Korbach: Die Polizei-News

Unbekannter beschädigt Weihnachtsschmuck – Polizei sucht Zeugen

Vöhl-Thalitter (ots) Am frühen Sonntagmorgen 12.12.2021 beschädigte ein Unbekannter Weihnachtsschmuck in Thalitter. Gegen 09:00 Uhr bemerkte ein Bewohner, dass eine Lichterkette an der Bushaltestelle in der Immighäuser Straße an mehreren Stellen durchtrennt worden war. Bei einer genaueren Nachschau musste er feststellen, dass auch die Beleuchtung und der Baumschmuck an zwei Weihnachtsbäumen beschädigt wurden. Außerdem warf der Unbekannte einen Baum in die Itter.

Aufgrund von Zeugenangaben kann der Tatzeitraum auf Sonntagmorgen zwischen 05:00 und 09:00 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Unbekannter beschädigt Scheiben an Kirche

Bad Arolsen-Helsen (ots) – In der Zeit von Sonntagmorgen 12.12.2021 bis Dienstagmorgen 14.12.2021 beschädigte ein Unbekannter mehrere Scheiben der Kirche in der Prof.-Bier-Straße. Der Täter warf die Scheiben mit Steinen ein und richtete dabei einen Schaden von etwa 1.000 Euro an. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

