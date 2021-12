Einbrecher stehlen Bargeld aus Wohnung

Neukirchen (ots) – 06.12.2021, 11:00 Uhr bis 11.12.2021, 12:40 Uhr – Unbekannte Täter brachen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Drosselweg ein und stahlen Bargeld. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Mehrfamilienhaus.

Hier brachen sie die Wohnungstür einer Wohnung auf und begaben sich in die Räumlichkeiten. Aus einer Kommode stahlen die Täter vorgefundenes Bargeld. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beträgt 200 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Unbekannte Diebe stehlen Dieselkraftstoff aus Lkws

Edermünde-Holzhausen (ots) – 11.12.2021, 17:00 Uhr bis 12.12.2021, 19:46 Uhr – Über 400 Liter Dieselkraftstoff stahlen unbekannte Täter aus drei geparkten Lkw in der Hauptstraße. Die Täter begaben sich zu dem Gelände einer Transportfirma und überstiegen den dortigen Zaun. Anschließend brachen sie an drei Lkws die verschlossenen Tankdeckel auf und zapften größere Mengen Dieselkraftstoff aus den Tanks.

Es wurden insgesamt ca. 425 Liter Kraftstoff im Wert von 640 Euro gestohlen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 400 Euro. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Pkws oder Klein-Lkws, bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

