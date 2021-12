Pkw ausgebrannt – Wer kann Hinweise geben? (siehe Foto)

Martinshöhe (ots) In der Nacht zum Samstag steht ein VW Bora auf einem Feldweg zwischen Martinshöhe und Rosenkopf in Flammen. Das Fahrzeug brennt vollständig aus. Personen kommen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu Schaden Der Wagen wird zur weiteren Spurensuche sichergestellt.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die angebrachten Kennzeichen zuvor in Homburg/Saar gestohlen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Brandstiftung. |pilan

Grober Unfug mit rohen Eiern

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Groben Unfug haben sich einige Kinder am frühen Sonntagabend in der Hochspeyerer Straße erlaubt. Gegen 18.15 Uhr meldete eine Zeugin, dass die Kinder Eier in den Hausflur und gegen die Fassade eines Mehrparteienhauses werfen würden. Außerdem leerten sie den Inhalt eines “gelben Sacks” auf der Treppe des Anwesens aus. Anschließend seien die Kinder in Richtung Kirche davongerannt.

Es soll sich um drei Jungs im Alter von etwa 10 Jahren gehandelt haben. Einer davon hätte auffällig lockiges Haar gehabt. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Ob ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. |cri

Fahrerflucht: Parkendes Auto gestreift

Ramstein-Miesenbach (ots) – Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht, weil am Donnerstagnachmittag ein Unbekannter in der Straße “Am Altenwoog” einen VW Kleinbus beschädigt hat. Der Unfallverursacher streift beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug den parkenden Wagen.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zum Unfallverursacher. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Betrunkene Fahrzeugführer

Landstuhl (ots) – Im Innenstadtbereich von Landstuhl ziehen die Beamten im Laufe der Nacht zwei Führerscheine ein. Die Atemtests der Fahrer aus dem Kreis Kusel und Kaiserslautern liegen mit 1,22 und 1,54 Promille deutlich im strafbaren Bereich. Den Zechern wird eine Blutprobe entnommen. Weiterhin müssen sie mit einer Strafanzeige wegen “Trunkenheit im Straßenverkehr” rechnen. |pilan

Streit mit ungeahnten Folgen

Kaiserslautern (ots) – Wegen Streitigkeiten rückte am Sonntag 12.12.2021 eine Polizeistreife ins östliche Stadtgebiet aus. Eine 23-Jährige hatte ihre Handtasche bei einer Freundin vergessen. Die Frau wollte ihre Tasche frühmorgens abholen und hatte dazu vereinbart, dass man ihr die Tasche vor die Tür stellt. Weil die Tasche dort aber nicht stand, vermutete die 23-Jährige ihre Wertsachen noch in der Wohnung der Freundin. Sie war davon ausgegangen, dass diese die Tasche absichtlich nicht rausrückte.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen dürfte die Tasche jedoch wie vereinbart zur Abholung vor der Haustür bereitgestanden haben. Die Polizei geht davon aus, dass sich Diebe über das Bündel hermachten. In der Tasche befanden sich unter anderem eine Bankkarte, Ausweisdokumente und der Führerschein der 23-Jährigen, alles weg.

Dass der Führerschein so oder so für längere Zeit weg sei dürfte, damit muss die 23-Jährige rechnen, nachdem sie zum Atemalkoholtest gebeten wurde. Die Frau war mit einem E-Scooter zum Haus der Freundin gefahren und roch nach Alkohol. Der Verdacht bestätigte sich: 1,44 Promille. Jetzt ermittelt die Polizei nicht nur wegen des Diebstahls, sondern auch gegen die 23-Jährige wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt. |erf

Lkw mit Kran geborgen

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich aus Unachtsamkeit hat ein Lkw-Fahrer auf der L503 im Bereich Johanniskreuz einen Unfall gebaut und sich selbst in eine missliche Lage gebracht. Das Unglück nahm seinen Lauf, als das Fahrzeug am Donnerstagabend 09.12.2021 zwischen Aschbacherhof und Johanniskreuz leicht nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte.

Zwar entstand dabei “nur” Sachschaden an Lkw, Schutzplanke und Fahrbahndecke, aber das größere Problem: Der Lkw hatte sich festgefahren, hing schräg in der Leitplanke und drohte, eine Böschung hinunterzustürzen.

Über Nacht musste die Unfallstelle abgesichert und der Verkehr über eine Ampelregelung an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Erst am nächsten Morgen konnte das Fahrzeug durch eine Spezialfirma mit Hilfe eines Krans und unter Vollsperrung der Landesstraße geborgen werden.

