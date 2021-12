Erneut mehrere Anrufe von Trickbetrügern – Teure Medikamente

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nachdem in den vergangenen Wochen bei der Polizei wieder vermehrt verdächtige Anrufe von Trickbetrügern mit der Betrugsmasche “Falsche Polizeibeamte” gemeldet wurden, änderten die Täter über das Wochenende offenbar wieder ihre Masche.

Am Freitag waren die dreisten Trickbetrüger erneut auf der Suche nach potentiellen Opfern in der Metropolregion Rhein-Neckar. Neben den Heidelberger Stadtteilen Rohrbach und Kirchheim, waren auch Mannheim-Neckarau und die Gebiete um Weinheim und Wiesloch betroffen.

Bei allen Betroffenen im Alter zwischen 71 Jahren und 92 Jahren war das Vorgehen der Täter ähnlich. Eine unbekannte Frau stellte sich am Telefon als angebliche Ärztin einer umliegenden Klinik vor. Sie gab an, dass ein Familienmitglied angeblich schwer an Covid-19 erkrankt wäre und nun auf der Intensivstation im Krankenhaus liegen würde. Die Betroffenen wurden aufgefordert, schnellstmöglich rund 30.000 Euro für ein in Deutschland nicht zugelassenes Medikament zu bezahlen. Nur mithilfe dieses Arzneimittel, das privat finanziert und extra aus dem Ausland eingeflogen werden müsse, könne man das Leben des Angehörigen noch retten.

Alle Betroffenen bekamen während des Telefongesprächs Zweifel an der Aussage der unbekannten Frau und beendeten dieses. Im Weiteren erkundigten sich alle Angerufenen bei den angeblich betroffenen Familienmitgliedern selbst oder unter der ihnen bekannten Rufnummer der jeweiligen Klinik. Wie sich herausstellte, reagierten die Angerufenen allesamt richtig. Kein Familienmitglied wurde intensiv medizinisch versorgt. Ein Schaden entstand glücklicherweise nicht.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Trickbetrugs aufgenommen.

Bitte beachten Sie folgende Warnhinweise:

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu und besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an Ihnen unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Duo stiehlt Handtasche aus Auto – 55-Jährige nimmt Verfolgung auf

Heidelberg-Altstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten zwei bislang unbekannte Täter eine Handtasche samt Inhalt aus dem Fahrzeug einer 55-Jährigen. Die Frau hatte ihren Mitsubishi gegen 00:30 Uhr in der Brunnengasse abgestellt und nur für wenige Minuten aus den Augen gelassen. Diesen unbeobachteten Moment nutzten offenbar direkt zwei Langfinger aus und entwendeten aus dem unverschlossenen Auto die Handtasche der Frau.

Die 55-Jährige, welche die beiden Täter noch flüchten sah, nahm sofort die Verfolgung zu Fuß auf. Zwar verlor sie die beiden Diebe schnell aus den Augen, aber ihre Handtasche mit den persönlichen Dokumenten und den Hausschlüsseln fand sie tatsächlich in einem Gebüsch im Bereich der Heidelberger Stadthalle wieder.

Die Diebe hatten es augenscheinlich nur auf das Bargeld der Frau abgesehen. Die Unbekannten erbeuteten ca. 130 Euro aus dem Portemonnaie der 55-Jährigen. In der Folge machte die Frau eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife auf den dreisten Diebstahl aufmerksam, die wiederum sofort nach den flüchtigen Tätern fahndete.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, groß, dünn, weiße Jacke, helle Hose mit schwarzen Applikationen, helle Basecap.

Täter 2: männlich, groß, dünn, schwarze Jacke, dunkle Hose.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach weiteren Zeugen, welche die beiden Täter auf ihrer Flucht gesehen haben und/oder darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 174 1700 zu melden.

4-jähriges Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Verursacher flüchtet

Heidelberg-Bahnstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag im Stadtteil Bahnstadt wurde ein 4-jähriges Kind leicht verletzt. Eine 35-jährige Frau war kurz vor 16 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Straße “Langer Anger” in Richtung Rudolf-Diesel-Straße unterwegs. Im Kindersitz auf dem Gepäckträger saß ihr 4-jähriger Sohn.

In einem Kinder-Transportanhänger hatte sie ihr zweites Kind dabei. An der Kreuzung zur Speyerer Straße wollte sie diese bei grüner Ampel in Richtung Rudolf-Diesel-Straße überqueren. Dabei missachtete ein unbekannter Autofahrer deren Vorrang und bog mit zügiger Geschwindigkeit aus der Straße “Langer Anger” nach rechts in die Speyerer Straße ab.

Die 35-Jährige musste eine Gefahrenbremsung mit ihrem Rad durchführen und kam dadurch zu Fall. Das Rad fiel zu Boden und mit ihm der 4-Jährige im Kindersitz. Dieser zog sich leichte Verletzungen am Arm zu. Der Autofahrer verlangsamte kurz seine Fahrt, fuhr jedoch anschließend einfach davon.

Bei dem Unfall verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen SUV, Marke unbekannt, gehandelt haben, an dessen Steuer ein ca. 30- bis 40-jähriger Mann saß. Auf dem Beifahrersitz saß eine ähnlich alte Frau.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

Zigarettenautomat aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) – In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 13:00 Uhr, flexten ein oder mehrere Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Straße “Im Klingenbühl” auf und entwendete sämtliches Bargeld sowie Zigaretten aus dem Automaten. Die Schadenshöhe, sowie der Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0621 3418-0 zu melden.

