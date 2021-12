Einbruch in Lagerhalle eines Spargelbetriebs

Dudenhofen (ots) – Am Mittwoch 08.12.2021 um 10 Uhr stellte der Inhaber eines Dudenhofer Spargelbetriebs fest, dass eine seiner Lagerhallen in der Harthauser Straße aufgebrochen wurde. Aus dieser wurden mehrere Kisten mit Beregnungsköpfen aus Buntmetall mit einem Gesamtgewicht von 315 kg entwendet. Die Beregnungsköpfe sind grün oder rot lackiert. Teilweise ist eine Kombination aus zwei Buchstaben und zwei Ziffern darauf eingeschlagen. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 1.750 EUR.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Harthauser Straße in Dudenhofen wahrgenommen? Wer kann sachdienliche Hinweise zu den auffälligen Beregnungsköpfen geben?

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Ausgehobene Kanaldeckel

Neuhofen (ots) – Am Samstag 11.12.2021 gegen 23:50 Uhr, teilt ein Anwohner in der Herweghstraße mit, dass eine Gruppe unbekannter Jugendlicher 2 Kanaldeckel aus den jeweiligen Kanalschächten gehoben und auf die Straße gelegt haben. Durch den Anwohner wurden die Kanaldeckel unverzüglich wieder an ihre vorhergesehene Position gebracht, sodass andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet wurden.

Die Jugendlichen haben sich in Richtung Ludwigshafener Straße fußläufig entfernt. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den flüchtenden Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zusetzen.