Und erst danach wurden die Schäden richtig sichtbar: Am Lkw war die hintere Lichteinrichtung auf der rechten Seite beschädigt, ebenso war die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Darüber hinaus war die Schutzplanke auf einer Länge von 28 Metern inklusive mehrerer Befestigungsstangen beschädigt. Auch die Böschung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. |cri

Weihnachtsfeier endet mit Strafanzeige

Kaiserslautern (ots) – Eine Weihnachtsfeier ist am Freitagabend 10.12.2021 sozusagen aus dem Ruder gelaufen. Ein junger Mann handelte sich gleich mehrere Strafanzeigen ein. Gegen den 19-Jährigen wird wegen Sachbeschädigung, Widerstands gegen Polizeibeamte sowie Körperverletzung ermittelt.Die Streife war am späten Abend zu einer Gaststätte im westlichen Stadtgebiet gerufen worden, weil ein betrunkener Besucher einer Weihnachtsfeier angefangen hatte zu randalieren und deshalb das Lokal verlassen musste.

Da er draußen vor Tür weitermachte, versuchten mehrere Arbeitskollegen den “Hitzkopf” festhalten, um ihn zu beruhigen. Dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem auch ein geparktes Auto beschädigt wurde. Geschätzter Schaden: 1.500 Euro.

Weil sich der junge Mann immer noch nicht beruhigt hatte, als die Polizisten vor Ort eintrafen, sollte er gefesselt werden. Der 19-Jährige leistete jedoch heftigen Widerstand, trat einem Beamten mehrfach gegen das Knie und biss einer Beamtin ins Handgelenk. Außerdem wurde das Mobiltelefon eines Polizeibeamten beschädigt.

Nachdem die Fesselung trotzdem gelang, wurde der Mann zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend wurde er der US-Militärpolizei übergeben. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Verdächtige Personen im Bereich KL-Einsiedlerhof

Kaiserslautern (ots) – Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, machten sich in der Weilerbacher Straße 3 Personen an geparkten Fahrzeugen zu schaffen. Ein Zeuge beobachtete dies und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Streife ergriffen die Personen die Flucht, wurden aber kurz später in der Nähe gestellt und einer Kontrolle unterzogen.

Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei ihnen um Heranwachsende im Alter von 20 und 21 Jahren aus Landstuhl und Weilerbach handelte. Bislang meldete sich ein Geschädigter, dem eine Sporttasche aus seinem unverschlossenen Fahrzeug entwendet wurde. Die Tasche wurde später im Bereichdes nahe gelegenen Bahnhaltepunkts aufgefunden. Wer kann Angaben zu dem Verhalten der Personen machen? Wer hat Unregelmäßigkeiten an seinem PKW festgestellt?|me

Personenkontrolle – Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 12.12.2021 gegen 02:00 Uhr, erfolgte in der Schubertstraße die Kontrolle zweier Personen (23 und 24 Jahre alt), da eine der Personen zuvor eine Spraydose (türkisblaue Farbe) weggeworfen hatte.

Bei der Durchsuchung wurden Einweghandschuhe mit bereits getrockneten Farbanhaftungen aufgefunden. Beide Personen sind bereits einschlägig wegen Sachbeschädigungen durch Graffiti in Erscheinung getreten. Eine Absuche des Nahbereichs nach frischen Graffitis bzw. “Tags” verlief bislang erfolglos. Hinweise nimmt die PI Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631/369-2150 entgegen.|me

Autofahrer kollidiert mit Radlerin

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer und eine Fahrradfahrerin sind sich am Samstagabend in der Trippstadter Straße in die Quere gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es kurz nach halb 7 zu dem Unfall, als der 46-jährige Autofahrer mit seinem Tesla von der Carl-Euler-Straße nach links auf die Trippstadter Straße einbiegen wollte. Hier stieß er im Einmündungsbereich mit einer 23-jährigen Radfahrerin zusammen, die in der Trippstadter Straße auf dem rot gekennzeichneten Fahrradweg fuhr.

