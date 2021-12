Betrunkener leistet Widerstand

Philippsburg (ots) – Bei einer Kontrolle mit anschließendem Gewahrsam am Sonntagnachmittag 12.12.2021 durch die Polizei leistete ein alkoholisierter 49-jähriger Mann im Bereich der Mühlfeldsiedlung erheblichen Widerstand. Gegen 17:15 Uhr fiel der stark alkoholisierter 49-Jährige einem Passanten auf, welcher die Polizei verständigte. Bei der anschließenden Kontrolle in der Dammstraße in Philippsburg versuchte der Betrunkene unvermittelt nach einem der Beamten zu greifen und ließ sich nicht beruhigen.

Da der Mann zunehmend aggressiver gegenüber den Polizisten auftrat, diese beleidigte und jede Kooperation verweigerte, wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei wehrte er sich heftig. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,5 Promille. Der Mann musste die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Verkehrsunfall – Betrunken und unter Drogeneinfluss

Walzbachtal (ots) – Ein 28-jähriger Autofahrer kam am Sonntagabend 12.12.2021 auf der K 3506 vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge mit seinem Fahrzeug. Gegen 20:40 Uhr fuhr der Unfallverursacher von Jöhlingen in Richtung Gondelsheim. Höhe Bonnartshäuserhof soll ein Tier die Fahrbahn überquert haben.

Das Ausweichmanöver des 28-Jährigen missglückte. In der Folge verlor er vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung die Kontrolle über seinen Pkw und überschlug sich. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab bei ihm einen Wert von über 1,4 Promille. Des Weiteren ergaben sich Verdachtsmomente für eine Drogenbeeinflussung.

Durch die hinzugerufene Rettungswagenbesatzung wurde der 28-Jährige vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Hier musste er erst einmal eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Rotlicht missachtet – Eine verletzte Person

Bruchsal (ots) – Eine 24-jährige Fahrerin wurde am Sonntag bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Bundesstraße 35/Landesstraße 556 und der Kammerforststraße vermutlich aufgrund eines Rotlichtverstoßes verletzt. Die 24-Jährige bog gegen 22:40 Uhr mutmaßlich bei Grün mit ihrem Fahrzeug kommend vom Industriegebiet Kammerforst nach rechts auf die B 35 in Richtung Bruchsal ab.

Zeitgleich überfuhr ein 52-jähriger VW-Fahrer dort in Richtung Bruchsal offenbarbar das Rotlicht und stieß mit dem abbiegenden Auto zusammen. Durch den Aufprall erlitt die Fahrerin Verletzungen und wurde in der Folge mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Bruchsal gebracht. Außerdem mussten beide beteiligte Fahrzeuge abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro.

Tatverdächtige nach Fahrraddiebstahl vorübergehend festgenommen

Östringen (ots) – Zwei Tatverdächtige konnten in der Nacht zum Montag von der Polizei festgenommen werden, als sie mit einem gestohlenen BMX-Fahrrad in Östringen unterwegs waren. Gegen 02:40 Uhr fielen einer Streifenwagenbesatzung ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger auf. Bei einer Kontrolle konnte in der rechten Jackentasche des 20-jährigen Tatverdächtigen eine Kombizange festgestellt werden.

Dieser gab anschließend zu, dass mitgeführte Fahrrad kurz zuvor entwendet zu haben. Beim ihm konnte außerdem eine geringe Menge Marihuana, sowie ein Einhandmesser aufgefunden werden. Der 19-Jährige hatte eine geringe Menge Amphetamin bei sich, welche ebenfalls beschlagnahmt wurde. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tatverdächtige wieder entlassen.

