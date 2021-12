Neustadt: Personenansammlungen in Neustadt am 13.12.2021

Neustadt an der Weinstraße / Ludwigshafen – Am Montagabend (13.12.2021) kam es zwischen 18 und 20 Uhr im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zu insgesamt 14 Personenansammlungen in Annweiler am Trifels, Bad Bergzabern, Bad Dürkheim, Frankenthal, Freinsheim, Germersheim, Haßloch, Kandel, Ludwigshafen, Landau, Mutterstadt, Neustadt an der Weinstraße, Speyer und in Wörth. Insgesamt nahm eine unerwartet hohe Anzahl von rund 1.450 Personen daran teil.

Am Hetzelplatz in Neustadt trafen sich rund 70 Personen, die sich gegenüber den Einsatzkräften kooperativ verhielten und anschließend in Kleingruppen durch die Innenstadt gingen.