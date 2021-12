Geburtstagsgeschenk durch die Bundespolizei

Mainz (ots) – Am späten Abend des 12.12.2021 wurde ein amtsbekannter Deutscher am Hauptbahnhof Mainz durch eine Streife des Bundespolizeireviers Mainz angetroffen. Der Herr war bereits vermehrt als Beschuldigter in Diebstahls- und Unterschlagungssachverhalten aufgefallen. Den Polizeibeamten fiel sofort das sehr hochwertige Smartphone sowie der Schlüsselbund mitsamt einem Fahrzeugschlüssel auf, welche neben dem Mann lagen.

Nach einem kurzen Kontrollgespräch war ersichtlich, dass es sich hierbei nicht um das rechtmäßige Eigentum des Mannes handelte, daher wurden die Gegenstände sichergestellt. In der Handyhülle des Smartphones konnten die Polizisten einen Namen und eine Anschrift feststellen. Eine Systemabfrage bestätigte die Daten und gab preis, dass der mutmaßlich rechtmäßige Eigentümer am selben Tag Geburtstag hat.

Eine Telefonnummer konnte ebenfalls ermittelt, und der Vater des Eigentümers erreicht, werden. Dieser teilte die Ersatztelefonnummer seines Sohnes mit, welchen die Beamten umgehend telefonisch kontaktierten. “Guten Tag, hier ist das Bundespolizeirevier Mainz. Alles Gute zum Geburtstag, wir haben hier ein Geburtstagsgeschenk für Sie.”

Nur wenige Minuten später konnte ein überglücklicher sowie erleichterter Eigentümer im Revier sein Hab und Gut wieder in Empfang nehmen. Im Laufe des Tages hatte er erfolglos am Hauptbahnhof Mainz alles abgesucht, da ihn die Handy-Ortung hierhergeführt hatte. Seinen Geburtstag hatte er sich auch anders vorgestellt, führte die freudige Wendung am Abend zu einem Happy End und einigem Gesprächsstoff. Der Beschuldigte hingegen wird sich in einem Strafverfahren wegen Unterschlagung verantworten müssen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Mann verstirbt nach Sturz – Zeugen gesucht

Mainz (ots) – In der Nacht von Montag, 29.11. auf Dienstag, 30.11. wird ein 39-jähriger Mann aus Mainz bei einem Sturz schwer verletzt. Der Mann schwebte seitdem in Lebensgefahr und wurde intensivmedizinisch betreut. Am Freitag, 10.12.2021 verstarb der 39-Jährige. Er konnte bis dahin keine Angaben zu dem Sturzgeschehen machen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 39-Jährige am 30.11.2021 gegen 00:10 Uhr in der Mainzer Innenstadt, vor einer Gaststätte im Bereich der Großen Langgasse, Ecke Kleine Langgasse. Die Umstände die zum Sturz führten, sind bisher nicht abschließend geklärt.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen des Geschehens. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise sind auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz möglich. https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Einbruch in Wohnung durch gekipptes Fenster im 1. OG

Mainz-Oberstadt (ots) – Samstag, 11.12.-Sonntag, 12.12.2021 – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in die Wohnung einer 43-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Hechtsheimer Straße in Mainz eingebrochen. Die Bewohnerin verlies nach eigenen Angaben gegen 22:00 Uhr ihre Wohnung im ersten Obergeschoss und stellte bei ihrer Rückkehr gegen 00:30 Uhr den Einbruch fest. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich allem Anschein nach über ein gekipptes Fenster Zugang zu dem Appartement der 43-Jährigen.

Sie entwendetem nach derzeitigem Kenntnisstand eine Handtasche samt Dokumenten und Bargeld. Die Mainzer Polizei führte vor Ort eine Spurensuche durch, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Kreis Mainz-Bingen

Weihnachtsdeko beschädigt und entwendet

Stadecken-Elsheim (ots) – Am späten Abend des 11.12.2021 beobachtet ein 47-jähriger Anwohner aus der Straße “In den Acht Morgen”, wie 5 unbekannte junge Männer den Weihnachtskranz seiner Haustür abreißen und anschließend davonlaufen. Der 47-Jährige kann die 5 zwar noch einholen und kurz zur Rede stellen, allerdings flüchten die jungen Männer erneut, ohne dass der Türkranzbesitzer die Personalien erfragen oder die Polizei verständigen kann.

Ein weiterer Anwohner meldet im gleichen Zeitraum den Diebstahl einer Weihnachtmannfigur vor seiner Haustür, für den die 5 Unbekannten ebenfalls in Frage kommen. Selbst wenn es sich hierbei nur um einen “sogenannten dummen Jungenstreich” handeln sollte, sind beide Handlungen strafrechtlich als Sachbeschädigung und Diebstahl einzustufen und für die Besitzer der Weihnachtsdeko alles andere als lustig.

PKW-Diebstahl – Wer kann Hinweise geben?

Bingen (ots) – Mainzer Straße, 01.12., 20:00 Uhr – 12.12., 09:30 Uhr – Ein Mann teilte mit, dass im Zeitraum seines Urlaubs sein PKW entwendet wurde. Er habe den grauen VW Touran mit BIN-Kennung auf der Mainzer Straße in Höhe 92 abgestellt, nun sei dieser verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Diebstahl von 70 Autoreifen

Bingen (ots) – 12.12., Hitchinstraße, 11:04 Uhr – Durch den Mitarbeiter einer Autowerkstatt wurde der Diebstahl von Fahrzeugreifen gemeldet. Ein Mann und seine Komplizin verluden die Reifen aus einem Container in einen Kleintransporter mit ausländischem Kennzeichen. Sie flüchteten auf der Bundesstraße 61, wo die Beamten aufschließen und Fahrzeug samt Insassen in Gensingen einer Kontrolle unterziehen konnten.

Das Täter-Pärchen hatte ca. 70 neuwertige Fahrzeugreifen auf der Ladefläche. Sie lieferten der Polizei mehrere unglaubwürdige Versionen, wie sie in Besitz der Reifen gelangt waren. Das Fahrzeug wurde auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft sichergestellt und das Paar erkennungsdienstlich behandelt.