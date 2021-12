Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzügen

Kirchheim. Am Dienstag (14.12.), gegen 6.40 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Fahrer aus Bremen mit seinem Sattelzug, beladen mit Feuerwerkskörpern, die BAB 7 aus Kassel kommend in Richtung Fulda. Am Kirchheimer Dreieck kam es aufgrund der dortigen Baumaßnahmen / Baustelle zur Staubildung. Der 65-jährige Fahrer musste daraufhin seinen Sattelzug abbremsen. Der nachfolgende Sattelzug, geführt von einem 56- jährigen aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, erkannte die Situation und bremste seinen Sattelzug ebenfalls ab.

Als dieser jedoch bemerkte, dass ein Auffahren auf den Vorausfahrenden nicht mehr zu vermeiden war, leitete er ein Ausweichmanöver nach links ein. Trotz des Manövers fuhr der 56 -jährige Fahrer auf den Sattelauflieger auf. Er wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung durch ein RTW ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Der 65-Fahrer aus Bremen blieb unverletzt. Durch das Ausweichmanöver wurde der Auflieger mit den Feuerwerkskörpern nur leicht im Heckbereich beschädigt. Die Ladung blieb unbeschädigt.

Neben der Feuerwehr Kirchheim war die Autobahnmeisterei Hönebach zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort. Der rechte und mittlere Fahrstreifen musste zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld-West und Kirchheim für die Unfallaufnahme und Bergung des Sattelzuges für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von circa zwölf Kilometern. Betroffen war hauptsächlich der Schwerlastverkehr.

Skoda Fabia gestohlen

Schlitz. Vom Gelände eines Autohauses in der Fraurombacher Straße im Schlitzer Stadtteil Fraurombach entwendeten Unbekannte zwischen dem 19.11. und 13.12.2021 einen silberfarbenen Skoda Fabia im Wert von rund 2.200 Euro. Zuvor drangen die Täter gewaltsam in die dortigen Büroräumlichkeiten ein und stahlen den Originalschlüssel. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Audi Q5 gestohlen

Eichenzell. Im Ortsteil Zillbach stahlen Unbekannte am frühen Montagmorgen (13.12.), zwischen 1 und 7 Uhr, einen schwarzen Audi Q5 im Wert von mehreren tausend Euro. Das Auto stand auf dem Hof eines Wohnanwesen in der Straße “Am Zillbach”.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien an Haltepunkt Lispenhausen

Rotenburg an der Fulda/Lispenhausen (ots) – Bislang Unbekannte beschmierten die Wände des Warteunterstandes am Bahnhaltepunkt in Lispenhausen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Bahnmitarbeiter stellten die Verunreinigungen am vergangenen Montagvormittag 13.12.21 fest und erstatteten Strafanzeige bei der Bundespolizei in Kassel. Die Wände des Unterstandes am Gleis 1 wurden nahezu komplett mit Farbe beschmiert.

Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest und muss noch ermittelt werden. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu diesem Fall oder anderen Sachbeschädigungen im Bereich der Deutschen Bahn AG machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in Bereichen von Baustellen mit besonderer Achtsamkeit zu fahren. Immer wieder kommt es dort zu Staubildungen, die schwere Verkehrsunfälle zur Folge haben können.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Unfall beim Abbiegen

Breitenbach/H… Am Montag (13.12.), um 12.50 Uhr, befuhr eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus Alsfeld die Hauptstraße (B62) aus Richtung Mittelstraße kommend in Fahrtrichtung Hatteröder Straße. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Breitenbach/H. befuhr ebenfalls die Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Hausnummer 44 beabsichtigte die Pkw-Fahrerin nach links in die Gartenstraße abzubiegen.

Die Vorfahrt ist in diesem Bereich für den Pkw-Fahrer durch Zeichen 306 (Vorfahrtsstraße) geregelt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Es entstand ein Sachschaden von 8.500 Euro.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Montag (13.12.), um 20.50 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer von der Fünfkirchener Straße auf dem Eichhofplatz in Richtung Breslauer Straße. Der 33-jährige Fahrer eines grauen Ford Mondeo parkte sein Auto auf der rechten Seite des Eichhofplatzes in Richtung Breslauer Straße direkt vor der Kurve. In Höhe der Hausnummer 4 kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die Front des grauen Ford vollständig zerstört wurde.

Es entstand ein Sachschaden von 6.000 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete anschließend vom Unfallort. Ein Zeuge konnte erkennen, dass es sich um einen Lastkraftwagen (Gliederzug) mit grauer Plane handelte.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Freitag (10.12.), gegen 7.45 Uhr, befuhren ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode (Werra-Meißner-Kreis) und ein 25-jähriger Fahrer eines Lkw (bis 3,5 t) aus Alheim in dieser Reihenfolge die Dippelstraße in Richtung Bahnhof.

Kurz hinter der Kreuzung Dippelstraße/Wehneberger-Straße bremste der 40-jährige Pkw-Fahrer ab, da er nach links auf das Gelände der dortigen Kita abbiegen wollte.

Der 25-jährige Fahrer bremste ebenfalls, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.700 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Schenklengsfeld. Am Sonntag (12.12.), gegen 17.40 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines Sprinters die Landecker Straße in absteigender Richtung. Auf Höhe Hausnummer 25 kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hausmauer. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Zeugen konnten beobachten, wie der Fahrer kurz anhielt und einige Trümmerteile seines Fahrzeugs einlud. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme kam der Fahrer zurück zur Unfallstelle. Es besteht der Verdacht, dass er bei der Verursachung des Unfalls unter Einfluss von Alkohol stand.

Polizeistation Bad Hersfeld

Kollision im Längsverkehr und geflüchtet – Zeugen gesucht

Lauterbach. Am Freitag (10.12.), gegen 18.50 Uhr, befuhr ein Sprinter-Fahrer die L 3140 aus Willofs kommend in Richtung Lauterbach. In einer Kurve kam ihm aus der entgegengesetzten Richtung ein Kleinwagen entgegen, es kam zur Kollision. Um einen Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge zu vermeiden, musste der Sprinter-Fahrer nach rechts ausweichen. Dabei prallte er gegen ein Verkehrszeichen und kam im Flutgraben zum Stehen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der Schaden beträgt insgesamt circa 4.150 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, der Polizeiposten Schlitz unter der Tel. 06642/60999-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Abkommen von der Fahrbahn

Lauterbach-Heblos. Am Samstag (11.12.), gegen 2 Uhr, befuhr ein Audi-A6-Fahrer die Brückenstraße aus Richtung Sickendorf kommend in Richtung Heblos. Beim Bahnübergang kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei einen Stromkasten, eine Leitplanke, ein Verkehrszeichen und einen Grundstückszaun. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Weiteres Abkommen von der Fahrbahn

Wartenberg-Angersbach. Am Sonntag (12.12.), gegen 5 Uhr, befuhr ein Opel-Astra-Fahrer die Landenhäuser Straße (B 254) von Landenhausen kommend in Richtung Lauterbach. In einer Rechtskurve kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen im Hof geparkten VW-Up.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Er fuhr zunächst weiter, meldete sich aber später bei der Polizei.

Abkommen von der Fahrbahn

Ulrichstein. Am Montag (13.12.), gegen 14.20 Uhr befuhr eine VW-Golf-Fahrerin die L 3139 aus Rebgeshain kommend in Richtung Ulrichstein. Aus bislang ungeklärten Gründen kam die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug ins Bankett am rechten Fahrbahnrand und stieß dann gegen die Leitplanke der linken Fahrbahnseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.600 Euro. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

