Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Exhibitionist kam “nicht zum Zuge” – Heusenstamm

Offenbach (ots)-(aa) -Offensichtlich “nicht zum Zuge” kam ein etwa 50 Jahre alter Exhibitionist am Montagvormittag 13.12.2021 in der Frankfurter Straße. Als er sich gegen 10.45 Uhr in einer Parkanlage vor einer Fußgängerin gerade entblößen wollte, drehte sich die Frau um und ging weg. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und hat dunkle Haare. Er war mit einer dunklen Jeans, einem dunklen Blouson sowie weißer Unterwäsche bekleidet. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Kripo ermittelt wegen Brandstiftung – Obertshausen/Hausen

(aa) Nach dem Brand einer Gartenhütte am frühen Dienstagmorgen in der Seligenstädter Straße gehen die Brandursachenermittler von Brandstiftung aus. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten gegen 3.15 Uhr aus. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an dem Gartenhaus wird auf 7.000 Euro geschätzt. Die Kripo Offenbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zeugensuche nach Einbruch in Schnellrestaurant – Dietzenbach

(fg) Das für Einbruchsdelikte zuständige Kommissariat 21 in Offenbach sucht nach Zeugen, nachdem zwei Männer am frühen Dienstagmorgen in ein Schnellrestaurant in der Karl-Benz-Straße (einstellige Hausnummern) eingebrochen waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Eindringlinge über den Drive-Inn-Schalter Zugang ins Innere. Nachdem sie im Inneren in einen weiteren Raum gelangt waren und dort Bargeld an sich genommen hatten, verließen sie den Tatort.

Sie hinterließen einen Schaden von mehreren tausend Euro. Ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge waren zwei dunkel gekleidete Einbrecher zugange, die maskiert waren und jeweils ein dunkles Halstuch trugen. Einer der Männer soll zudem einen langen metallischen Gegenstand, es könnte sich um Brecheisen handeln, mitgeführt haben.

Die Kripo fragt nun:

Wer hat zwischen 2 und 5.30 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Karl-Benz-Straße beobachtet?

Womöglich hatten die Einbrecher ein Fahrzeug zur Flucht bereitgestellt. Wer hat dahingehend Beobachtungen gemacht?

Wer hat die beschriebenen Personen gesehen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Streit auf Parkplatz – Zeugen gesucht – Egelsbach

(aa) Die Polizei sucht Zeugen einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die sich am Montagabend in der Woogstraße auf dem Parkplatz des dortigen Schnellrestaurants ereignet hat. Noch unklar sind die Hintergründe, warum gegen 22.05 Uhr ein 49-Jähriger mit einem etwa 1,80 Meter großen Mann in Streit geriet. In der Folge soll der schlanke Unbekannte dem Langener ins Gesicht geschlagen und diesen leicht verletzt haben.

Der Täter, der ein markantes Gesicht, eine Halbglatze und einen Dreitagebart hatte und mit einer dunklen Jacke sowie Jeans bekleidet war, fuhr in einem schwarzen VW Golf davon.

Die Regionale Ermittlungsgruppe West bearbeitet die Anzeige und bittet Zeugen, sich auf der Polizeistation Langen (06103 9030-0) zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Einbrecher flüchtete durch die Haustür – Rodenbach

(aa) Ein Einbrecher rannte am Montagnachmittag aus einem Einfamilienhaus in der Friedrichstraße. Gegen 17.40 Uhr flüchtete er durch die Hauseingangstür, wobei eine Beschreibung noch nicht vorliegt. Zuvor hatte der Täter die Terrassentür aufgebrochen und im Haus Geld und Schmuck eingesteckt. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Schutzfrau vor Ort lobt Autofahrer – Erlensee

(aa) Nach mehrmaligen Geschwindigkeitskontrollen von Polizei und Ordnungsamt in der Brückenstraße vor der dortigen Grundschule verschaffte sich Polizeioberkommissarin Julia Koch am Montagmorgen, zwischen 7.30 und 8.15 Uhr, einen erneuten Überblick. Die Schutzfrau vor Ort sagte voll des Lobes: “Die Pendler und Eltern-Taxis zeigten bis auf wenige Ausnahmen bezüglich der gefahrenen Geschwindigkeit ein vorbildliches Verhalten!”

Laut Koch wirkten sich offensichtlich die vermehrten Kontrollen nun positiv aus. “Insbesondere vor der ersten Schulstunde ist die Spielstraße von stets ankommenden Schülern stark frequentiert, zumal diese aufgrund der derzeitigen dunklen Lichtverhältnisse von den Autofahrern weniger gut wahrgenommen werden. Daher ist die Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit so wichtig”, betonte Koch. Die Schutzfrau vor Ort behält die Verkehrssicherheit rund um die Schule auch weiterhin im Blick.

