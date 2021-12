Diebstahl von 2 Schafen aus Weide in Kirn-Sulzbach

Kirn (ots) – Im Zeitraum von Samstag 11.12. gegen 18 Uhr bis Sonntagmorgen 12.12.2021 kam es zu einem Diebstahl von 2 Schafen. Die in Kirn-Sulzbach, gegenüber des Gewerbegebietes “An der Wässerung” gelegenen, Schafsweide wurde demnach durch bisher unbekannte Täter aufgesucht. Nachdem der Elektrozaun zur Seite gebogen wurde, wurden 2 Schafe entwendet und vermutlich mittels eines Transporters oder Anhängers abtransportiert.

Es handelt sich dabei um 2 braune Schafe der Rasse Coburger Fuchs. Die Tiere haben einen Wert von ca. 100 EUR Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Kirn unter Telefonnummer: 06752-1560 entgegen.

PKW überschlägt sich – Fahranfänger leicht verletzt (siehe Foto)

Gem. Meddersheim (ots) – Am Freitag 10.12.2021 kam es am frühen Morgen gegen 05:45 Uhr auf der L232 zu einem Alleinunfall. Hierbei überschlug sich der beteiligte Kleinwagen. Ein 18-Jähriger war mit seinem Fiat auf der L232 aus Merxheim kommend in Richtung Meddersheim unterwegs, als er vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts auf das Bankett geriet und anschließend beim Gegenlenken übersteuerte.

Hierbei brach das Fahrzeugheck aus, sodass der Fahranfänger die Kontrolle verlor und nach links von der Fahrbahn in die angrenzende Wiese abkam, auf der sich der PKW anschließend einmal überschlagen hatte. Der 18-jährige Fahrer konnte sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeugwrack, welches auf dem Dach zum Liegen kam, befreien. Glücklicherweise trug der Heranwachsende nur leichte Verletzungen davon.

Sein Fiat hingegen erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Mögliche Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

Fahranfängerin landet bei winterlichen Straßenverhältnissen mit PKW im Graben

Kreisstraße 5/Oberhausen bei Kirn (ots) – Gegen 16:30 Uhr befuhr heute eine 19-jährige PKW-Fahrerin die K5 aus Richtung Oberhausen bei Kirn kommend in Fahrtrichtung Hennweiler. In der langen Linkskurve kam sie aufgrund der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten.

Sie wurde glücklicherweise nicht verletzt, ihr PKW musste jedoch von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die aufnehmende Streifenbesatzung leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

L182/Kirn und Heimweiler (ots) – Am 13.12.2021 gegen 07:30 Uhr ereignete sich auf der L182 zwischen Kirn und Heimweiler ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei passierten sich im Kurvenbereich ein Sattelschlepper und vermutlich ein Renault (Modell unbekannt). Nach Angaben des 38-jährigen LKW-Fahrers fuhr der Renault nicht weit genug rechts.

Hierdurch touchierte er mit seinem Außenspiegel die Stoßstange des LKWs. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit unerlaubt. Teile seines Außenspiegels konnten allerdings aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern demnach noch an. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Nach Parkrempler geflüchtet

Kirn (ots) – In der Zeit vom 09.12.2021, 18:00 Uhr bis 10.12.2021, 08:45 Uhr kam es in der Albert-Pfeifer-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 28-Jähriger hatte am Vorabend seinen schwarzen Seat am Fahrbahnrand der besagten Straße ordnungsgemäß abgestellt. Ein bislang Unbekannter stieß vermutlich beim Ausparken vom gegenüberliegenden Parkplatz gegen den PKW des 28-Jährigen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Am PKW entstand Sachschaden.Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

Fahranfänger kommt mit PKW bei einsetzendem Schneefall von der Fahrbahn ab

Kreisstraße 4/Hennweiler (ots) – Gegen 16:00 Uhr verlor heute ein 19-jähriger PKW-Fahrer aufgrund der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam erst in einem Gebüsch zum Stehen. Verletzt wurde er hierbei nicht, sein Fahrzeug war im Anschluss aber nicht mehr fahrbereit. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde durch die aufnehmende Streifenbesatzung eingeleitet.

Betrugsversuch

Albisheim (ots) – Zwischen dem 09.12.21, 18:39 h und dem 10.12.21, 11:45 h erhielt eine Frau aus Albisheim mehrere Nachrichten per WhatsApp, von einer ihr unbekannten Nummer. Die Person gab sich als ihr Sohn aus. Er bräuchte dringend Geld. Auf Nachfrage gab die Person an, ein neues Handy zu haben, da das alte kaputt sei. Da dies der Frau verdächtig vorkam, rief sie ihren echten Sohn an. Dadurch erkannte sie die Betrugsmasche und blockierte die unbekannte Nummer. Es kam zu keinem Sachschaden.

