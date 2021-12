Falsche Wasserwerker beklauen Seniorin – Zeugen gesucht

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Das Opfer zweier dreister Trickdiebe wurde am Montagmittag 13.12.2021 eine hochbetagte Seniorin in ihrer Wohnung in der Vogelsbergstraße in Kassel. Die Unbekannten hatten gegen 11:50 Uhr bei der Frau geklingelt und sich als Wasserwerker ausgegeben. Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, gelangten die Männer zunächst in den Keller des Hauses.

Anschließend verwickelte einer der Täter die Seniorin in der Küche in ein Gespräch, während sein Komplize vermeintlich die Wartung der Heizkörper in verschiedenen Räumen vornahm. Danach verließen die beiden Männer das Haus, kehrten aber etwa eine Stunde später nochmal zurück. Vermutlich da zu diesem Zeitpunkt ein Gast bei der Seniorin war und die Tür öffnete, kam es zu keinem weiteren Diebstahl. Nachdem das Opfer am Nachmittag bemerkte, dass ihr mehrere hochwertige Schmuckstücke aus dem Schlafzimmer gestohlen wurden, verständigte eine Angehörige die Polizei.

Ein Täter kann wie folgt beschrieben werden:

30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, pummelig, schwarze kurze Haare, trug eine weiße Hose mit Seitentaschen (ähnlich einer Malerhose), eine schwarze Jacke und eine weiße FFP2 Maske.

Von dem zweiten Täter liegt bislang keine genaue Beschreibung vor, er soll aber jünger und schlanker gewesen sein als sein Komplize.

Mit den weiteren Ermittlungen sind nun die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, betraut. Sie bitten Zeugen, die am gestrigen Mittag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise auf die Trickdiebe geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

4.000 Euro Schaden bei Unfallflucht – Ermittler suchen Zeugen

Kassel-Fasanenhof (ots) – Eine böse Überraschung erlebte am Samstagnachmittag der Besitzer eines weißen Audi Q3, als er zu seinem an der Ihringshäuser Straße geparkten Auto kam. Ein Unbekannter war gegen die linke Seite seines Fahrzeugs gekracht und danach abgehauen. An dem Audi war ein nicht unerheblicher Schaden von rund 4.000 Euro entstanden. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen.

Die Unfallflucht hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen Freitagabend, 20:30 Uhr, und Samstagnachmittag, 14:45 Uhr, ereignet. Der Audi Q3 hatte gegenüber der E.T.A-Hoffmann-Straße in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand gestanden. Der Verursacher war den Unfallspuren nach auf der Ihringshäuser Straße in Richtung Fuldatal unterwegs und aus noch unbekannten Gründen gegen das geparkte Auto gekracht. Anschließend flüchtete der Fahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Mit gestohlenen Kennzeichen vollgetankt und weggefahren

Helsa/Kaufungen (ots) – Gleich wegen mehrerer Straftaten muss sich ein 16-Jähriger verantworten, der am Montagnachmittag 13.12.2021 mit einem VW mit gestohlenen Kennzeichen eine gefährliche Flucht vor einer Polizeistreife hinlegte. Mit hoher Geschwindigkeit war er durch Kaufungen gerast, bevor er das Auto stehen ließ und seine Flucht zu Fuß fortsetzte. Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten den führerscheinlosen 16-Jährigen aus Kassel in einem Garten festnehmen. Den Jugendlichen brachten die Beamten auf das Revier, wo er im Anschluss von seinen Eltern abgeholt wurde.

Zunächst waren die Polizisten des Reviers Ost gegen 13:15 Uhr zu einer Tankstelle in Helsa gerufen worden, nachdem dort ein Autofahrer für rund 42 Euro getankt hatte und einfach weggefahren war, ohne zu bezahlen. Als die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife die Kennzeichen des betankten VW Lupo überprüfte, der auf der Videoaufzeichnung zu sehen war, stellten sie fest, dass die Kennzeichen im Oktober dieses Jahres in Vellmar gestohlen worden waren.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Wagen verlief fürs Erste ohne Erfolg. Nur eine halbe Stunde später jedoch kam der gesuchte Lupo der Streife auf der B 7 entgegen. Prompt wendeten die Polizisten den Streifenwagen, um den nach Kaufungen abgebogenen VW anzuhalten und zu kontrollieren. Sofort gab der Fahrer Vollgas und trat die Flucht an. Während der Verfolgung des flüchtenden Autos, die sich quer durch Kaufungen zog, missachtete der Fahrer sämtliche Anhaltesignale der Polizei und erreichte im Wohngebiet gefährlich hohe Geschwindigkeiten.

In der Leipziger Straße ließ der Fahrer den VW schließlich stehen und rannte davon. Nach der weiteren Verfolgung klickten in der Straße “Am Stadion” schließlich im Garten eines Einfamilienhauses die Handschellen für den Jugendlichen, denn dort verhinderte ein zwei Meter hoher Zaun seine weitere Flucht.

Der 16-Jährige muss sich nun neben Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Kennzeichendiebstahls und verbotenen Kraftfahrzeugrennens auch wegen Tankbetrugs verantworten. Die Ermittlungen zur Herkunft des VW Lupo, der sichergestellt und abgeschleppt wurde, dauern derzeit an.

