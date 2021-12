9 Absperrgitter auf Bahngleise geworfen – Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal/Neckarstadt (ots) – Am vergangenen Samstagabend 12.12.2021 gegen 19:45 Uhr, wurde eine männliche Person dabei beobachtet, wie diese von der Fußgängerbrücke, welche die Boveristraße mit der Herzogenriedstraße verbindet, Absperrgitter auf die darunter befindlichen Bahngleise warf. Die Person, welche schwarze Kleidung getragen haben soll, konnte auf einem Mountainbike unerkannt flüchten.

Während die insgesamt 9 Absperrgitter von den Gleisen entfernt wurden, musste der Bahnverkehr für ca. 15 Minuten eingestellt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 0621 71849-0 zu melden.

Bundespolizisten beleidigt und bedroht

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – Sonntagnach 12.12.2021 hat ein 57-jähriger Mann einen Zug nach Mannheim, in welchem er im Rahmen der Ticketkontrolle durch einen Zugbegleiter begann, diesen zu beleidigen. Eine Streife der Bundespolizei stellte daraufhin den 57-jährigen Deutschen am Hauptbahnhof Mannheim und unterzog ihn einer polizeilichen Kontrolle.

Im Rahmen der Identitätsfeststellung zeigte sich der Deutsche unkooperativ und beleidigte fortwährend die Beamten. Anschließend drohte er den Polizisten damit, sie mit einer mitgeführten Glasflasche zu erschlagen. Durch die Streife wurde die Flasche daraufhin sichergestellt.

Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Feststellung seiner Identität zur Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof verbracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung, Erschleichen von Leistungen und Beleidigung. Was den Täter zu der Tat bewogen hat, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

E-Scooter Fahrer mit 1,94 Promille unterwegs

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen 12.12.2021 gegen 03.05 Uhr, unterzog eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt einen 26-jährigen E-Scooter Fahrer, der die Jungbuschbrücke in Richtung Jungbusch fuhr, aufgrund seiner unsicheren Fahrweise einer Kontrolle. Schnell war der Grund für seine Fahrweise klar.

Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem jungen Mann, dass dieser nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,94 Promille zu Tage. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Neben führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss sich der 26-Jährige nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Wasserrohrbruch führt zu Straßensperrung

Mannheim (ots) – Folgemeldung 09.50 Uhr – Die vermeldete Einschränkung des Straßenbahnverkehrs und des Fahrzeugverkehrs besteht nicht mehr. Die Haltestellen Universität und Schloss werden nach Auskunft der RNV wieder wie gewöhnlich bedient. Die Fachfirma ist lediglich noch mit Restarbeiten beschäftigt.

Erstmeldung:

(ots) – Am 11.12.2021 gegen 03 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer austretendes Wasser im Bereich Quadrat B1/Breite Straße. Im Rahmen der ersten Maßnahmen vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass eine Wasserversorgungsleitung gebrochen war und dadurch die Straße überspült wurde. Durch den starken Wasserdruck wurden auch Teile des Gehweges auf die Straße gespült.

Durch die verständigte Berufsfeuerwehr und die MVV wurden umgehend Maßnahmen eingeleitet, damit die Versorgungsleitung abgestellt werden konnte. Nach ersten Informationen sei eine Menge von ca. 600 Kubikmeter Wasser ausgetreten. Die örtliche Kanalisation konnte das austretende Wasser auffangen, so dass glücklicherweise kein Wasser in Keller der umliegenden Gebäude eintreten konnte.

Zwischenzeitlich ist eine Fachfirma zur weiteren Behebung des Schadens vor Ort. Die Wasserversorgung der Gebäude ist nicht betroffen. Für die Dauer der Baumaßnahmen ist aktuell noch die Breite Straße zwischen den Quadraten B 1 und A1 in Fahrtrichtung Schloss gesperrt. Des Weiteren ist auch der Straßenbahnverkehr beeinträchtigt.

