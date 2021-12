Geschwindigkeitsverstöße im Visier

Edesheim (ots) – Am Morgen des 13.12.2021 im Zeitraum von 08:45-10:15 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Edenkoben Geschwindigkeitsmessungen auf der Landesstraße 507 zwischen Hainfeld und Edesheim durch. Auf Höhe der Leonhard-Eckel Siedlung ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt, da Verkehrsteilnehmer erfahrungsgemäß mit einem erhöhten Aufkommen an Fußgängern rechnen müssen, welche die Fahrbahn überschreiten oder sich in Fahrbahnnähe aufhalten, was entsprechendes Gefahrenpotential birgt.

Von circa 30 gemessenen Fahrzeugen hielten acht Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht ein. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit 92 km/h gemessen, was im Falle eines erforderlichen Bremsmanövers zu einer erheblichen Verlängerung des Anhalteweges führt.

Die Fahrzeugführer wurden nicht nur für die Gefahren einer überhöhten Geschwindigkeit im Straßenverkehr, sondern auch für die regelmäßige Überprüfung des Fahrzeugzustandes sensibilisiert, welchem in Anbetracht der zunehmend winterlichen Witterung in besonderem Maße Beachtung geschenkt werden sollte. Erfreulicherweise ergaben sich diesbezüglich keine Beanstandungen.

Bagger beschädigt und Kraftstoff entwendet

Bad Bergzabern (ots) – Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurden mehrere Baumaschinen im Bereich der Landauer Straße in Bad Bergzabern, Zufahrt zur B48, angegangen. Hierbei wurde an einem Fahrzeug die Scheibe eingeworfen und ein Radio entwendet, an 3 weiteren Fahrzeugen wurden insgesamt ca. 450 Liter Kraftstoff entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.000 EUR.

Zeugen die im Laufe des Wochenendes verdächtige Beobachtungen in dem Bereich B38/B48 gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

In Firmengebäude eingebrochen

Burrweiler (ots) – Unbekannte gelangten von Samstag auf Sonntag (11./12.12.2021) über ein aufgehebeltes Toilettenfenster in ein Firmengebäude am Schloßberg und durchsuchten den gesamten Bürobereich. Ersten Ermittlungen zufolge wurde Bargeld entwendet. Von den Einbrechern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.