Versuchter Einbruch in Apotheke

Linkenheim-Hochstetten (ots) – Zu einem versuchten Einbruch kam es am frühen Samstagmorgen in eine Apotheke in Hochstetten. Nach bisherigem Kenntnisstand versuchte der Eindringling gegen 02:55 Uhr gewaltsam über die Eingangstür sich Zutritt in die Apotheke “Am Wall” zu verschaffen. Als er bemerkte, dass sein Vorhaben missglückte machte sich der Täter bislang unerkannt aus dem Staub.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen die am frühen Samstagmorgen im Bereich des Einkaufszentrums verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 967180 zu melden.

Wieder Enkeltrickbetrüger erfolgreich – Polizei warnt vor Schockanrufen

Karlsruhe (ots) – Opfer eines sogenannten “Enkeltrickbetrugs” wurde am Freitag ein älteres Ehepaar in Weingarten. Die Senioren übergaben einem angeblichen Gerichtsmitarbeiter einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag. Dieser konnte unerkannt flüchten. Die Tat wurde erst am Samstag bei der Polizei angezeigt.

Am Freitag gegen 12.15 Uhr erhielten die Senioren einen Anruf einer weinenden Frau, die sich als die Tochter ausgab. Die Unbekannte gab an, bei einem von ihr verursachten Verkehrsunfall eine schwangere Frau totgefahren zu haben. Man müsse eine Kaution hinterlegen, um die Untersuchungshaft abzuwenden. Dies müsse sofort geschehen, da sonst am Freitagnachmittag weder eine Behörde noch das Gericht das Geld annehmen würde.

Der betagte Geschädigte ging daraufhin zur Bank und entnahm seinem Schließfach das Bargeld. Die Bankmitarbeiter weihte der Senior nicht in sein Vorhaben ein. Er übergab das Geld zu Hause an einen angeblichen Mitarbeiter des Gerichts. Während der ganzen Zeit hielten die Täter telefonischen Kontakt zu der Ehefrau des Geschädigten, sodass niemanden um Hilfe bitten konnte. Das Ehepaar wurde durch die Täter massiv unter Druck gesetzt.

Der Betrug flog erst am Samstag auf, als sich die Tochter bei ihren Eltern meldete. Daraufhin erstattete sie Anzeige.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei dringend darauf hinweisen, dass weder von der Polizei noch von der Staatsanwaltschaft oder vom Gericht Bargeld für Kautionen oder sonstige Vorgänge abgeholt wird!

Karlsruhe:

Vermisster 58-Jähriger tot aufgefunden

Karlsruhe (ots) – Der seit 07. Dezember in Karlsruhe vermisste 58-jährige Mann wurde am Sonntag 12.12.2021 in einem Waldgebiet im Bereich Neureut, Gewann Kuhbacher Brücke tot aufgefunden. Die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder Unfallgeschehen.

Autofahrer achtete nicht auf Fahrrad – Ein Leichtverletzter

Karlsruhe (ots) – Ein Leichtverletzter ist das Resultat eines Verkehrsunfalls der sich am Sonntag gegen 19.30 Uhr in Karlsruhe ereignet hat.

Ein 67-Jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Kriegsstraße in Richtung Ettlinger Tor am Sonntagabend und beabsichtige in die Brauerstraße nach rechts einzubiegen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen achtete er hierbei nicht einen parallel fahrenden 25-Jährigen Fahrradfahrer. Dieser stürzte bei der Kollision und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Einbrüche in Gartenhütten – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Sonntag gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in mindestens vier Gartenhütten im Stadtteil Weiherfeld.

Durch Aufschneiden der Zäune verschaffte sich der Eindringling zwischen 17:00 Uhr und 15:30 Uhr gewaltsam Zutritt in die Kleingartenkolonie in der Straße “Im Weiherfeld”. Hierbei verursachte er einen Sachschaden an einigen Zäunen, als auch an den Eingangstüren zu den Hütten und Schuppen. Im Inneren öffnete er anschließend Schränke und Schubladen. Ob der Dieb auf seiner Beutetour fündig wurde kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Hinweise zur genannten Tate können beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Telefonnummer 0721 666-3411 gemeldet werden.