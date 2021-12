Ermittlungsverfahren gegen 36-jährigen Mann

Eschwege (ots) – Montagnachmittag 13.12.2021 war der Polizei in Eschwege eine körperliche Auseinandersetzung am Stadtbahnhof in Eschwege gemeldet worden. Wie sich herausstellte, hatte gegen 16.20 Uhr ein 36-jähriger Mann aus Eschwege, der für die Polizei kein Unbekannter ist, einen 19-Jährigen aus Wildeck aus noch nicht näher bekannten Motiven mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Bei der anschließenden Rangelei gingen beide Männer zu Boden, wodurch sich der 19-Jährige dann außerdem im Bereich des Rückens verletzte. Zudem kam es seitens des 36-Jährigen auch zu massiven Beleidigungen in Richtung des 19-Jährigen.

Die zur Schlichtung hinzugerufenen Polizeibeamten forderten kurz darauf dann noch zwei Rettungswagen nach. Zum einen musste das 19-jährige Opfer wegen seiner Verletzungen behandelt werden. Zum anderen befand sich der 36-jährige Tatverdächtige vmtl. aufgrund zuvor konsumierter Rauschmittel (Alkohol und BTM) in einem nicht mehr steuerungsfähigen Zustand, der letztlich eine Einweisung im Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie erforderlich machte.

Im Zuge der weiteren Maßnahmen und des Transports zum Krankenhaus wurde der 36-Jährige dann auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten massiv beleidigend, bedrohte und spuckte zudem einen Polizeibeamten an. Der 36-Jährige sieht sich nun Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung zum Nachteil des 19-Jährigen gegenüber, sowie Ermittlungen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung zum Nachteil eines Polizeibeamten.

Unfall auf der L 33241 bei Weidenhausen

(ots) – Heute Morgen sind auf der Landesstraße L 3241 zwischen Weidenhäuser Kreuz und Abterode in Höhe der Kreuzung nach Weidenhausen bzw. zum Abfallzweckverband/ Umweltdienste Bohn zwei Pkw verunfallt. In einem Fall ist der verantwortliche Fahrer schwer, im anderen glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Neben der Polizei waren auch mehrere Rettungskräfte und die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Räumarbeiten teilweise gesperrt. Der Verkehr wurde für die Dauer des Einsatzes z. Teil über Nebenstrecken umgeleitet. Gegen 09.20 Uhr war die Unfallstelle dann geräumt und für den verkehr wieder frei.

Nach Rücksprache mit den Beamten der Polizei Eschwege, die zwecks Unfallaufnahme an die Unfallstelle entsandt wurden, steht aktuell der genaue Unfallhergang nicht fest. Es können derzeit nur vorläufige Angaben gemacht werden. Von daher bitten die Beamten, dass sich Zeugen des Unfallgeschehens mit der Polizei in Eschwege in Verbindung setzen sollen, damit den Hergang des Unfalls bestmöglich rekonstruiert werden kann.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren heute Morgen um kurz vor 07.00 Uhr ein 54-jähriger Autofahrer aus Eschwege und ein 57-jähriger Autofahrer aus Meinhard hintereinander die Landesstraße L 3241 vom Weidenhäuser Kreuz kommend in Richtung Meißner.

Im besagten Kreuzungsbereich der L 3241 verunfallten die beiden Fahrzeuge aus bislang unbekannter Ursache. Bei dem Zusammenstoß überschlug sich der 57-Jährige in seinem Fahrzeug und kam letztlich ein Stück abseits des Kreuzungsbereichs auf dem Dach zum Liegen. Der 57-Jährige wurde später mit Verdacht auf schwere Verletzungen in die UNI-Klinik Göttingen verbracht.

Der 54-Jährige erlitt offenbar nur leichte Verletzungen u.a. in Form eines HWS und wurde im Anschluss zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die beiden verunfallten Fahrzeuge mussten später abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich hier auf ca. 25.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 in Verbindung zu setzen.