Unbekannte brechen Gartenhäuschen auf und entwenden Wertgegenstände

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Samstag, 15 Uhr bis Sonntag, 14 Uhr Zutritt zu dem Gartengrundstück einer 66-Jährigen in der Straße “Mönchbergweg”. Vermutlich durch das Übersteigen eines dort befindlichen Gartentors gelang es den Unbekannten auf das Grundstück zu gelangen.

In der Folge brachen der oder die Täter dann gewaltsam ein auf dem Gelände befindliches Gartenhäuschen, einen Geräteschuppen sowie eine Gartenlaube auf und entwendeten aus diesen einen Flachbildfernseher, ein Radio sowie mehrere Flaschen Wein. Der Wert des Diebesguts ist bislang noch nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens wird wiederum auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun dringend nach Zeugen, die im Bereich “Mönchbergweg” verdächtige Personen gesehen haben. Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221/45690 zu melden.

Brand durch unachtsam weggeworfene Zigarette

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 12.12.2021 gegen 03 Uhr, rückte die Heidelberger Berufsfeuerwehr mit einem Löschzug in die Straße Klausenpfad aus. Eine 53-jährige Bewohnerin hatte unachtsam eine brennende Zigarette in den Mülleimer ihrer Küche geworfen. Den kleinen Müllheimerbrand löschte sie selbst mit Wasser.

Jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung verständigte sie dennoch die Feuerwehr. Durch Lüften der Wohnung verzog sich der Rauch schnell aus der Wohnung. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und die alkoholisierte Frau konnte in ihre Wohnung zurück, verletzt wurde niemand.

Kellereinbruch – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Bergheim (ots) – In der Zeit von Freitag, 16:30 Uhr bis Samstag, 9:30 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter in der Vangerowstraße 69 eine Kellerparzelle, indem sie das Gitter durchtrennten und so in den durch ein Vorhängeschloss gesicherten Raum gelangten.

Daraus wurden folgende Werkzeuge im Gesamtwert von über 1.000 Euro entwendet, ein Einhell Bohr-Meiselhammer, Bewald Werkzeugkoffer mit Stichsäge, Iso-Schrauber, Werkzeugsatz, Bewald Bitset, Sägeblattset, zwei Bewald Werkzeugkoffer für Geräte mit Bewald Schlagschrauber, LED-Lampe und Akkus sowie ein Bewald Akku-Kompressor.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221 99 1700, in Verbindung zu setzen.

Sturz mit dem E-Scooter

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Sonntagvormittag 12.12.2021 gegen 10 Uhr fuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem E-Scooter in der Poststraße in Richtung Altstadt. Als der Mann mit dem Roller von der Straße auf den Gehweg wechselte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug.

Beim nachfolgenden Sturz zog sich der Mann eine Platzwunde zu und musste zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Fahrraddiebstahl – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Sonntag, zwischen 09-18:00 Uhr wurde in der frei zugänglichen Tiefgarage Alte Glockengießerei ein schwarzes Trekkingrad entwendet. Das ca. 2.000 Euro teure Rad war mit einem hochwertigen Faltschloss gesichert, das der Täter vermutlich mit einer Flex durchtrennte und am Tatort zurückließ.

Das schwarze (ebony matt) Trekkingrad wird wie folgt beschrieben, Marke VSF Fahrradmanufaktur, Modell T700 Disc, Modelljahr 2020, Gepäckträger, rote Klingel, in weißer oder grauer Schrift steht der Herstellername auf dem Rahmen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221 99 1700, in Verbindung zu setzen.

Unfall unter Alkoholeinfluss – Weitere Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots) – Ein 21-jähriger Opel-Fahrer steht im Verdacht am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr einen Unfall in der Vangerowstraße verursacht zu haben. Ein Zeuge machte die Beamten darauf aufmerksam, dass in der Vangerowstraße auf einer Strecke von rund 200 Metern diverse Fahrzeugteile liegen würden.

Die eingesetzten Polizeibeamten folgten der Spur der verlorenen Teile und konnten schließlich das Unfallfahrzeug ausfindig machen. Der 21-jährige Unfallfahrer räumte gegenüber den Beamten ein, dass er für den Schaden verantwortlich ist.

Während dem Gespräch stellte sich heraus, dass der Mann mit über 1,1 Promille auch noch stark alkoholisiert war. Er musste daher auf dem Polizeirevier eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. Der Sachschaden konnte bisher noch nicht beziffert werden. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen haben, werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Mannheim unter 0621/47093-0 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Gegen 20:30 Uhr am Freitagabend 10.12.2021 entfernte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Kreuzung Czernybrücke bzw. Alte Eppelheimer Straße nach dem er dort mit seinem Fahrzeug ein Verkehrszeichen beschädigt hatte. Das Fahrzeug wäre im Anschluss in Richtung Autobahn weggefahren.

Eine aufmerksame Zeugin verständigte über Notruf die Polizei. Die eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeugführer verlief negativ. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, diese verhalfen bislang nicht zur Identifizierung des Unfallverursachers.

Nach den Zeugenhinweisen habe sich ein heller Opel Kombi von der Unfallstelle entfernt. Dieser wäre an der vorderen Stoßstange und dem linken Kotflügel unfallbeschädigt. Inwieweit dieser mit dem Unfall in Zusammenhang steht, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Zeugen, die darüber hinaus Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrzeug oder zum Unfall selbst machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221/99-1700 oder dem Verkehrsdienst Heidelberg unter 0621/174-4110 zu melden.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.