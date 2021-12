Haßloch: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Haßloch – Erneut wurde der Feuerwehr am heutigen Montag, 13.12.2021, um 15:48 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich L529 und B39 gemeldet. Dort stießen zwei PKW zusammen, wobei einer auf dem Dach liegen blieb.

Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus. An der Einsatzstelle wurden auslaufende Betriebsstoffe abgestreut, der Brandschutz sichergestellt und die Batterien abgeklemmt. Desweiteren befreiten die Wehrleute die Fahrerin ohne hydraulisches Rettungsgerät aus dem umgestürzten PKW, betreute diese und übergaben sie an den Rettungsdienst, welcher sie in ein Krankenhaus verbrachte.

Während der Rettungsarbeiten musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden. Nach etwa eineinhalb Stunden konnte der Einsatz als abgeschlossen gemeldet werden.