Ohne Führerschein im Auto unterwegs

Nachgemeldet wurde ein Vorfall von vergangener Woche Donnerstag, wonach die Polizei in Eschwege einen Mann ohne Führerschein erwischt hat. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten die Beamten gegen 22.30 Uhr ein Fahrzeug in der Niederhoner Straße an. Der verantwortliche Fahrer, ein 24-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf, konnte den Beamten keinen gültigen Führerschein vorweisen, da dieser dem Mann bereits im Februar dieses Jahr entzogen worden war. Gegen den Mann wurden nun Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

2 x Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

In der Straße “Hinter den Scheuern” in Eschwege sind an zwei Pkws von Unbekannten jeweils die Heckscheibenwischer abgerissen worden. Entstanden ist dadurch ein Schaden von je 150 Euro. Betroffen sind ein grauer Audi Q 3 und ein silberner VW Gold Kombi, die beide auf einem Parkstreifen nahe eines Reisebüros abgestellt waren.

Tatzeit war hier am Montagmittag zwischen 13.35 Uhr und 13.50 Uhr bzw. zwischen 13.40 Uhr und 14.05 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Kollision zwischen Pkw und Omnibus

Ein Schaden von 2000 Euro entstand bei einem Unfall am gestrigen Nachmittag gegen 14.30 Uhr im Baustellenbereich auf der Landesstraße L 3444 zwischen Waldkappel und Harmuthsachsen. Hier verursachte ein 61-jähriger Autofahrer aus Niederwiesa (LK Mittelsachsen) an einer Fahrbahnverengung eine Kollision mit einem Linienbus, der von einem 26-Jährigen aus Waldkappel gefahren wurde. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro an dem Pkw und in Höhe von 500 Euro an dem Bus.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahrzeugteil fliegt gegen Pkw – Verursacher fährt weiter

Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat Ermittlungen nach einem unbekannten Unfallverursacher aufgenommen. Eine 21-jährige Autofahrerin aus dem Ringgau war am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr auf der Landesstraße L 3238 unterwegs, als ihr ein Fahrzeug aus Richtung Uengsterode in Fahrtrichtung Laudenbach entgegenkam. Dieses Fahrzeug verlor offenbar während der Fahrt eine Abdeckung des Radkastens, die dann auf die Fahrspur der 21-Jährigen landete, so dass diese nicht mehr ausweichen konnte und dagegen fuhr.

Dadurch entstand ein Schaden am Pkw der Frau im Bereich des Kennzeichens und der Frontscheinwerfer. Der Verursacher, der den Vorfall mutmaßlich nicht bemerkte, fuhr anschließend davon. Hinweise nimmt hier die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Parkplatzrempler

Zu einem Unfall auf dem Parkplatz eines Baumarktes kam es am gestrigen Vormittag gegen 11.20 Uhr in der Mündener Straße in Witzenhausen. Ein 87-jähriger Autofahrer aus Friedland übersah hier beim Rückwärtsausparken den Pkw einer 22-Jährigen aus Großalmerode. Der entstandene Gesamtschaden liegt hier bei 600 Euro.

Mehrere Wände und Gegenstände mit Farbe besprüht. Polizei sucht Zeugen.

Weitere Vorfälle von Graffiti – Polizei sucht Zeugen

Neben dem Graffiti-Vorfall im Philosophenweg in Witzenhausen hat die Polizei in Witzenhausen noch weitere Vorfälle registriert, wo es zu Sachbeschädigungen mittels Graffiti gekommen ist. In der Marktgasse ist noch eine Haustür mittels schwarzem Permanentmarker beschmiert worden.

Weitere Vorfälle ereigneten sich auch im Bereich des Stadtparks, wo u.a. eine Mauer, mehrere Hinweisschilder und eine Steinfigur beschmiert wurden. Auch eine Hauswand in der Walburger Straße ist betroffen. Die Gegenstände wurden jeweils mit unflätigen Bemerkungen und Begriffen verunstaltet.

Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

