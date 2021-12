Einbruch im Ginseldorfer Weg – Kripo bittet um Hinweise

Marburg (ots) – Im Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaues im Ginseldorfer Weg gibt es die Personenbeschreibung eines Mannes, der im Haus und in unmittelbarer Tatortnähe gesehen wurde, dort aber offenbar weder wohnt noch zu Besuch war.

Zeugen schätzen den gepflegt wirkenden mutmaßlichen Deutschen auf ca. 30 Jahre. Er ist 1,75 Meter groß und hat kurze, braune und leicht wellige Haare. Er trug eine dunkle Cargohose und einen dunklen Blouson oder Bomberjacke.

Eventuell benutzt er einen weißen Klein-Lastwagen, der ebenfalls im Ginseldorfer Weg parkte, dort aber nicht zuzuordnen war. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Identifizierung des Mannes beitragen könnten. Der Einbruch in die Wohnung im zweiten Stock war am Montag, 13. Dezember, zwischen 14.15 und 14.30 Uhr.

Der Täter hatte diverse Schränke in mehreren Zimmern geöffnet und offenbar durchsucht. Letztlich erbeutete er eine Geldbörse mit Bargeld, Krankenversicherungskarten, Personalausweisen, Führerschein und persönlichen Unterlagen. Eine ebenfalls mitgenommene Einkaufstüte mit einem Kleid und ein schuhkartongroßes braunes, mit Ornamenten verziertes Schmuckkästchen samt Inhalt tauchte versteckt im Keller des Hauses mittlerweile wieder auf.

Wer hat den Mann noch gesehen oder wer kennt den beschriebenen Mann? Wer kann nähere Angaben zu dem geparkten weißen Kleinlastwagen machen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter – Einbruch in Spielothek

Um in die Spielothek in der Bahnhofstraße eindringen zu können, beseitigte der Täter mit einem erheblichen Kraftaufwand zunächst das Gittertor vor der Eingangstür und brach diese dann auf. In den Geschäftsräumen stahl er das Bargeld aus insgesamt fünf aufgebrochenen Automaten. Allein der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Vermutlich erbeutete der Täter auch noch Bargeld in vierstelliger Höhe. Der Einbruch war in der Nacht zum Dienstag, 14. Dezember, zwischen 21 und 00.25 Uhr. Von dem Täter liegt eine Beschreibung vor. Die Polizei bittet um Hinweise zu einem schlanken Mann mit langer Hose, Kapuzenpulli, Turnschuhen und Handschuhen. Er hatte eine Taschenlampe und einen länglichen Gegenstand, eventuell eine Metallstange dabei. Wem ist diese Person zur Tatzeit in Wetter in der Bahnhofstraße oder in unmittelbarer Umgebung aufgefallen? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Fahrraddiebstahl in der Frauenbergstraße

Nach der Videoaufzeichnung einer Zeugin schlug ein Dieb mit einer Eisenstange das sichernde Schloss kaputt und stahl dann ein schwarz silbernes Mountainbike. Der Täter verschwand vom Tatort in der Frauenbergstraße über die Fußgängerbrücke zur Innenstadt. Die Fahndung nach dem ca. 30 bis 40 Jahre alten Täter mit grauem Mantel, grauer Mütze, schwarzer Hose und Schuhen mit weißer Sohle blieb erfolglos. Die Polizei stellte das Video sowie die zurückgelassene Eisenstange und das zerstörte Fahrradschloss sicher. Der Diebstahl war am Montag, 13. Dezember, um etwa 09.40 Uhr. Wer kann aufgrund der Beschreibung Hinweise geben, die zur Identifizierung des Fahrraddiebes führen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Kellereinbrecher erbeutet iPhone XS

Beim Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Reitgasse erbeutete der Täter ein silbernes iPhone XS mit einer Speicherkapazität von 64 GB. Der Einbruch passierte von Samstag auf Sonntag, 12. Dezember, zwischen 18 und 12.30 Uhr. Wer hat in dieser Zeit in seinem Wohnhaus fremde Personen bemerkt oder sonstige ungewöhnliche Beobachtungen in Tatrotnähe gemacht? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Scheibe am Haltestellenhäuschen beschädigt

Nach der mutwilligen Zerstörung der mittleren von insgesamt drei Scheiben des Buswartehäuschens in der Straße Am Richtsberg ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Die Kosten zur Ersetzung der 1,40 x 2,20 Meter große Scheibe belaufen sich auf mindestens 350 Euro. Festgestellt wurde die Sachbeschädigung am Sonntag, 12. Dezember, gegen 08 Uhr.

Wer hat vor dieser Zeit Beobachtungen an der Bushaltestelle gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten?

Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenbach – Autofahrer mit Laserpointer geblendet – Unfall nur knapp vermieden

Nach seinen eigenen Angaben konnte ein 23 Jahre alter Autofahrer nach der starken Blendung durch einen grünen Laserstrahl einen Verkehrsunfall nur ganzknapp und mit Mühe verhindern. Als er anschließend dem mutmaßlichen Ursprung des Lichts folgte und auf den Parkplatz des Rewe-Marktes fuhr, flüchteten von dort sofort fünf oder sechs mutmaßlich Jugendliche in verschiedene Richtungen. Eine Beschreibung war dem Autofahrer nicht möglich.

Der Vorfall passierte am Montag, 13. Dezember, um kurz vor 23 Uhr. Der 23-Jährige fuhr über die Bundesstraße 253 von Breidenstein nach Breidenbach. Als er kurz vor dem Kreisverkehr vor Breidenbach war, erfolgte die starke Blendung mit dem grünen Laserlicht. “Ein solches Vorgehen übersteigt die Grenze des Erlaubten deutlich. Es ist extrem gefährlich und kann nicht nur unmittelbar zu Gesundheitsschäden an den Augen führen, sondern auch mittelbar z.B. durch Reaktionen mit Unfallfolgen.

Die Polizei ermittelt in derartigen Fällen grundsätzlich wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und das ist keinesfalls ein sogenanntes Bagatelldelikt.” Wem ist an diesem Abend kurz vor Breidenbach ähnliches widerfahren? Wer kann etwas zur Herkunft des Laserlichts sagen? Wer hat die mutmaßlichen Jugendlichen auf dem Rewe-Parkplatz gesehen und kann Hinweise zu ihrer Identifizierung geben?

Ob sie für das Licht verantwortlich sind, bedarf weiterer Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Stadtallendorf – Schaden an der Eingangstür

Ein noch unbekannter Täter trat am Samstag, 11. Dezember, gegen 06.10 Uhr gegen eine Wohnungstür im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses im Eichenhain. Durch den Tritt entstand an der Tür ein Schaden von nach ersten Schätzungen mindestens 500 Euro.

Wer hat den Krawall des Eintretens noch mitbekommen und in diesem Zusammenhang jemanden gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Drogentest zeigt THC-Einfluss

Am Montag, 13. Dezember, um 10.25 Uhr signalisierte das Ergebnis eines Drogentests einen Einfluss von THC bei einem 33 Jahre alten Scooterfahrer. Die Polizei hatte den Mann in der Neuen Kasseler Straße angehalten und überprüft. Er musste nach dem Testergebnis zunächst mit zur Blutprobe, anschließend durfte er sein Elektrokleinstfahrzeug ebenfalls nicht mehr fahren.

Stadtallendorf – 3 Promille

Die Polizei Stadtallendorf zog in der Nacht zum Sonntag, 12. Dezember, um etwa 15 Minuten nach Mitternacht einen Autofahrer aus dem Verkehr, weil der Alkotest 3,0 Promille angezeigt hatte. Die Kontrolle war im Iglauer Weg. Die Polizei veranlasste die Blutprobe. Glücklicherweise konnte die Polizei die Fahrt rechtzeitig, also ohne weitere Schäden vor allem für andere Verkehrsteilnehmer aber auch für den Fahrer und sein Auto, beenden.

Lahntal – Kradfahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Die Polizei Marburg stoppte am Montag, 13. Dezember, gegen 12.50 Uhr in der Marburger Straße ein schwarzes Kleinkraftrad mit Versicherungskennzeichen. Es stellte sich heraus, dass der 37 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von THC stand und zudem keinen Führerschein hat. Nach der fälligen Blutprobe und Sicherstellung des Zündschlüssels entließ die Polizei den Mann.

Stadtallendorf – Autofahrt beendet

Nachdem der Drogentest eines 24 Jahre alten Autofahrer positiv auf THC reagierte, veranlasste die Polizei Stadtallendorf die notwendige Blutprobe und untersagte die anschließende Weiterfahrt. Die allgemeine Verkehrskontrolle war am Montag, 13. Dezember, um ca. 22.15 Uhr in der Niederkleiner Straße.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Wehrda – Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Kind

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem sechsjährigen Kind zum einen den Radfahrer und zum anderen Zeugen des Unfallhergangs. Nach den Angaben des leicht verletzten Sechsjährigen war der auf dem Weg zur Schule. Als er die Straße überquerte kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, wobei beide stürzten. Der Radfahrer setzte danach seine Fahrt fort, ohne dem Jungen seine Personalien zu übergeben und ohne die Polizei hinzuzuziehen.

