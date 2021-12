Wohnungseinbruch

Worms (ots) – Am vergangenen Samstag, in der Zeit von 18:30 bis 21:45 Uhr wurde in Worms-Wiesoppenheim in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses in der Straße Im Gehrchen auf und gelangten dadurch ins Innere. Während der Abwesenheit der Bewohner durchsuchten sie alle Räume nach Wertsachen. Mit Schmuck und einem Tresor, den sie von der Wand hebelten, machten sich die Täter aus dem Staub.

Beim Abtransport des Tresors durch angrenzende Grundstücke wurden die Täter allerdings von einem Nachbarn gestört, der gegen 21:45 Uhr zwei Männer in seinem Garten entdeckte. Diese flüchteten daraufhin und ließen den Stahlschrank in dessen Garten zurück.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich Worms

Worms (ots) – In der Nacht vom 10.12.2021 auf den 11.12.2021 wurde sowohl eine Kontrollstelle in der Arndtstraße, als auch mobile Kontrollen im Innenstadtbereich in Worms durchgeführt. Die Kontrollen wurden durchgeführt um Verstöße in Zusammenhang mit Konsum von Betäubungsmittel und Alkohol festzustellen.

Neben kleineren Ordnungswidrigkeiten konnten auch mehrere Gurtverstöße festgestellt werden. Ebenfalls konnte ein Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, welcher einen Rotlichtverstoß an der Kreuzung Johann-Hinrich-Wichern-Straße/Höhenstraße begangen hat.

Ein 29-jähriger Fahrer zeigte in einer Verkehrskontrolle drogentypischen Ausfallerscheinungen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wird ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges im Straßenverkehr unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln eröffnet. Insgesamt wurden 20 Fahrzeuge kontrolliert.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Worms (ots) – Am Samstag 11.12.2021 ereignete sich im Bereich der Osthofener Straße in Eich ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der Fahrer eines Kleinwagens befuhr gegen 18:00 Uhr den Kreisverkehr zwischen Eich und Mettenheim und verlor dabei, vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Kleinwagen touchierte dabei mehrere Verkehrszeichen, sowie ein weiteres Fahrzeug. Im weiteren Verlauf kommt er von der Fahrbahn ab und schließlich in einem nahe gelegenen Feld zum Stehen. Durch den Unfall werden beide Fahrzeuge stark beschädigt und der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs leicht verletzt.

Kreis Alzey-Worms

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr auf der L406

Alzey (ots) – Am 11.12.2021 kam es gegen 18:00 Uhr auf der L406 in Höhe Framersheim zu einem Verkehrsunfall mit Flucht zwischen zwei begegnenden Fahrzeugen. Die 44-jährige Fahrzeugführerin befuhr die L406 in Richtung Alzey. In Höhe Framersheim kamen ihr mehrere Fahrzeuge entgegen. Eines der Fahrzeuge geriet auf ihre Fahrspur, wodurch es zur Kollision der beiden Außenspiegel kam. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen kleineren Kastenwagen handeln.

Zum Unfallzeitpunkt befuhren offenbar mehrere andere Verkehrsteilnehmer die L406 vor bzw. hinter dem Unfallverursacher. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer / Fahrzeug des Unfallverursachers machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.