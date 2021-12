Ludwigshafen: 990 Zuschauer beim Eulen-Spiel am 17. Dezember 2021 zugelassen

Ludwigshafen – Die Eulen Ludwigshafen dürfen am Freitag (17.12.2021, 19.30 Uhr) im Zweitliga-Heimspiel gegen den VfL Lübeck/Bad Schwartau 990 Zuschauer Einlass gewähren. Corona bedingt darf das volle Platzkontingent von 2350 nicht ausgeschöpft werden. Auch am Freitag gilt für Besucher die 2G Plus-Regelung (Geimpft und/oder Genesen plus Schnelltest oder PCR-Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf). Wer die dritte Impfung (Booster) hat, benötigt keinen zusätzlichen Testnachweis.

Am Halleneingang muss der Impfnachweis sowie die Testung samt Personalausweis und Ticket vorgelegt werden. Testmöglichkeiten bestehen vor der Friedrich-Ebert-Halle sowie bei den Eulen-Partnern, Clubhaus BASF-Tennisclub in der Weiherstraße 39, und bei Dogan Mega Center in der Industriestraße 9.

Tageskarten am Freitag gültig

Die Geschäftsführung der Eulen weist daraufhin, dass schon gekaufte Tageskarten für das Spiel am Freitag ihre Gültigkeit behalten, da dieses Mal 990 Zuschauer in die Halle dürfen. Beim Spiel gegen den VfL Gummersbach hatten nur 705 Besucher Zugang, der VIP- und Dauerkarteninhabern vorbehalten blieb. Tageskarten hatten ihre Gültigkeit verloren, konnten umgetauscht oder ausbezahlt werden. Stand heute ist davon auszugehen, dass auch im letzten Heimspiel 2021, am zweiten Weihnachtsfeiertag (16 Uhr) gegen den TV Emsdetten, ebenso 990 Zuschauer zugelassen sind.