Die Radlerin zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Vorsorglich wurde der Rettungsdienst verständigt, der die junge Frau für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus brachte. Am Auto entstand leichter Sachschaden auf der Fahrerseite. Die Höhe ist derzeit nicht bekannt. |cri

Nachbarn um Schlaf gebracht

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Sonntag hat ein 42-Jähriger die Karl-Marx-Straße mit Musik beschallt. Anwohner meldeten sich am frühen Morgen bei der Polizei, nachdem der Mann seit etwa 1 Uhr die Musik laut aufgedreht hatte. Auf eine Beschwerde eines Nachbarn reagierte der 42-Jährige nicht. Erst als Polizeibeamte den 42-Jährigen zur Ruhe ermahnten, drehte der Mann seine Musik ab. |erf

Erpressung mit Sex-Video

Kaiserslautern (ots) – Zuerst stellte er eine Funktionsstörung an seinem Handy fest, jetzt wird ein 28-Jähriger von Unbekannte mit einem Sex-Video erpresst. Vermutlich haben die Täter zunächst den Computer des Mannes und dann sein Handy gehackt.

Am Freitag erhielt der 28-Jährige eine E-Mail von ihnen. Die Erpresser forderten einen dreistelligen Betrag. Das Geld sollte der Mann in einer Kryptowährung zahlen, andernfalls würden sie das Video an seine Kontakte senden. Der 28-Jährige ging nicht darauf ein. Er erstattete eine Anzeige bei der Polizei. |erf

Technischer Defekt oder Unfallflucht?

Kaiserslautern (ots) – Ein Pkw mit eingeschlagener Seitenscheibe ist der Polizei in der Nacht zu Montag aus der Rosenstraße gemeldet worden. Eine Zeugin hatte das beschädigte Fahrzeug gegen 1.20 Uhr in einem Parkhaus entdeckt.

Ersten Überprüfungen zufolge dürfte jedoch nicht – wie zunächst vermutet – ein Diebstahl aus dem Wageninneren dahinter stecken. Vielmehr lassen die Spuren vermuten, dass mit dem Fahrzeug ein Unfall verursacht wurde. Möglicherweise beschädigte der Fahrer des Ford Focus bei der Einfahrt in das Parkhaus Schranke und Poller im Zufahrtsbereich. Er machte sich jedoch anschließend aus dem Staub, ohne den Vorfall zu melden. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des Verdachts einer Unfallflucht.

Der 24-jährige Halter des Pkw wurde ausfindig gemacht. Er gab gegenüber den Beamten an, dass sich bei der Einfahrt ins Parkhaus die Schranke gesenkt habe und dadurch sein Auto beschädigt wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Trickdiebinnen erbeuten Bankkarte und Geheimzahl

Kaiserslautern (ots) – Ein Ehepaar ist am späten Freitagnachmittag Opfer von zwei Trickdiebinnen geworden. Die Frauen klingelten bei den Senioren an der Tür und verwickelten sie in ein Gespräch. Die Verdächtigen baten den Mann, sie mit dem Auto an einen bestimmten Ort zu fahren. Zu dieser Fahrt kam es nicht.

Allerdings waren die beiden Frauen einen Moment lang unbeobachtet im Wohnungsflur der Eheleute gestanden. Diese Zeit nutzen sie zum Diebstahl. Von der Garderobe stahlen sie einen Geldbeutel. Mit der erbeuteten Bankkarte wurden kurz darauf 1.000 Euro an einem Geldautomaten in Haßloch abgehoben. Die Geheimzahl fanden die Diebinnen im Portemonnaie. Die Geschädigten bewahrten sie dort zusammen mit der Bankkarte auf.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wem sind die beiden Frauen am späten Freitagnachmittag im Bereich der Triftstraße aufgefallen? Die Verdächtigen haben einen südländischen Teint.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Einbrecher stehlen Autoschlüssel und Bargeld

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben in der Nacht zum Samstag ein Betriebsgelände in der Wiesenstraße aufgesucht. Die Täter manipulierten vermutlich ein Rolltor und drangen so in die Firma ein. Sie durchwühlten sämtliche Räume, offensichtlich auf der Suche nach Bargeld. Die Einbrecher stahlen einen Autoschlüssel und etwas mehr als 100 Euro.

Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Unwissenheit schützt nicht vor Anzeige

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Montag ist einer Polizeistreife in der Spittelstraße ein E-Scooter aufgefallen. Der Grund: An dem Roller war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Als die Beamten den jungen Fahrer stoppten und darauf ansprachen, gab der 19-Jährige an, nichts von der Versicherungspflicht für die Elektroroller gewusst zu haben.

Er musste anschließend den E-Scooter nach Hause schieben. Zudem muss der junge Mann mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. |cri