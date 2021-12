24-Jährige sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Nach einer sexuellen Belästigung, die sich am Freitag 10.12.21 in der Berliner Allee ereignete, hat das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Hinweisgeber. Bei dem Tatort handelt es sich um einen Verbindungsweg zweier Gebäudekomplexe in der Berliner Allee, die in der Nähe eines Paketshops liegen.

Nach ersten Ermittlungen befand sich dort gegen 18 Uhr eine 24-jährige Darmstädterin auf ihrem Heimweg, als ihr plötzlich ein noch unbekannter Fahrradfahrer entgegenkam und beim Vorbeifahren unvermittelt an die Brust der jungen Frau griff. Danach entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 45-55 Jahre alt und etwa 1,70-1,80 Meter groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer dunklen Hose bekleidet und trug eine Stoffjacke mit aufgesetzter Kapuze. Der Flüchtende hatte einen schwarzen Vollbart und war auf einem dunkelgrauen Citybike unterwegs. An dem Fahrrad waren zwei Satteltaschen angebracht mit hellen Nähten angebracht. Auf den Taschen wurden 3 Buchstaben wahrgenommen.

Die Kripobeamten haben ein Verfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet und fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist der Beschriebene im Vorfeld oder nach dem Geschehen in Tatortnähe aufgefallen? Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Herrenlose Sporttasche löst Polizeieinsatz aus

Darmstadt (ots) – Eine am Samstag 11.12.21 durch Passanten gemeldete, schwarze Sporttasche sorgte um kurz nach 23:00 Uhr in der Darmstädter Innenstadt für einen größeren Polizeieinsatz. Die Tasche stand am Luisenplatz direkt vor einem Geldinstitut. Vom Eigentümer keine Spur. Da der Inhalt der Tasche nicht erkennbar war, wurden ein Diensthundeführer mit Sprengstoffspürhund und weitere Fachleute des Polizeipräsidium Südhessen hinzugezogen.

Bis zu deren Eintreffen wurden große Teile des Luisenplatzes abgesperrt und der öffentliche Nahverkehr umgeleitet. Schließlich konnten um 00:23 Uhr alle Sperrungen wieder aufgehoben werden. In der Tasche befanden sich lediglich mehrere Kleidungsstücke. Bislang gibt es auch noch keine Hinweise auf den Eigentümer der Tasche. Der Eigentümer wie auch Zeugen werden gebeten, sich beim ersten Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden.

Verletzte nach Kollision mit Streifenwagen

Darmstadt (ots) – Ein wegen eines Einbruchsalarms im Einsatz befindlicher Streifenwagen des 2. Polizeireviers kollidierte am Montagnachmittag (13.12.), gegen 16.40 Uhr, aus bislang noch nicht geklärter Ursache im Kreuzungsbereich Bundesstraße 3/Rüdesheimer Straße/Donnersbergring, mit dem Fahrzeug eines 25 Jahre alten Autofahrers, welcher von der Stadtmitte kommend in Richtung Eberstadt fuhr. Die Streife kam vom Polizeipräsidium und wollte die Kreuzung in Richtung Rüdesheimer Straße passieren.

Der 24 Jahre alte Polizist am Steuer des Streifenwagens, seine 25-jährige Beifahrerin und der 25 Jahre alte Autofahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen.

Im Feierabendverkehr kam es aufgrund des Unfalls zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Fahrbahn war erst gegen 19.15 Uhr wieder frei befahrbar. Der ursprünglich gemeldete Einbruchslalarm, zu dem die Ordnungshüter unterwegs waren, entpuppte sich später als Fehlalarm.

Einbrecher hebeln Kellerfenster auf – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag (9.12.) bis Sonntag (12.12.) haben ungebetene Gäste die Räume eines Einfamilienhauses heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Kellerfenster auf, stiegen in das Anwesen ein und durchwühlten sämtliche Zimmer.

Die Kriminellen ließen Bargeld und eine Festplatte mitgehen. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt. Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Einbruch in Lagerhalle von Second Hand-Geschäft – Täter schlagen Scheibe ein

Darmstadt (ots) – Die Lagerhalle eines Second Hand-Geschäfts in der Pallaswiesenstraße/Ecke Rößlerstraße geriet am Sonntag 12.12.21 gegen 01 Uhr in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, betraten die Räume und suchten nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie unter anderem eine Videokamera und ein EC-Kartenlesegerät.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Zeugen zu Verkehrsunfall mit Personenschaden gesucht

Darmstadt (ots) – Am Samstag 11.12.2021 kam es gegen 07:35 Uhr an der Straßenkreuzung Bleichstraße / Kasinostraße in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Frau fuhr hierbei die Kasinostraße von der Rheinstraße kommend weiter in Richtung Bismarckstraße, während ein 39-jähriger Mann mit seiner 35-jährigen Beifahrerin die Bleichstraße von der Gagernstraße kommend in Richtung Steubenplatz fuhr.

An der Straßenkreuzung Bleichstraße/Kasinostraße kam es dann zum Zusammenstoß, wodurch 2 Personen leicht verletzt wurden. Einer der beiden Verkehrsbeteiligten ist hierbei vermutlich bei Rotlicht über die Ampel gefahren. Die Schuldfrage ist aktuell noch ungeklärt. Das 2. Polizeirevier Darmstadt hat nun die Ermittlungen aufgenommen und erhofft sich durch Zeugen weitere Hinweise. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151 / 969-41210 jederzeit entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Bedrohung und versuchter räuberischer Diebstahl

Ober-Ramstadt (ots) – Wegen des Verdachts der Bedrohung sowie des versuchten räuberischen Diebstahls wird sich ein 47 Jahre alter Mann zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Bei dem Versuch, sich Obst in die Tasche zu stecken und dieses scheinbar nicht bezahlen zu wollen, hatte der Mann am Freitag (10.12.) gegen 20.45 Uhr in einem Supermarkt in der Odenwaldstraße die Aufmerksamkeit von Mitarbeitern auf sich gezogen.

Angesprochen auf sein Verhalten, hielt der 47-Jährige plötzlich ein Messer vor sich und attackierte die Angestellten mit verbalen Drohungen. Danach trat er die Flucht an. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung lokalisierten die Beamten den Beschriebenen im Ortsteil Ernsthofen und nahmen ihn an der Bushaltestelle “Schule” vorläufig fest. Er wurde mit zur Wache genommen und verbrachte die Nacht im Gewahrsam. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er am Folgetag entlassen.

Von Unfallstelle geflüchtet

Groß-Bieberau (ots) – Am Freitag 10.12.2021 zwischen 08.-14.00 Uhr kam es in der Friedhofstraße in Groß-Bieberau zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streife einen geparkten schwarzen Mitsubishi Space Star, beschädigte diesen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.250 EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154/6330-0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Unfallverursacher flüchtet von Unfallstelle

Dieburg (ots) – Am Samstag 11.12.2021, ereignete sich gegen 19:00 Uhr im Bereich der Groß-Umstädter Straße in Dieburg ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher aus dem Kreisel Frankfurter Straße/Groß-Umstädter Straße, in die Groß-Umstädter Straße ein und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurde der dortige Stromkasten Höhe der Aral-Tankstelle in Dieburg beschädigt.

Weiterhin wurde die Bordsteinkante des dortigen Gehweges beschädigt. Anstatt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall, sowie dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

Drei Hecken geraten in Brand – Kripo ermittelt wegen Verdacht der Brandstiftung

Groß-Umstadt (ots) – Weil drei Hecken in den vergangenen Tagen zu unterschiedlichen Zeiten in Brand gerieten und mögliche Selbstentzündungen unter anderem aufgrund der Witterungsverhältnisse ausgeschlossen werden können, hat die Darmstädter Kripo die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet.

Ob die Taten, die sich am Donnerstag (9.12.), gleich zweimal, gegen 21.45 Uhr im Frießenbeuneweg / Groß-Umstadt und gegen 22.10 Uhr im Pappelweg des Ortsteils Richen sowie am Sonntag (12.12.) gegen 1.30 Uhr im Weidweg von Klein-Umstadt ereigneten, möglicherweise zusammenhängen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten von der Darmstädter Kripo in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Schmuck und Geld erbeutet – Einbrecher suchen Wohnung in Mehrfamilienhaus heim

Eppertshausen (ots) – Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Odenwaldstraße ist am Freitag (10.12.) in der Zeit zwischen 11 Uhr und 20 Uhr von Einbrechern heimgesucht worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich die Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu den Räumen. Bei ihrer Suche nach Beute wurden sie fündig und entwendeten Schmuck und Bargeld. Unerkannt gelang ihnen im Anschluss die Flucht. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Unbekannte werfen Flasche von Brücke

Dieburg (ots) – Nachdem noch unbekannte Täter am Samstag (11.12.) gegen 22 Uhr eine Glasflasche von einer Brücke, die im Bereich der Abfahrt Groß-Zimmern über die Bundesstraße 26 führt, warfen, und dabei ein darunter fahrendes Auto beschädigten, hat die Polizei in Dieburg ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Glücklicherweise blieb es nur bei einem Sachschaden. Doch der Schreck dürfte bei der 27-jährigen Autofahrerin groß gewesen sein. Die Flasche beschädigte das Auto im Bereich des Dachs. Die Schadenssumme beläuft sich auf rund 250 Euro. Die Ermittlungen werden wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr geführt.

Die Polizei in Dieburg fragt: Wem sind im Vorfeld der Tatzeit oder auch danach verdächtige Personen auf der Brücke aufgefallen? Wer kann die Täter möglicherweise beschreiben oder kann sachdienliche Hinweise geben, die der Aufklärung des Geschehens dienlich sind? Unter der Rufnummer 06071/96560 sind die für diesen Fall zuständigen Beamten in Dieburg zu erreichen.

Dieb im Friseurgeschäft – Zwei Geldtaschen entwendet

Groß-Umstadt (ots) – Im Verlauf des Freitags 10.12.2021 hat ein noch unbekannter Dieb sein Unwesen in der “Untere Marktstraße” getrieben und unbemerkt in der Zeit zwischen 8.45-19.30 Uhr ein Friseurgeschäft und den dazugehörigen Büroraum betreten. Dort schnappte er sich 2 Geldtaschen mit Bargeld und flüchtete. Obwohl sich der dreiste Diebstahl, ersten Ermittlungen zufolge, während der Öffnungszeiten des Geschäfts ereignete, blieb der Kriminelle unentdeckt.

Das Kommissariat 41 von der Polizeistation in Dieburg ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die Aufschluß über die Identität des Diebes geben oder dem Verbleib der Geldtaschen, werden von den Beamten unter der Rufnummer 06071/96560 entgegengenommen.

Drei Autos aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht – Wer hat etwas bemerkt?

Dieburg (ots) – Drei Autos, die im Hans-Steinmetz-Ring parkten, sind zwischen Samstag 11.12.21 gegen 16 Uhr und Sonntag 12.12.21 in den Fokus von Kriminellen geraten. Auf der Suche nach zurückgelassenen Wertgegenständen suchten die Täter in den Fahrzeugen, einem weißen Skoda, einem blauen Subaru und einem schwarzen Golf, nach Beute.

In einem Auto wurden sie fündig und ließen eine geringe Summe Münzgeld mitgehen. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ist mit den Fällen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Fahrradladen im Visier Krimineller – Wer hat etwas bemerkt?

Griesheim (ots) – Am Sonntag 12.12.21 geriet ein Fahrradgeschäft in der Feldstraße in das Visier Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich die Täter über die Eingangstür gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum verschafft. Dabei löste der Alarm aus und schlug die Täter mutmaßlich in die Flucht bevor sie Beute machen konnten.

Eine durch den Alarm ausgelöste Fahndung verlief ohne Erfolg. Der von den noch Unbekannten verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Groß-Gerau

Holzhaus brennt – Brandursache unklar

Biebesheim (ots) – In der Nacht zum Montag (13.12.), gegen 1.00 Uhr, geriet ein als Wohnhaus genutztes Holzhaus “An der Beune” aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Biebesheim hatte die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle.

Der 60 Jahre alte Bewohner, der zunächst seine drei Hunde vor den Flammen rettete, wurde anschließend von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Gefahrenbereich gebracht. Bei ihm bestand der Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation. Er wurde vom Rettungsdienst betreut aber nicht in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Weiterer Einbruch bei Vogelzüchtern

Nauheim (ots) – Neben dem Einbruch auf dem Gelände des Vogelzuchtvereins im Seeweg zwischen Donnerstag (09.12.) und Samstag (11.12.) (wir haben berichtet), ereignete sich in der Nacht zum Sonntag (12.12.) an gleicher Stelle ein weiterer, ähnlich gelagerter Fall. Hierbei erbeuteten die Täter nun aus einer Voliere 10 bis 15 “Rainbow”-Wellensittiche. Der Schaden beläuft sich hierbei auf weit über 1.000 Euro.

Autoscheibe eingeschlagen und Tasche entwendet

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Die Scheibe eines in der Darmstädter Landstraße geparkten weißen Opel, schlug ein Unbekannter am Sonntagnachmittag (12.12.), gegen 14.30 Uhr, ein. Der Täter erbeutete eine im Innenraum des Fahrzeugs abgelegte Umhängetasche samt Inhalt und flüchtete anschließend in Richtung Pestalozzistraße.

Der Flüchtige ist 30 bis 40 Jahre alt, 1,70-1,80 Meter groß und kräftig. Er trug eine beige Hose, schwarze Jacke und Schuhe sowie eine beigefarbene Mütze. Der Mann soll ein südländisches Erscheinungsbild haben. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Heckscheibe an Smart beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Im Zeitraum vom 30.11.2021 bis 06.12.2021 beschädigte ein noch unbekannter Täter in der Straße “Albrecht-Dürer-Ring” in Walldorf ein schwarzes Smart Cabriolet an der Heckscheibe. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/40060 entgegen.

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Trebur-Astheim (ots) – Am Sonntagmorgen 12.12.21 kam es in der Hans-Böckler-Straße gegen 04.00 Uhr zu einem Wohnungsbrand. In einer Dachgeschosswohnung eines Fachwerkhauses entstand in der Nacht eine starke Rauchentwicklung, welche in einen Brand überging. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Hunderttausend Euro. Sämtliche Wohnungen des Hauses sind bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Vorsorglich wurden durch die Rettungskräfte 2 Bewohner, 21 und 40 Jahre alt, in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur Untersuchung und Betreuung gebracht. Die restlichen Hausbewohner konnten anderweitig untergebracht werden.

Während des Einsatzes waren die Feuerwehren der angrenzenden Ortschaften Geinsheim, Trebur und Astheim, sowie die Unterstützungswehr aus Rüsselsheim am Brandort eingesetzt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Das zuständige Kommissariat K 10 in Rüsselsheim wird die weiteren Ermittlungen hierzu übernehmen.

Sachbeschädigung an Pkw

Kelsterbach (ots) – Vermutlich auf dem Parkplatz Auf der Mainhöhe Höhe Hausnummer 15 beschädigten Unbekannte in der Zeit von Samstag 11.12.2021 zwischen 00:30-12:00 Uhr, den schwarzen VW Polo mit dem amtlichen deutschen Kennzeichen GG-F 9898 des Geschädigten, indem mehrmals die komplette linke Fahrzeugseite zerkratzt wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0.

Kreis Bergstraße

Vier Verletze bei Verkehrsunfall

Viernheim (ots) – Vier Personen wurden am Freitag 10.12.21 bei einem Verkehrsunfall auf der Heddesheimer Straße leicht verletzt. Ein 23-jähriger Autofahrer hatte gegen 20:40 Uhr beim Linksabbiegen auf die Autobahn einen entgegenkommenden Pkw mit einem 31-jährigen Fahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis übersehen und war mit diesem zusammengestoßen.

Die beiden Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Allerdings erlitten deren Mitfahrer im Alter von 13-62 Jahren leichte Verletzungen und wurden zum Teil in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beiden Pkw entstand insgesamt Sachschaden von über 10.000 Euro. Die Heddesheimer Straße musste bis etwa 22:30 Uhr gesperrt werden.

Hellhörig geworden – Bankmitarbeiter verhindert Trickbetrug

Lorsch (ots) – Der Aufmerksamkeit eines Bankmitarbeiters ist es zu verdanken, dass am Freitagmittag (10.12.) noch rechtzeitig ein Trickbetrug verhindert werden konnte. Eine über 70 Jahre alte Frau aus Lorsch sollte 35.000 Euro bezahlen. Ihr wurde vorgespielt, dass ihr Sohn mit einer schweren Corona-Erkrankung im Krankenhaus liegen würde und dringend wichtige Medikamente aus der Schweiz benötige.

Vertrauensvoll wandte sich die Angerufene an ihre Hausbank und erzählte von dem Schicksal. Behutsam riet ihr der Bankangestellte, den Sachverhalt zu überprüfen. Gesagt, getan. Ein Anruf bei ihrem Sohn deckte den Schwindel sehr schnell auf.

In diesem Zusammenhang kann die Polizei nicht genug vor dieser perfiden Masche warnen. Bleiben Sie misstrauisch! Hinterfragen Sie Sachverhalte, z.B. indem Sie nach dem Geburtsdatum des vorgegebenen Angehörigen fragen. Und vor allen Dingen, versichern Sie sich bei Personen Ihres Vertrauens oder der Polizei rück.

Vandalismus an Bushaltestelle

Zwingenberg (ots) – Die Scheibe einer Bushaltestelle wurde zwischen Samstag 11.12.21 und Sonntagmittag 12.12.21 im Pass/Nähe Pfarrhausgasse zertrümmert. Im Weiteren wurden in der Wiesenstraße vier Warnbarken entwendet und später unter der Bahnbrücke an einem Lebensmittelmarkt entsorgt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 400 Euro.

Ein Anwohner hat in der Nacht zum Sonntag eine Personengruppe bemerkt, die in dem Bereich entlanglief. Ob Personen aus der Gruppe für die Beschädigung an der Bushaltestelle und der Wegnahme der Barken verantwortlich sind, müssen weitere Ermittlungen zeigen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Bensheim (K 41), unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen – Zeugen gesucht

B45 Bad König (ots) – Am Sonntag (12.12.) ereignete sich gegen 13:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 45 in Höhe Bad König bei dem insgesamt 4 PKWs beteiligt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die vier PKW die B 45 in Richtung Erbach, als plötzlich und unerwartet der vorderste PKW stark abbremste und in verbotener Weise nach rechts in einen Feldweg abbog. Die beiden ersten nachfolgenden PKW konnten noch rechtzeitig abbremsen und zum Stillstand kommen.

Die hinterste PKW-Fahrerin, eine 61-jährige Frau aus Roßdorf, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den PKW eines 29-jährigen Michelstädters auf, der wiederum auf den PKW einer 24-jährigen Darmstädterin geschoben wurde. An den drei beteiligten PKW entstand ein vorläufiger Sachschaden von ca. 15.000 EUR. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der zuvor, in verbotener Weise abgebogene PKW, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach Angaben der Beteiligten soll es sich um einen dunklen Mercedes oder BMW als Kombilimousine gehandelt haben.

Personen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang bzw. vor allem zum Kennzeichen des Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Sachbearbeitertischen Dienststelle in Erbach unter der Rufnummer 06062-9530 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Beeinträchtigung des Strom- /Telefonnetz

Breuberg (ots) – Am Samstag 11.12.21 befuhr ein 76 Jähriger Darmstädter mit seinem Audi die Ortsdurchfahrt von Brensbach-Höllerbach in Richtung Brensbach. In Höhe der Hausnummer 45 kam er aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei auf dem Gehweg befindlichen Verteilerkästen. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und blieb mit dem Dach auf der Fahrbahn liegen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden der Fahrzeugführer, sowie dessen 71-jährige Beifahrerin leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.

Am Fahrzeug und den Verteilerkästen entstand hoher Sachschaden. Hierdurch wurden die umliegenden Haushalte von der Strom- und Telefonversorgung abgeschnitten bis der Notdienst vor Ort eintraf. Während der Aufräumarbeiten war die Ortsdurchfahrt für 2 Stunden voll gesperrt. Die örtlichen Verkehrsmaßnahmen wurde durch die freiwillige Feuerwehr Brensbach übernommen.

