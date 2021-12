Medizinischer Notfall

Frankenthal (ots) – Am Sonntag, den 12.12.2021, gegen 19:30 Uhr, meldeten Passanten in der Frankenstraße eine bewusstlose Person. Durch die Polizei und den Rettungsdienst konnte auf Höhe der Hausnummer 46 ein 38-jähriger Mann bewusstlos festgestellt werden. Die Zeugen schilderten, dass sie einen lauten Knall vernahmen und der 38-jährige daraufhin mit seinem grauen Mercedes aus der Colombestraße in die Frankenstraße einbog.

Das Fahrzeug sei sodann auf dem Seitenstreifen geparkt worden und der Mann sei ausgestiegen. Unmittelbar danach sei er auf der Straße zusammengebrochen. Im Nahbereich konnten durch die Polizei keine Unfallschäden festgestellt werden. Die Ursache des durch die Zeugen geschilderten Knalls sind derzeit unbekannt. Nach ersten Untersuchungen dürfte ein medizinischer Notfall ursächlich für die Bewusstlosigkeit gewesen sein.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 12.12.2021 ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall, wobei eine Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Die 57-jährige Geschädigte befuhr gemeinsam mit ihrer Tochter die Mörscher Straße in Fahrtrichtung Wormser Straße. Auf Höhe der Hausnummer 5 passierten diese ein geparktes Fahrzeug. Der Führer des Fahrzeuges übersah die beiden Fahrradfahrerinnen und öffnete seine Fahrertür.

Die Geschädigte kollidierte sodann mit der Tür und fiel über diese auf die Straße. Nach einem kurzzeitigen Bewusstseinsverlust konnten durch den hinzugerufenen Rettungsdienst eine schwere Verletzung festgestellt werden.

Oftmals unterschätzt man die Gefahren des Straßenverkehrs. Eine gegenseitige Vorsicht und Rücksichtnahme ist unabdingbar. Auch im ruhenden Verkehr muss auf andere Verkehrsteilnehmer geachtet werden.

Prüfen Sie vor dem Öffnen ihrer Fahrzeugtüren ihr Umfeld!