefahrenabwehr allesamt sichergestellt.

Die Beamten warnen, insbesondere in der Vorweihnachtszeit, in der viele Menschen noch nach geeigneten Geschenken suchen, vor diesen oft in sogenannten “Haustürgeschäften” angebotenen, angeblich teuren Waren. Sie werden meist “günstig”, aufgrund einer vorgetäuschten Notlage, zum Verkauf angeboten.

Die Polizei rät dringend, nichts von Unbekannten abzukaufen, die andere Menschen überraschend ansprechen. Meist handelt es sich bei den angebotenen Waren um minderwertige Artikel, die das geforderte Geld nicht wert sind. Nach den “Geschäften” tauchen die Verkäufer unter und sind nur schwer zu ermitteln.

Rasierklingen und Zahnbürstenaufsätze für über 4000 Euro im Auto

Mörfelden (ots) – Ein mit zwei 35 und 39 Jahre alten Männern besetztes Auto, stoppte eine Zivilstreife der Polizei am Montagnachmittag (13.12.) auf der A 5. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen die beiden Fahrzeuginsassen wenige Tage zuvor in Baden-Württemberg wegen des Diebstahls von Werkzeug und Aufsätzen von Zahnbürsten Strafanzeigen erstattet wurden.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stießen die Beamten anschließend auf Rasierklingen, Zahnbürstenaufsätze und andere Hygieneartikel im Wert von über 4.000 Euro. Die Polizei stellte alles sicher und prüft nun, ob die Artikel zurückliegenden Straftaten zuzuordnen sind.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls dauern an.

7 Fahrzeuge zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots) – Sieben in der Niddastraße am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, wurden in der Zeit zwischen Freitagabend (10.12.) und Montagnachmittag (13.12.), von Unbekannten auf der rechten Seite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden dürfte sich insgesamt auf mehrere tausend Euro belaufen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Transporter gerät mehrfach in Gegenverkehr – Fahrer mit 2,66 Promille am Steuer

Mörfelden-Walldorf (ots) – Einen Transporter, dessen Fahrer im Bereich der Westendstraße bereits mehrfach in den Gegenverkehr geraten sei, meldete eine Zeugin in der Nacht zum Dienstag (04.12.), gegen 4.15 Uhr, der Polizei.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung stellten die Ordnungshüter das Fahrzeug auf der Kreisstraße 164 in Richtung Worfelden fest und konnten dabei ebenfalls beobachten, wie der Wagenlenker mehrfach auf die Gegenspur geriet. Die Streife stoppte daraufhin den 63 Jahre alten Fahrer. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,66 Promille an. Der 63-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Kreis Bergstraße

Einbrecher zu viert unterwegs? Kripo sucht Zeugen

Rimbach (ots) – Mindestens vier Personen sind am Montagabend (13.12.) im Albersbacher Weg aufgefallen, als sie ein dortiges Grundstück betreten haben. Nachdem die Eingangstür aufgebrochen war, wurde das Einfamilienhaus durchsucht. Nach der ersten Durchsicht fehlt Schmuck, im Wert von etwa 500 Euro. Die gesuchten Personen dürfen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Auffällig war, dass sie alle helle Schuhe getragen haben.

Wer hat die Personen, insbesondere während der Tatzeit zwischen 18 Uhr und 20.40 Uhr, gesehen? Wer kann Hinweise geben? Zuständig für diesen Einbruchsdiebstahl ist das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Südhessen

Ende der Motorradsaison 2021/Polizei zieht Bilanz

Südhessen (ots) – Zwei getötete Motorradfahrer sowie 14 verletzte Biker weniger als im Vorjahr, lautet die Bilanz kurz nach Ende der Motorradsaison 2021 in Südhessen.

Während der diesjährigen Saison wurden 89 Biker mit Motorrädern über 125 ccm Hubraum schwer und 160 leicht verletzt. 6 Motorradfahrer und eine Mitfahrerin verloren bei Verkehrsunfällen ihr Leben. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass nach derzeitigem Ermittlungsstand nur einer dieser tödlich verlaufenden Unfälle auf einen Fahrfehler eines Bikers zurückzuführen war. In den übrigen Fällen waren es Kollisionen mit Autofahrern, medizinische Ursachen und in einem Fall gar der Zusammenstoß eines Motorradfahrers mit einem Wildschwein bei Weiterstadt im August, die zu den tragischen Folgen führten.

Im Jahr 2020 gab es 81 schwerverletzte, 182 leichtverletzte sowie acht getötete Motorradfahrer. Die Anzahl der Unfälle nahm leicht ab. Ereigneten sich im Jahr 2020 insgesamt 362 Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrern schwerer Maschinen (über 125 ccm) in Südhessen, sind es nach aktuellem Stand bislang 340 Unfälle. Die überwiegende Anzahl der Motorradfans war wieder verantwortungsvoll und vernünftig auf den Strecken in Südhessen unterwegs.

Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen rund 9000 Motorräder. Immerhin 74 Fahrern drohen wegen erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitungen Fahrverbote. “Die allermeisten Biker verhalten sich vorschriftsmäßig und wir differenzieren klar zwischen Motorradfahrern, die sich an die Regeln halten und denen, die unangenehm auffallen”, so Polizeipräsident Bernhard Lammel.

32 Motorräder stellte die Polizei bei den Kontrollen sicher, hauptsächlich, weil Manipulationen an den Auspuffanlagen bemerkt wurden. Bei insgesamt 143 Maschinen war aufgrund unzulässiger Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Positiv zu vermerken ist in diesem Zusammenhang, dass Alkohol oder Drogen lediglich bei einem Fahrer eines schweren Motorrads festgestellt wurde.

Auch im Jahr 2021 legten die Ordnungshüter erneut ein spezielles Augenmerk auf vermeidbaren Lärm, den Motorradfahrer verursachen und der Anwohner an stark frequentierten Strecken ganz besonders stört. Laute Maschinen mit ausgebauten DB-Killern wurden von der Polizei, wie bereits im Vorjahr, konsequent aus dem Verkehr gezogen. Polizeipräsident Lammel sagt hierzu: “Es dürfte sich mittlerweile unter Motorradfahrern herumgesprochen haben, dass wir bei Manipulationen an den Auspuffanlagen keinen Spaß verstehen. Die Fahrt ist damit unweigerlich an Ort und Stelle beendet.”

Einen Appell richtet die Polizei aber auch an die Autofahrer: “Achten Sie insbesondere an Kreuzungen und Einmündungen unbedingt auf Motorradfahrer. Die Geschwindigkeit der motorisierten Zweiräder wird häufig unterschätzt und der Bremsweg bei Bikern ist in der Praxis meist länger als man denkt.”

