Mit Auto ins Schaufenster gefahren – Einbruch in Juweliergeschäft

Wiesbaden (ots)-(pl) – Mindestens 2 Personen sind in der Nacht zum Dienstag 14.12.2021 mit einem Auto in das Schaufenster eines Juweliergeschäftes gefahren und haben Schmuck aus dem Geschäft gestohlen. Die Unbekannten steuerten gegen 03.20 Uhr einen schwarzen Audi A1 rückwärts gegen die Schaufensterscheibe des Juweliers in der Helenenstraße, wodurch diese zerstört wurde.

Im Anschluss drangen die Täter in den Verkaufsraum ein, erbeuteten hieraus hochwertigen Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro und ergriffen dann mit der Beute zu Fuß die Flucht in Richtung Wellritzstraße.

Die von mehreren Zeugen verständigten Polizeikräfte konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach kurzer Zeit in der Nähe des Tatortes einen 44-jährigen Mann festnehmen, der sich zwischen Fahrzeugen versteckt hatte. Bei der Durchsuchung des festgenommenen Tatverdächtigen konnte der Schlüssel des Tatfahrzeuges aufgefunden werden.

Der serbische Staatsangehörige soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Mindestens eine Person ist weiterhin flüchtig und die Beute konnte bislang nicht aufgefunden werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in den frühen Morgenstunden möglicherweise Anhalter mitgenommen haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Nach Diebstahl festgenommen

Wiesbaden, Südost, Mainzer Straße, Montag, 13.12.2021, 15:10 Uhr,

(mh) Am Montagnachmittag kam es zur Festnahme eines 17 Jahre alten Jugendlichen, der im Verdacht steht, zuvor nach einem Ladendiebstahl vor dem Ladendetektiv geflohen zu sein. Gegen 15:10 Uhr verließen zwei männliche Täter, welche sich zuvor Ware in die Taschen gesteckt hatten, das Geschäft in der Mainzer Straße. Als sie vor der Tür vom Ladendetektiv angehalten wurden, ergriffen beide die Flucht. Einer der Diebe warf eine mitgeführte Dose nach dem Mann, verfehlte diesen jedoch. Obwohl die Flucht zunächst gelang, konnte einer der mutmaßlichen Täter wenig später von einer Streife unweit des Tatorts festgenommen werden.

Elektronik aus Schule entwendet

Wiesbaden, Moltkering, Freitag, 10.12.21, bis Montag, 13.12.21 07:00 Uhr,

(mh) Am Wochenende kam es zu einem Einbruch in ein Schulgebäude im Moltkering in Wiesbaden. Unbekannte Täter erbeuteten mehrere elektrische Geräte aus verschiedenen Klassenräumen. Die Täter verschafften sich im Zeitraum vom Freitagabend bis Montagmorgen über ein Fenster Zugang zum Gebäude und brachen mehrere Container auf, um an die dort gelagerten Geräte zu gelangen. Der Einbruch wurde dann am Montagmorgen vor Unterrichtsbeginn festgestellt. Personen, die im Verlauf dieses Wochenendes verdächtige Wahrnehmungen rund um die Schule gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 2340 beim 3. Polizeirevier zu melden.

Versammlung von Coronaregel-Kritikern

Wiesbaden, Kranzplatz, Montag, 13.12.2021, 18:15 Uhr,

(mh) Am Montagabend kam es auf dem Kranzplatz zu einer Versammlung von Kritikern der Corona Schutzmaßnahmen. Die Personen trafen sich gegen 18:15 Uhr auf dem Platz und führten Kerzen mit sich. In der Spitze kamen ca. 30 Personen zusammen. Die Versammlung endete gegen 20 Uhr.

Rauchender Gefahrgut-Sattelzug auf der A3 bei Limburg

Wiesbaden (ots) – Am Montagabend 13.12.2021 gegen 21:54 Uhr meldet sich der 48-jährige türkische Fahrer eines litauischen Gefahrgutsatteltanklastzuges über Notruf bei der Polizei. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Sattelzug bereits auf dem Standstreifen ca.2 km vor der AS Limburg-Nord in Fahrtrichtung Frankfurt. Aufgrund einer Rauchentwicklung am Sattelzug und der Gefahrgutladung im Tank war dem Fahrer sehr unwohl.

Bei der Überprüfung seines Fahrzeuges bezüglich der Rauchentwicklung stellte er fest, dass Flüssigkeit vom Sattelzug tropft. Da sich die Gefahrenstelle unmittelbar neben der ICE Strecke befand, wurde die sofortige Sperrung der ICE-Trasse über die Bundespolizei Frankfurt am Main veranlasst.

Aufgrund der schnellen Reaktion der Feuerwehr Elz und der Autobahnpolizei Wiesbaden konnte innerhalb kurzer Zeit der Fall geklärt werden. Die ICE-Strecke wurde freigegeben.

Der nagelneue Sattelzug hatte eine “Heiße Bremse” und litt nicht an Ladungsverlust, sondern lediglich das sich im doppelwandigen Tank gesammelte Kondenswasser trat an der dafür vorgesehenen Stelle aus. Im Anschluss konnte der Fahrer seine Fahrt unbeschadet fortsetzen.

Rheingau-Taunus

Einbrecher werden verschreckt

Niedernhausen, Quellenweg, Montag 13.12.2021, 18:30 Uhr

(fh)Am Montagabend versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Quellenweg in Niedernhausen einzubrechen. Gegen 18:30 Uhr vernahm die Hausbewohnerin ungewöhnliche Geräusche aus Richtung ihrer Terrasse und schaltete eine Außenbeleuchtung an. Als sie kurz darauf nach dem Rechten sehen wollte, stellte sie fest, dass Einbrecher zuvor versucht hatten eine Terrassentür sowie ein Fenster ihres Hauses aufzubrechen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Unbekannten durch die Beleuchtung verschreckt, sodass sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben in diesem Fall die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Versammlungen von Coronaregel-Kritikern

Rheingau-Taunus-Kreis (ots)-(fh) – Am Montagabend 13.12.2021 kam es im Rheingau-Taunus-Kreis zu Versammlungen von Coronaregel-Kritikern. In Bad Schwalbach fanden sich Im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 19:30 Uhr etwa 50 Personen zur einer Versammlung vor dem Rathaus zusammen. Die Versammlung verlief störungsfrei und wurde durch die Polizei sowie die zuständigen Versammlungsbehörden eng begleitet. Ziel war es dabei, die Einhaltung der Corona-Regeln sowie erteilten Auflagen zu überwachen.

Es kam unter anderem in Idstein und Eltville zu ähnlichen Zusammenkünften, welche ebenfalls ohne nennenswerte Vorkommnisse abliefen.