Der Unfall passierte am Montag, 13. Dezember, gegen 07.45 Uhr im Lärchenweg zwischen den Einmündungen Im Paradies und Unter den Eichen. Wer hat das Unfallgeschehen gesehen und kann den Ablauf beschreiben? Wer kann Hinweise zum beteiligten Radfahrer geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf – Führerschein nach Unfallflucht beschlagnahmt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg beschlagnahmte die Polizei Biedenkopf nach einer Verkehrsunfallflucht den Führerschein des 71 Jahre alten Unfallverursachers. Der Senior hatte am Samstag, 11. Dezember, gegen 07.45 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße auf der Fahrt von der Hospitalstraße zur Dexbacher Straße einen geparkten Pkw gestreift. An dem geparkten schwarzen Opel Kombi entstand linksseitig ein Schaden von mindestens 2.500 Euro.

Bei den anschließenden Ermittlungen fand die Polizei einen frisch Unfall beschädigten Pkw, wobei die Schäden an beiden Fahrzeugen zueinander passten. Befragt und konfrontiert mit dem Unfallgeschehen in der Freiherr-vom-Stein-Straße räumte der 71-jährige Fahrer seine Beteiligung ein.

Biedenkopf – Rote Farbe auf grauem Auto – Unfallflucht in der Bachgrundstraße

Aufgrund der sichergestellten fremden roten Farbe auf dem grauen Mazda 3 sucht die Polizei Biedenkopf ein seit spätestens Sonntag, 12. Dezember, 11 Uhr frisch unfallbeschädigtes rotes Auto. Der beschädigte Mazda parkte zur Unfallzeit von Samstag auf Sonntag, zwischen 18 und 11 Uhr vor dem Anwesen Bachrundstraße 7.

Nach den Spuren kam es wahrscheinlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zu der Kollision. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet? Wer kann Angaben zum verursachenden Fahrzeug und/oder zum Fahrer oder der Fahrerin machen?

Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Mindestens 500 Euro Schaden – Unfallort unbekannt

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg ermitteln nach einer Unfallflucht, die sich zwischen Freitag, 03. Dezember und Freitag, 10. Dezember, ereignete. Vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver beschädigte ein noch unbekanntes Auto einen silbernen VW Golf mit Marburger Kennzeichen. An dem Golf entstand hinten links ein Schaden von mindestens 500 Euro. Da das Auto in den sieben Tagen wechselweise an vielen Orten stand, konnte der Besitzer keinen Unfallort explizit benennen.

Wer kann sich an ein Fahrmanöver erinnern, bei dem es zu dem Schaden an dem silbernen Golf gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg,

Tel. 06421 406 0.

Fronhausen – Auto mit Totalschaden und Strafanzeige wegen Unfallflucht

Wer einen Zaun beschädigt und sich dann nicht um die Schadensregulierung kümmert, der muss sich anschließend wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Für den 26 Jahre alten Fahrer hat sein Verhalten nach dem Unfall in der Nacht zum Sonntag, 12. Dezember, also noch mehr Folgen als den reinen Unfallschaden. Neben dem Schaden am Zaun in Höhe von mindestens 400 Euro, entstand an seinem Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Unfall durch Abkommen von der Straße passierte gegen 04 Uhr beim Abfahren an der Anschlussstelle Fronhausen von der Bundesstraße 3 auf die Landstraße 3048 nach Fronhausen.

Neustadt – Spiegelschaden bei Unfall im Begegnungsverkehr

Da der Unfall noch bei Dunkelheit passierte gibt es derzeit keine Hinweise auf das geflüchtete beteiligte Fahrzeug. Der Unfall war am Montag, 13. Dezember, um 06.55 Uhr, auf der Landstraße 3263 zwischen Neustadt und Wasenberg. Beteiligt war ein roter Peugeot 2008. Die 61 Jahre alte Fahrerin fuhr von Wasenberg nach Neustadt. Bei der Begegnung mit einem entgegenkommenden Auto kam es zur Berührung der Außenspiegel. Der Schaden am elektrischen Spiegel des Peugeots beträgt mehrere Hundert Euro.

Wer war zu dieser Zeit noch dort unterwegs, hat das Unfall geschehen mitbekommen und kann Hinweise auf das zweite beteiligte Fahrzeug geben? Wo steht seit Montagmorgen ein Fahrzeug mit einem frischen Unfallschaden am Spiegel auf der Fahrerseite?

Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Wetter – Unfallflucht auf dem Patientenparkplatz

Am Mittwoch, 08. Dezember, kam es zwischen 11 und 12 Uhr auf dem Patientenparkplatz einer Arztpraxis in der Straße An Bahnhof zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekanntes Auto gegen den geparkten weißen VW Golf und verursachte an dessen vorderer Stoßstange einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Ohne einen Zettel zu hinterlassen, ohne in der Praxis nach zufragen und ohne die Polizei anzurufen, verließ der Verursacher den Unfallort.

Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat das typische Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein Auto vom Parkplatz wegfahren sehen und wer kann dieses Auto beschreiben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