Nach Rücksprache mit der RNV können bis zum Ende der Arbeiten die Haltestellen Schloss und Universität nicht angefahren werden. Die Straßenbahnen werden aktuell über die Planken umgeleitet. Ein Ende der Straßensperre ist noch nicht bekannt.

Unachtsamer Fußgänger läuft vor Straßenbahn – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Bereits am Dienstag, den 07.12.2021, gegen 15:25 Uhr, lief ein unachtsamer Fußgänger kurz vor dem Hauptbahnhof über die Straßenbahngleise, wodurch eine herannahende Straßenbahn eine Gefahrenbremsung durchführen musste.

In der Straßenbahn, welche vom Wasserturm in Richtung Bahnhof unterwegs war, befand sich eine 57-jährige Frau, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Durch die Notbremsung fiel sie mitsamt ihrem Rollstuhl zu Boden und verletzte sich. Sie musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Fußgänger flüchtete anschließend.

Die Verkehrspolizei Mannheim sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fußgänger machen können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden.

Unfallflucht mit Alkohol – Platzverweise

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr fuhr eine 28-jährige Autofahrin mit ihrem Opel Astra mit Berliner Kennzeichen die ABB-Brücke stadtauswärts und kam kurz vor der Kreuzung zur Straße Auf dem Sand nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß sie gegen eine Leitplanke und fuhr nach dem Unfall ohne anzuhalten in Richtung Mannheim-Käfertal davon. Das Auto war mit drei weiteren Personen besetzt.

Direkt hinter der Flüchtigen fuhr eine aufmerksame Polizeibeamtin des Polizeireviers Mannheim-Oststadt, die mit ihrem Pkw privat unterwegs war. Sie verfolgte den Pkw und verständigte gleichzeitig über Handy das zuständige Polizeirevier. Der Pkw konnte dann kurze Zeit später von Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal in der Wormser Straße gestoppt werden.

Die Beamten stellten bei der Kontrolle starken Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Der Unfallsachschaden wird derzeit auf rund 2.000 Euro beziffert.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es in der Wormser Straße zu massiven Störungen durch die 3 Mitfahrer der Unfallflüchtigen. Die drei jungen Männer im Alter von 23-25 Jahren behinderten lautstark die Unfallaufnahme. Nach einem erteilten Platzverweis entfernten sie sich zwar zunächst, kamen aber wieder zurück. Ein 25-Jährige wurde daraufhin bis zum Ende der Unfallaufnahme in Gewahrsam genommen, die beiden anderen entfernten sich. Alle Drei erhalten nun eine Anzeige.

Brand

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Sonntagvormittag 12.12.2021 gegen 12 Uhr wurde der Brandalarm durch Rauch in einer Fachklinik in den Quadraten infolge eines weggeworfenen noch glimmenden Zigarettenstummel auf einer Station ausgelöst und die Berufsfeuerwehr rückte an. Eine Pflegekraft hatte zuvor Zigarettenstummel, die achtlos im Treppenhaus lagen, weggeräumt und in einen Mülleimer geworfen. Die Ursache konnte schnell gefunden werden, Sachschaden entstand nicht und glücklicherweise wurde auch niemand durch den Rauch verletzt.

Maskenverweigerer wird handgreiflich

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am Samstag gegen 15:00 Uhr wurde ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Seckenheimer Straße auf einen Mann aufmerksam, der sich lediglich mit einem Schal als Mund-Nasen-Bedeckung in dem Geschäft aufhielt. Hierauf angesprochen, verweigerte der 38-Jährige, eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, woraufhin er des Supermarktes verwiesen wurde.

Daraufhin soll der Mann seine Einkäufe zu Boden geworfen und beim Herausgehen aus dem Supermarkt den Mitarbeiter mit einem Faustschlag gegen die Brust verletzt haben. Den 38-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Beschädigtes Fahrzeug zurückgelassen – Fahrer ohne Führerschein

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 12.12.2021 gegen 04:30 Uhr fanden Polizeibeamte auf der Kurt-Schumacher-Brücke einen beschädigten VW vor. Das Fahrzeug, welches mit Warnblinklicht mitten auf der Straße stand, war im Frontbereich stark beschädigt und nicht mehr fahrtauglich. Ein verantwortlicher Fahrer war vor Ort nicht mehr anzutreffen.

