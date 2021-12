Heidelberg: DBB-Herren in Heidelberg gegen Israel am 28. Februar 2022

Heidelberg / Hagen – Die DBB-Herren-Nationalmannschaft spielt am Montag, 28. Februar 2022, um 19.30 Uhr im SNP Dome in Heidelberg gegen Israel (live und kostenlos für alle bei MagentaSport). Das Spiel wird im Rahmen der European Qualifiers für den FIBA Basketball World Cup 2023 in Indonesien, Japan und den Philippinen ausgetragen. Nach zwei Spieltagen in Gruppe D im November 2021 (Deutschland: 66:69 gegen Estland in Nürnberg / 82:79 gegen Polen in Lublin) liegen die Israelis mit zwei Siegen (69:61 gegen Polen und 79:69 in Estland) an der Tabellenspitze. Bereits drei Tage vor dem Heidelberg-Spiel kommt es am 25. Februar 2022 in Tel Aviv zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams.

Die Partie in Heidelberg hat also in jedem Fall eine immense Bedeutung. Mit zwei Siegen gegen die Israelis könnte das Team von Bundestrainer Gordon Herbert einen großen Schritt in Richtung World Cup machen (siehe Modus unten). Mit welchem Team die DBB-Korbjäger antreten können, wird sich einmal mehr erst kurzfristig entscheiden können.

Kurz vor dem Olympischen Qualifikationsturnier in Split musste das geplante Länderspiel gegen den Senegal im SNP Dome leider ausfallen, da es im Team der Senegalesen wenige Stunden zuvor einige positive Coronafälle gegeben hatte. Nun nehmen die DBB-Herren also einen neuen Anlauf und hoffen, dass möglichst viele Zuschauer zugelassen sein werden.

„Zunächst einmal bin ich sehr froh, dass wir im SNP Dome in Heidelberg gegen Israel spielen. Im ‚zweiten Anlauf‘ wird es dann hoffentlich mit vielen Zuschauern funktionieren. Das Spiel ist ganz, ganz wichtig für uns und wir können jede Unterstützung unserer Fans sehr gut gebrauchen. Die Jungs werden alle heiß auf das Spiel sein, denn sie wollen unbedingt einen Schritt in Richtung World Cup 2023 machen. Ich erwarte ein tolles Spiel mit zwei hoch motivierten Mannschaften“, so DBB-Vizepräsident Armin Andres.

„Das ist ein sehr wichtiges Spiel in unserer Gruppe. Wir spielen in der großartigen Stadt Heidelberg, für mich eine der sehenswertesten Städte in Europa. Ich freue mich drauf, mit der Mannschaft auf dem Sieg in Polen aufzubauen. Und das hoffentlich mit großer Unterstützung durch die Fans“, sagt Bundestrainer Gordon Herbert.

Heidelbergs Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner blickt der Partie ebenfalls mit Freude entgegen: „Ich freue mich sehr, dass die Nationalmannschaft zu ihrem Länderspiel gegen Israel nach Heidelberg kommt. Das ist eine tolle Nachricht für die Basketballstadt Heidelberg – insbesondere nach der Absage des Spiels gegen Senegal im vergangenen Jahr. Hoffentlich lässt es die Corona-Lage zu, dass die Basketballfans aus Heidelberg und der Region die Nationalmannschaft in unserem Schmuckkästchen SNP dome anfeuern können.“

Die deutsche Mannschaft stützt sich in der WM-Qualifikation bisher auf die besten Punktesammler David Krämer (14,5, Basketball Löwen Braunschweig), Christian Sengfelder (14,5 Brose Bamberg), Dominik Lockhart (9,5, Brose Bamberg), Kapitän Robin Benzing (9, Fortitudo Bologna) und Justus Hollatz (8,5, Hamburg Towers). Bei den Rebounds dominieren Sengfelder (6), Leon Kratzer (5,5, Telekom Baskets Bonn) und Robin Amaize (4, Basketball Löwen Braunschweig), bei den Assists liegen Hollatz (5), Benzing (3) und Lockhart (2) vorne.

Mehr Ausgeglichenheit als im israelischen Team ist kaum möglich. Zwischen dem bisher besten Scorer Gal Mekel (10,5, ehemals Dallas Mavericks/NBA / jetzt BC Morabank Andorra/ESP) und dem siebtbesten Werfer Jake Cohen (7,5, Maccabi Tel Aviv) liegen fünf weitere Spieler und gerade einmal drei Durchschnittspunkte. Diese Tatsache macht es natürlich schwierig den Gegner auszurechnen. Beste Rebounder sind Tomer Ginat (7,5, Levallois Metropolitans, 10 PKT) und Nimrod Levi (7,5, Hapoel Galil Elion, 10 PKT) vor John Di Bartholomeo (6, Maccabi Tel Aviv, 10 PKT). Die meisten Assists verteilt Mekel (6,5) vor Yam Mardar (4, Partisan Belgrad, 8 PKT) und dem 38-jährigen Routinier Guy Pnini (3,5, Hapoel Holon). Israel stellt in der Quali das beste Reboundteam (44,5 im Schnitt).

In der offiziellen Länderspielbilanz der beiden Länder kam es zu 39 Begegnungen, von denen Deutschland 18 gewinnen konnte. Die Punktebilanz beträgt 3.199:3.253. Die bisher letzte Partie entschied Israel am 21. Februar 2019 für sich, als es ebenfalls im Rahmen der WM-Qualifikation in Tel Avi mit 81:77 gegen Deutschland gewann. In Heidelberg wurden bisher zwölf offizielle Länderspiele ausgetragen, elf Mal gewann eine deutsche Mannschaft, zuletzt in einem Test am 22. April 1989 mit 119:94 gegen England.

Tickets:

Tickets zum Preis von 12,- Euro (Stehplatz ermäßigt) bis 39,- Euro (PK 1, VIP-Ticket 150,- Ero) gibt es NUR über den DBB-Ticketshop unter www.basketball-bund.de/tickets. Die Tickets müssen auf Grund der behördlichen Vorgaben personalisiert werden, das geschieht bei der Bestellung in unserem Ticketshop. Dort gibt es auch Gruppenangebote für Vereine. Bitte die aktuelle Corona-Verordnung zum Zeitpunkt des Länderspiels berücksichtigen.

Modus:

Für Europa nehmen 32 Teams an den World Cup Qualifiers teil. Aus diesen 32 Teilnehmern wurden acht Gruppen mit je vier Teams ausgelost. In drei Spiel-„Fenstern“ (20.-30. November 2021, 21. Februar – 1. März 2022, 27. Juni – 5. Juli 2022) mit jeweils zwei Spielen pro Team werden in Hin- und Rückspielen (insgesamt sechs Spiele pro Team) die jeweils besten drei Teams in den Gruppen ermittelt.

Die 24 qualifizierten Teams (je drei Teams aus den acht Gruppen) spielen in der zweiten Qualifikationsrunde mit ebenfalls drei Fenstern (22.-30. August 2022, 7.-15. November 2022, 20.-28. Februar 2023) in vier Sechsergruppen die zwölf europäischen World Cup-Teilnehmer aus. Die Ergebnisse der ersten Qualifikationsrunde werden übernommen. Bei erfolgreicher Vorrunde trifft die DBB-Auswahl dann auf die besten drei Teams der Gruppe C mit Kroatien, Schweden, Finnland und Slowenien. Am Ende der Qualifikation qualifizieren sich die jeweils besten drei Teams der vier Sechsergruppen für das Top-Event 2023 in Indonesien, Japan und den Philippinen.

