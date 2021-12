Wiesbaden-Dotzheim – Am Montagvormittag 13.12.2021 wurde der Leitstelle Wiesbaden eine leblose Person im Bereich Dotzheim gemeldet. Sofort wurde durch die Leitstelle eine Telefonreanimation angeleitet und das Kleinalarmfahrzeug der Feuerwehr Wiesbaden zu einem First Responder Einsatz alarmiert.

Dies passiert immer wenn die Kollegen der Feuerwehr bei einem medizinischen Notfall eine Zeitvorteil gegenüber dem Rettungsdienst haben, da sie näher an der Einsatzstelle sind, als der anrückende Rettungsdienst.

Vor Ort fanden die Kollegen eine leblose Person vor, die bereits von einem Passanten reanimiert wurde. Die Kollegen haben dann die Wiederbelebungsmaßnahmen fortgesetzt. Kurz vor Eintreffen vom Rettungsdienst zeigten die Maßnahmen Wirkung und der Patient hatte wieder eine spürbaren Puls.

Der Rettungsdienst hat die Person dann weiter versorgt und in eine Wiesbadener Klinik verbracht.

Durch das schnelle Handeln und das Zusammenarbeiten von Ersthelfer, Feuerwehr und Rettungsdienst konnte dem Patienten optimal geholfen werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst Wiesbaden wünschen dem Patienten gute Besserung.