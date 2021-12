Polizei Sontra

Zusammenstoß von Klein-Lkw und Sattelzug – Beide Fahrer im Krankenhaus

Zu einem Unfall mit einem Sattelzug und einem Klein-Lkw kam es am Montagvormittag gegen 11.00 Uhr auf der Bundesstraße B 27 bei Sontra Berneburg. Die beiden Fahrer trugen bei der Kollision nach bisherigen Erkenntnissen zum Glück nur leichtere Verletzungen davon. Aufgrund des Unfalls kam es auf der B 27 zeitweilig auch zu Verkehrsbehinderungen.

Nach vorläufigem Ermittlungsstand befuhr ein 36-Jähriger aus Dankmarshausen mit einem Klein-Lkw (7,5 t) die Bundesstraße B 27 von Cornberg kommend in Richtung Sontra. Als ein dem Klein-Lkw unmittelbar vorausfahrender Pkw in Höhe Berneburg nach links abbiegen wollte, wich der 36-Jährige seinerseits nach links aus, um einen Auffahrunfall mit dem Pkw zu vermeiden.

Dabei der geriet der 36-Jährige dann mit seinem Fahrzeug allerdings auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden Sattelzug kollidierte, der von einem 58-Jährigen aus Lohfelden gefahren wurde.

Neben der Polizei waren u.a. die Feuerwehr, die Straßenmeisterei sowie auch zwei Rettungswagen und ein Notarzt an der Unfallstelle im Einsatz. Beide Fahrer konnten die Fahrerkabine letztlich ohne größere Schwierigkeiten verlassen, klagten an der Unfallstelle dann aber über gesundheitliche Beschwerden, so dass die Fahrer mit noch nicht näher bekannten Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser verbracht wurden.

Die Bundesstraße musste im Bereich der Unfallstelle in beide Richtung zeitweise voll gesperrt werden. Aufgrund der Beschädigungen mussten beide verunfallten Fahrzeuge zudem abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden bei dem Unfall ist noch nicht abschließend beziffert, beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge aber auf mehrere tausend Euro.

Polizei Eschwege

Einbruch in ehemaliges Möbelhaus im Hessenring; Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen Unbekannte zwischen 01.30 Uhr und 02.30 Uhr in ein leer stehendes, z.T. abgebranntes Möbelgeschäft im Hessenring in Eschwege ein. Durch Zeugen konnte später noch ein grauer BMW mit ESW-Zulassung gesichtet werden, mit welchem sich die mutmaßlichen Einbrecher offenbar entfernten. Bei dem Vorfall ist lt. Bericht etwa 100 Euro Sachschaden angerichtet worden, geklaut wurde nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Göttingen ist am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr auf der Bundestraße B 249 zwischen Wanfried und Frieda mit einem Wildschwein zusammengestoßen, was bei dem Aufprall tödlich verletzt wurde. An dem Pkw der jungen Frau entstand ein Schaden von 3500 Euro. Das Auto war zudem nicht mehr fahrbereit, so dass eine Abschleppung des Fahrzeugs veranlasst werden musste.

BMW-Emblem von Pkw geklaut; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem Unbekannte zwischen Freitag 19.00 Uhr und Samstag 09.00 Uhr in der Gartenstraße in Eschwege von einem silbernen BMW 520i das BMW-Emblem ab gehebelt und geklaut haben. Der Schaden liegt bei 50 Euro. Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Sachbeschädigung auf Friedhof; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben auf dem Friedhof in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf, bei den Baumgräbern die an die Straße „Huhngraben angrenzen, an einer Grabstelle einen Porzellanengel auf eine Grabgranitplatte geworfen. Der Engel wurde dabei zerstört und die Platte ebenfalls beschädigt. Festgestellt wurde der Vorfall am letzten Freitag gegen 08.00 Uhr. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe. Hinweise nehmen die Beamten unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Container mit Altglas; Polizei sucht Zeugen

Den Diebstahl eines Containers mit Altglas meldet die Polizei in Hessisch Lichtenau. Angezeigt wurde der Diebstahl heute Morgen um kurz nach 08.30 Uhr. Der Diebstahl geschah aber bereits letzte Woche zwischen Donnerstag 17.00 Uhr und Freitagmorgen 10.00 Uhr. Der Container stand zur Tatzeit auf dem Gelände einer Glaserei in der Berliner Straße in Großalmerode und wurde von dort vmtl. mit einem Lkw abtransportiert. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Graffiti an Hauswand; Polizei sucht Zeugen

In der vergangenen Nacht ist im Philosophenweg in Witzenhausen eine Hauswand mit blauer Farbe beschmiert worden. Festgestellt wurde der Vorfall heute Morgen gegen 09.25 Uhr. Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.

Pkws kollidieren im Einmündungsbereich B 80/B 27 – Schaden 17.000 Euro

Polizei Witzenhausen (ots) – Ein 25-jähriger Autofahrer aus Göttingen hat heute Morgen einen Verkehrsunfall verursacht, als er von der Bundesstraße B 80 aus Richtung Witzenhausen kommend auf die Bundesstraße B 27 in Fahrtrichtung Göttingen einbiegen wollte.

Im Einmündungsbereich kollidierte der 25-Jährige dann mit dem Fahrzeug einer 27-Jährigen aus Rosdorf, die auf der B 27 bevorrechtigt aus Richtung Göttingen kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf unterwegs war.

Der Unfall geschah um kurz nach 08.00 Uhr heute Morgen. Beide Autos waren durch den Zusammenprall so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass in beiden Fällen eine Abschleppung erfolgen musste. Zudem sind bei dem Zusammenstoß auch Teile der Leitplanke beschädigt worden, so dass sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 17.000 Euro beläuft.

Der 25-jährige Unfallverursacher und die 27-jährige Autofahrerin sind beide von größeren Verletzungen verschont geblieben und wurden jeweils mit Verdacht auf HWS in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Neben Polizei und Rettungskräften war außerdem die zuständige Straßenmeisterei wegen auslaufender Betriebsstoffe an der Unfallstelle im Einsatz und stellte u.a. entsprechende Warnschilder auf.

Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden. Gegen 09.45 Uhr war die Unfallstelle komplett geräumt, so dass der Verkehr wieder ungehindert in beide Richtung fließen konnte.

