Neustadt: Impfaktion im Saalbau am Samstag, 18. Dezember 2021

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße möchte weiterhin mit verschiedenen Maßnahmen dazu beitragen, die Impfquote weiter zu erhöhen. Hierzu findet am Samstag, 18. Dezember 2021, eine Impfaktion in Kooperation mit der Praxis Dr. med. Otmar Müller aus Lambrecht statt.

Von 9 bis 17 Uhr können sich Impfwillige im Neustadter Saalbau, Bahnhofsstraße 1, ohne vorherige Terminvereinbarung impfen lassen.

Vor dem Saalbau werden die Personen einem Zeitslot zugeteilt. Dies hat den Vorteil, dass sie sich bis zum Pieks daheim oder beispielsweise in der Innenstadt aufhalten können. Längere Wartezeiten bei niedrigen Temperaturen werden somit vermieden.

Um einen reibungslosen Ablauf der Aktion zu ermöglichen, ist Folgendes zu beachten:

Eingang/Anmeldung:

Die Anmeldung erfolgt im Foyer mit der Krankenversicherungskarte. Personen, die privat versichert sind, werden mit ihren Daten separat erfasst.

Eine Impfung kann nur mit Krankenversicherungskarte (außer bei Privatversicherten), Impfausweis in Papierform und Personalausweis erfolgen. Eine Anmeldung rein nur mit dem Impfnachweis in digitaler, oder ausgedruckter Form (App/ausgedruckte Mail den Impfzentrums) ist nicht möglich.

Ausgang/Wartebereich 15 min: