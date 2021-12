Gießen: Mit Gürtel geschlagen

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:45 Uhr kam es in Gießen im Bereich Ludwigstraße zu einer Auseinandersetzung, bei der eine Person mit einem Gürtel geschlagen wurde. Am Boden liegend wurde das Opfer durch 2 Personen dann noch weiter geschlagen und gewürgt.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, die am frühen Samstagmorgen Beobachtungen im Bereich eines Imbisses beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Heuchelheim: Widerstand geleistet und Polizisten bespuckt

Am frühen Sonntagabend des 12.Dezember kam es gegen 19:45 Uhr in einer Unterkunft für Asylsuchende zur einer Bedrohung. Ein 29-Jähriger bedrohte zunächst einen Mitbewohner mit dem Tode. Bei Eintreffen der Polizei zeigte sich der Täter aggressiv und folgte nicht den Anweisungen der Polizei.

Der, wie sich später herausstellte, unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende 29-jährige Asylsuchende, bespuckte die eingesetzten Beamten und leistete Widerstand. Nach der Festnahme des Täters kollabierte der Mann und musste durch Rettungskräfte behandelt und in das Uniklinikum Gießen verbracht werden.

Gießen: Hund an zwei Unfällen beteiligt

Am Samstagabend, den 11.12.2021. machte sich ein Hund in Wieseck in Höhe der Gießener Straße auf “Wanderschaft”. Dabei kam es offenbar zu zwei Verkehrsunfällen. Zum ersten Unfall kam es am Samstagabend (gegen 22.15 Uhr) in Höhe der Hausnummer 35. Ein 22-Jähriger war mit seinem PKW in Richtung Jungfernstraße unterwegs, als der Hund auf die Straße rannte. Es kam zu einem leichten Sachschaden an dem PKW des Mannes.

Kurz danach kam es zum zweiten Unfall. Offenbar rannte der Hund wieder auf die Straße und stieß mit dem PKW einer 21-Jährigen zusammen. Bei den Ermittlungen konnte die Besitzerin des Hundes, der offenbar nicht schwerer verletzt wurde, ermittelt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Pohlheim: Mann verletzt

Am Sonntagmorgen wurde ein Mann offenbar unsanft aus einem Etablissements in Garbenteich geworfen. Der Gast musste, nachdem er laut und unfreundlich gewesen sein soll, den Betrieb verlassen. Dabei soll er unter anderem mit einem Müllereimer geschlagen worden sein.

Der Mann musste durch einen Rettungswagen ins Klinikum nach Lich transportiert. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kaputte Fenster und beschädigte Türen an Sporthalle

Zwischen Freitag und Montag haben unbekannte an einer Turnhalle im Bereich Paul-Schneider-Straße mehrere Fenster und eine Notausgangstür beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung auf dem Schulgelände geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizei in Gießen unter 0641/7006-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Gießen: Kennzeichen gestohlen

An einem im Bereich Liebigstraße abgestellten Fahrzeug wurden im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag die Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug stand im Bereich der Apotheke. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Entwendung der Kennzeichen machen können. Diese wenden sich bitte an die Polizei in Gießen unter der 0641/7006-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Langgöns: Teurer AMG entwendet

In der Leihgesterner Straße kam es am letzten Wochenende, zwischen Samstagabend und Sonntagmittag, zum Diebstahl eines hochwertigen Mercedes Benz, Typ AMG G 63. Die Täter hatten dazu zwei Betonpfeiler beseitigt, um auf das Firmengelände zu kommen. Anschließend machten sich die Diebe an dem PKW, der einen Wert von über 100.000 Euro hat, zu schaffen. An dem schwarzen Auto befanden sich keine Kennzeichen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 – 7006 2555.

Gießen: Auseinandersetzung und beschädigtes Kraftfahrzeug

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gg. 03:25 Uhr kam es im Bereich Dammstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Im Rahmen des Streits schlug eine Person mit einer Eisenstange auf einen dort geparkten PKW ein. Die Polizei konnte die Personen antreffen und die Situation klären. Ein Verfahren wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Online Kauf, aber pass auf!

Ein neues Auto für fast 50.000 Euro wollte ein Gießener am vergangenen Wochenende über eine bekannte Kleinanzeigen Plattform im Internet kaufen. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben und das Angebot vorgetäuscht. Bei den vom Anbieter übersandten Dokumenten, wie Personalausweis und Fahrzeugdokumenten, dürfte es sich um nach Erfahrung der polizeilichen Ermittler um Fälschungen oder missbräuchlich genutzter Dokumente handeln. In diesem Fall ist es beim Versuch geblieben und aufgrund des umsichtigen Handelns des Gießeners nicht zu einem Schaden gekommen. Dieser Fall zeigt einmal mehr, dass auch trotz vermeintlich übersandter Dokument, wie einem Personalausweis, beim Online-Einkauf entsprechende Achtsamkeit geboten ist! Wir möchten, dass auch Sie sich bleiben. Die Polizei empfiehlt daher: Prüfen Sie Inserate sorgfältig Schauen Sie sich Ihr Wunschfahrzeug vor Ort an! Bleiben Sie misstrauisch, insbesondere bei falschen Telefonnummern des Anbieters oder wenn dieser nur per E-Mail kommunizieren möchte. Weitere wichtige Hinweise und Tipps zum Fahrzeugkauf im Internet finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/safer-internet-day-augen-auf-beim-autokauf/

Biebertal: Falscher Microsoft Mitarbeiter ruft an

Immer wieder melden sich die sogenannten falschen Microsoft Mitarbeiter bei Bürgerinnen und Bürgern in Mittelhessen. Diesmal klingelte es bei einer 81jährigen in Biebertal. Sie sollte Guthaben Karten kaufen und die Codes an Anrufer durchgeben. Die 81jährige roch den Braten jedoch und ging auf die Forderungen des falschen Anrufers nicht ein. Microsoft ruft nicht an!!! Daher empfiehlt die Polizei. LEGEN SIE AUF, wenn ein vermeintlicher Mitarbeiter der Firma Microsoft bei Ihnen anruft! Bleiben Sie sicher!

Verkehrsunfälle:

Biebertal: Unfallflucht

Am späten Freitagnachmittag (10.12.2021) kam es in der Krofdorfer Straße zwischen Rodheim-Bieber und Krofdorf-Gleiberg zu einer Berührung zweier Fahrzeuge. Ein Unbekannter, der ca. zwischen 17:45 Uhr und 18:00 Uhr mit einem Fahrzeug aus Richtung Wettenberg in Fahrtrichtung Biebertal fuhr, kam aus unbekannter Ursache offenbar auf die Gegenfahrbahn und touchierte hier ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Spiegel des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde beschädigt. Das Fahrzeug entfernte sich vom Unfallort, ohne sich nach Schäden bzw. Unfallfolgen zu erkundigen oder seine Daten zu hinterlassen. Wer hat am fraglichen Freitag etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Langgöns: Auf A 45 von Fahrbahn abgekommen

Am Samstag, den 11.03., kam ein 47 – jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW im Bereich der A45 zw. Gambacher Kreuz und Kreuz Gießen-Süd, in Höhe der dortigen Baustelle, nach links von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 – 7043 5010.

Gießen: Unfallflucht in der Wetzsteinstraße

Beim Ausparken in der Wetzsteinstraße in Gießen, stieß ein Unbekannter gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug. Es kam zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Schaden an dem blauen Opel Astra wurde am späten Sonntagabend festgestellt. Offenbar kam es in den Stunden zuvor zur Unfallflucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Unfall mit Streifenwagen

Im Rahmen einer Alarmfahrt fuhr ein Funkwagen der Polizei im Bereich Ludwigstraße/Bleichstraße am Sonntag (12.12.2021), gg. 22:55 Uhr, in die Ampelkreuzung ein. Die Funkstreife hatte Sondersignale eingeschaltet und war bei “roter” Ampel unterwegs. Im Kreuzungsbereich touchierte der Streifenwagen den VW Golf eines 25-jährigen Gießeners.

Offenbar war dieser bei grüner Schaltung losgefahren. Der gleichaltrige Beifahrer des 25-Jährigen wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in das Uniklinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Bei Parkmanöver BMW touchiert

Ein bislang Unbekannter stieß offenbar bei einem Parkmanöver in der Otto-Behagel-Straße gegen einen geparkten blauen BMW 120d. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Beim Vorbeifahren Ford gestreift

2.000 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines Ford nach einer Unfallflucht in der Straße “Schmittgraben”. Offenbar beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter zwischen Dienstag (07.Dezember) 13.00 Uhr und Mittwoch (08.Dezember) 08.00 Uhr einen geparkten blauen Ranger. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

