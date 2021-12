Neustadt: Landesimpfkoordinator bedankt sich beim Neustadter Impfzentrum

Neustadt an der Weinstraße – Landesimpfkoordinator Daniel Stich hat sich am heutigen Dienstag, 14. Dezember 2021, bei seinem Besuch des Landesimpfzentrum Neustadt an den Weinstraße für das Engagement der Stadt bedankt. Zusammen mit Oberbürgermeister Marc Weigel sprach er mit Impfkoordinatorin Iris Kobel.

„Wir sind auf einem guten Weg und konnten die Impfquote deutlich erhöhen“, so Stich. Die Nachfrage nach Erstimpfungen sei um rund 15 Prozent gestiegen. „Es ist nie zu spät, sich und andere zu schützen.“ Stich weiter: „Ich bin aber auch da, um einfach mal Danke zu sagen, dass Sie jeden Tag hier mit Herzblut arbeiten.“

„Das tut gut und wir freuen uns alle über diese Anerkennung“, bedankte sich der Oberbürgermeister. „Für uns als Stadt ist der Betrieb des Impfzentrums durchaus ein Kraftakt.“ Wichtig sei Planungssicherheit, bei aller Flexibilität. Die eingestellten Bürokräfte vor Ort würden aktuell von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen städtischen Abteilungen unterstützt.

In Neustadt wurden seit der Reaktivierung des Zentrums in der Chemnitzer Straße am 24. November fast 8.400 Impfungen durchgeführt. Davon waren 800 Erst- und 250 Zweitimpfungen. Die anderen kamen zum Boostern.

Die tägliche Impfkapazität soll von derzeit maximal 750 auf bis zu 1.500 Impfungen täglich ausgebaut werden. Um dies zu erreichen, werden im Impfzentrum ab 20. Dezember montags bis freitags von 7.30 bis 22 Uhr im Zwei-Schicht-Betrieb sowie bei Sonderaktionen an einzelnen Samstagen Impfungen durchgeführt.

Ein Problem ist laut Impfkoordinatorin Iris Kobel weiterhin, dass Termine vereinbart, aber nicht wahrgenommen werden. Gestern seien es 90 gewesen, an einem Tag letzte Woche sogar 140. Das sei sehr ärgerlich für alle, die gerne ihren Pieks bekommen würden, Uhrzeiten aber blockiert sind. Daher bittet sie dringend darum, gebuchte Termine zu stornieren. Das geht, wie bei Terminbuchungen, über www.impftermin.rlp.de oder telefonisch unter 0800/5758100.

Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren und deren Eltern werden Sonderimpftage im Landesimpfzentrum angeboten. Termine gibt es für den 22. und 23. Dezember 2021, 14. und 15. Januar 2022, 21. und 28. Januar sowie die Tage zwischen dem 21. und 25. Februar. Auch hier laufen die Registrierungen über www.impftermin.rlp.de oder 0800/5758100. Nach der Kinder-Erstimpfung wird automatisch ein Termin für die Zweitimpfung drei Wochen später vergeben. Während die Kinder ihre Erstimpfung bekommen, können die Eltern ihre erste, zweite oder Booster-Impfung erhalten.

Weigel warb zudem für weitere Besuche des Landesimpfbusses 2022, um der Bevölkerung noch weitere Angebote zu machen, was Stich versicherte.

Die nächste von der Stadt organisierte Sonderimpfaktion findet am Samstag, 18. Dezember 2021, von 9 bis 17 Uhr im Saalbau statt. Ein Termin ist nicht erforderlich.