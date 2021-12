Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 14.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Kleinkarlbach: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kleinkarlbach (ots) – Am frühen Abend (14.12.2021) gegen 18:15 kam es auf der L520 zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 35-jährige Fahrer mit seinem PKW in den Graben schleuderte und dabei verletzt wurde. Im Laufe der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten beim Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Verdacht konnte durch einen Atemalkoholtest von knapp über 2 Promille bestätigt werden. Nach erster Versorgung durch den Rettungsdienst wurde der Fahrer zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Eine Blutprobe wurde entnommen und Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet. Da bei der ersten Meldung bei der Rettungsleitstelle nicht klar war, ob der Fahrer im PKW eingeklemmt sei, wurde außer dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr Kirchheim/Kleinkarlbach alarmiert. Diese übernahm mit 6 Fahrzeugen und 30 Mann die Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle und die Straßensperrung für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des PKW. Der Fahrer hatte sich bei Eintreffen der Rettungskräfte jedoch schon selbst aus dem Fahrzeug befreien können, so dass weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr nicht notwendig waren.

Grünstadt: Unter Drogeneinwirkung am Steuer

Grünstadt, B 271 – 13.12.2021, 22:30 Uhr (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der B 271 (Kreisel Maxi-Autohof) stellten die Beamten Auffälligkeiten bei einem 19-jährigen PKW-Fahrer aus Beindersheim fest, die auf BTM-Konsum hindeuteten. Ein Test reagierte dann auch positiv auf THC. Dem jungen Fahrer wurde eine Blutprobe genommen. Er musste sein Auto stehen lassen.

Grünstadt: PKW-Fahrer ohne Fahrerlaubnis – Fahrzeug-Halter duldet dies

Grünstadt, Industriestraße – 13.12.2021, 17:20 Uhr (ots) – Bei der Kontrolle einen 31-Jährigen PKW-Fahrer aus Grünstadt kamen Zweifel über die Richtigkeit seiner Angaben. Der Fahrer führte keine Dokumente mit sich. Als die Beamten dem 31-Jährigen auf den Zahn fühlten, stellte sich heraus, dass dieser die Personalien seines Bruders angegeben hatte. Letztlich räumte der 31-Jährige ein, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der 39-jährige Fahrzeughalter aus Lampertheim erhält eine Anzeige wegen Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Carlsberg: Sachbeschädigung/Störung der Totenruhe auf dem Friedhof Carlsberg

Carlsberg, Friedhofstraße – 14.12.2021, 10:20 Uhr (ots) – Ein Verantwortlicher teilte heute mit, dass es auf dem Friedhof von Carlsberg zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen war. An mindestens drei Gräbern wurde die Dekoration (Blumenvasen u.a.) beschädigt. Darüber hinaus wurde auch Gemeindeeigentum beschädigt: zwei zu Kompostzwecken genutzte Kisten wurden auseinandergenommen und auf dem Gelände verteilt. Ebenso konnte eine aufgeworfene Weinflasche festgestellt werden. Möglicherweise stammt sie vom Täter. Ein Motiv für die Tat ist bislang unklar. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat jemand im Bereich der Friedhofstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt: 06359 93120.

Weisenheim am Sand: Spiegel beschädigt und geflüchtet

Weisenheim (ots) – Am 13.12.2021, 15:30 Uhr kam es in der Ritter-von-Geißler Straße in Weisenheim am Sand zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Mercedes CL befuhr die Ritter-von-Geissler Straße in Weisenheim am Sand in Fahrtrichtung Freinsheim. An einer Engstelle kam zu einer Berührung mit einem entgegenkommenden Citroen Berlingo. Der Citroenfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Der Mercedesfahrer begab sich daraufhin zur Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des Citroen als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Dadurch konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Freinsheim: Brand in Wohnhaus

Freinsheim (ots) – Am 13.12.2021 gegen 05:30 Uhr wurde ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Beethovenstraße in Freinsheim gemeldet. Der Hauseigentümer wurde durch den installierten Rauchmelder geweckt und stellte, in seinem im Wohnhaus befindlichen Büro, Feuer auf dem Boden neben seinem PC fest. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nach aktuellen Ermittlungsstand dürfte es sich um einen technischen Defekt gehandelt haben. Es wurde keine Person verletzt. In den Räumlichkeiten und an dem PC entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