Nachdem die Beamten mit dem Halter des Fahrzeuges Kontakt aufgenommen hatten, stellte sich heraus, dass der PKW kurz zuvor durch einen 24-Jährigen genutzt worden war. Dieser war nach einer Kollision mit mehreren Betonpollern in der Nähe der Brücke geflüchtet, da er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Abgesehen vom Unfallfahrzeug entstand kein weiterer Sachschaden.

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim-Jungbusch (ots) – Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag im Stadtteil Jungbusch. Eine 40-jährige Frau war kurz vor 17 Uhr mit ihrem Kia auf der Hafenstraße in Richtung Parkring unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Akademiestraße nahm sie einem entgegenkommenden 49-jährigen VW-Fahrer den Vorrang und stieß mit ihm zusammen.

Dabei wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Die beiden Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Betrunken mit nicht zugelassenem Auto unterwegs

Mannheim-Neckarau (ots) – Ein 34-jähriger Mann war am Freitagabend betrunken mit einem nicht zugelassenen Auto im Stadtteil Neckarau unterwegs. Ein Zeuge beobachtete kurz nach 23 Uhr, wie ein Fahrzeug ohne Kennzeichen in der Floßwörthstraße unterwegs war und plötzlich mitten auf der Fahrbahn stehen blieb. Anschließend stiegen zwei männlichen Personen aus und liefen in Richtung Voltastraße davon. Das Fahrzeug ließen sie schräg auf der Fahrbahn einfach stehen.

Eine verständigte Polizeistreife fand das Fahrzeug unbeleuchtet, mit eingeschaltetem Warnblinklicht an besagter Örtlichkeit auf. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Im Fahrzeuginneren konnten die Fahrzeugpapiere aufgefunden werden. Bei der Überprüfung der Halteranschrift konnte der 34-jährige Halter des nicht zugelassenen Fahrzeugs deutlich alkoholisiert angetroffen werden. Er gab an, bereits geschlafen zu haben, war jedoch komplett bekleidet und seine Bekleidung war leicht regennass. Zudem nutze nur er selbst das Fahrzeug und er sei im Besitz des einzigen Schlüssels.

Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der Führerschein des 34-Jährigen bereits am Morgen zuvor aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes beschlagnahmt worden war. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen die Abgabenordnung, das Kraftfahrzeugsteuergesetz und das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Unbekannte stehlen mehrere Fahrräder – Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag zahlreiche Fahrräder aus einem Parkhaus in der “Neckarpromenade”. Ein 45-Jähriger verständigte am Samstagmorgen gegen 10:45 Uhr die Polizei, nachdem er bemerkt hatte, dass sein Fahrrad nicht mehr in einer der dortigen Gitterboxen stand.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt dann fest, dass neben dem Fahrrad des 45-Jährigen vermutlich noch rund 44 weitere Fahrräder gestohlen wurden. Auch diese waren zum Tatzeitpunkt in verschlossenen Gitterboxen abgestellt. Offensichtliche Aufbruchspuren konnten die Einsatzkräfte zunächst keine feststellen.

Wie die Täter an die Fahrräder gelangen konnten ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen, Fahrzeuge sowie Geräusche in dem Parkhaus festgestellt haben und/oder Unbekannte beim Verladen von Fahrrädern beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 33010 zu melden.

Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Freitagabend gegen 19 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Langen Rötterstraße und Grillparzerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 34-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 41-jähriger BMW-Fahrer, welcher auf der Langen Rötterstraße in Richtung Schafsweide fuhr, übersah beim Abbiegen in die Grillparzerstraße die ihm entgegenkommende Radfahrerin.

Durch die Kollision mit dem Fahrzeug stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am PKW beläuft sich auf 2.000 Euro.