Der komplette Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 EUR.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person – Verdacht illegales Autorennen – Zeugenaufruf

Michelstadt (ots) – Am Montag 06.12.21 gegen 01:15 Uhr, kam es auf dem Streckenabschnitt der B45 zwischen Michelstadt und Bad König-Zell zu einem Verkehrsunfall, dessen Ursache mutmaßlich ein sogenanntes illegales Autorennen gesetzt war. Nach bisherigen Ermittlungen hatten ein 20- und ein 23-jähriger Odenwälder noch im innerörtlichen Bereich von Michelstadt ein Autorennen gestartet.

Dabei fuhren sie mit in der Raser- und Poserszene beliebten Automarken bzw. -typen. Ihre Fahrt setzten die beiden über die B45 in RichtungBad König fort. Auf dem zweispurigen Bereich der B45 fuhr vor den beiden ein 56-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg. Aufgrund ihrer unangepassten Geschwindigkeit in der dortigen 100er Zone konnte der auf der rechten Spur fahrende 20jährige eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug des Darmstadt-Dieburgers auf.

Durch den Aufprall kam das getroffene Fahrzeug auf der rechten Spur zum Stehen. Der Odenwälder kam zunächst nach rechts auf das Fahrbahnbankett ab, traf dort eine Schutzplanke und wurde dadurch nach links in die Gegenfahrspur abgewiesen. Dort kam es erneut zu einem Leitplankenkontakt wonach das Fahrzeug stehen blieb. Der junge Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Bei beiden beteiligten Fahrzeuge kam es zu wirtschaftlichem Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf ca. 30.000 Euro belaufen.

Der 23-jährige Fahrer, welcher die linke der beiden Fahrspuren nach Bad König genutzt hatte, entfernte sich von der Unfallstelle. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte er angetroffen und angehalten werden. Neben weiteren vorgeworfenen Delikten wird deshalb gegen den jungen Mann wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Noch während der polizeilichen Erstmaßnahmen wurde die Staatsanwaltschaft Darmstadt eingeschaltet. Alle Fahrzeuge wurden sichergestellt und ein Sachverständiger auch noch in der Nacht mithinzugezogen. Zur eindeutigen Klärung des Sachverhalts werden alle technischen Mittel eingesetzt.

Aufgrund des bisher ermittelten Unfallgeschehens war es wahrscheinlich nur vom Zufall abhängig, dass kein schlimmerer Personenschaden verursacht wurde. Gegen die beiden jungen Männer werden die Vorwürfe der Teilnahme an einem illegalen Autorennen und des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr geprüft.

Die B45 war für die umfangreichen Ermittlungs- und Bergungsmaßnahmen mehrere Stunden gesperrt. Umfangreiche Ableitungsmaßnahmen waren auch aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs notwendig. Die Feuerwehren Michelstadt und Bad König kamen neben dem Rettungsdienst zum Einsatz.

Die Polizei Erbach erbittet Zeugenhinweise unter 06062/9530. Von besonderem Interesse ist hierbei das Verkehrsverhalten, welches die beiden jungen Männer noch vor dem Verkehrsunfall im Straßenverkehr gezeigt hatten.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad König (ots) – Am Samstag den 11.12.2021 kam es auf einem Parkplatz in der Frankfurter Straße in Bad König zu einer Verkehrsunfallflucht an einem blauen VW. Zwischen 14:30-19:30 Uhr wurde die rechte Hintertür auf der Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich hierbei auf mindestens 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Erbach unter 06062/953-0 entgegen.

Von Unfallstelle geflüchtet

Bad König (ots) – Am Donnerstag 09.12.2021 in der Zeit von 11:24-11:56 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, den auf dem Parkplatz “AlteSchule” ordungsgemäß geparkten grauen Audi A4 Avant. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Kennzeichen des Lastwagens geben können oder die eine Beschriftung auf dem Gespann erkennen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Erbach (06062/953-0) zu melden.

