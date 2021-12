Mehrere Tablets aus Grundschule gestohlen

Schwalbach am Taunus (ots)-(fh) – In der Nacht zum Montag 13.12.2021 sind Einbrecher in eine Schwalbacher Grundschule eingestiegen und haben Elektronikartikel, darunter mehrere Tablets der Marke “Apple” gestohlen. Die bislang unbekannten Täter suchten die Lehranstalt in einem dicht besiedelten Wohngebiet in der Straße “Ostring” auf und verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Gebäude.

Dort angekommen, entwendeten die Täter diverse Elektronikartikel wie unter anderem “Apple iPads” und flüchteten mit ihrer hochpreisigen Beute in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Jugendliche Graffitisprüher erwischt

Hattersheim am Main, Lorsbacher Straße, Samstag, 11.12.2021, 14:00 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag gelang es der Polizei in Hattersheim zwei jugendliche Graffitisprüher auf frischer Tat zu ertappen. Gegen 14:00 Uhr wurde die Polizei über die beiden Farbschmierer in Kenntnis gesetzt, welche sich an einer Lärmschutzwand in der Lorsbacher Straße zu schaffen machen würden. Beim Eintreffen der Streifen konnten die beiden aus dem Main-Taunus-Kreis stammenden Minderjährigen noch während des Besprühens angetroffen werden. Sie wurden im Anschluss auf die Dienststelle gebracht und in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Reifen zerstochen

Kriftel, Samstag 11.12.2021, 22:00 Uhr bis Sonntag 12.12.2021, 12:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein geparktes Fahrzeug auf einem Parkplatz in Kriftel erheblich beschädigt. Die unbekannten Täter suchten den “P + R Parkplatz” in der Raiffeisenstraße auf, zerstachen die beiden linken Reifen des grauen Audi und zerkratzten die Fahrerseite. Im Anschluss an die Sachbeschädigung, deren Schadenshöhe auf rund 1.500 Euro geschätzt wird, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Hofheim-Diedenbergen, Ländchesweg, Mittwoch, 08.12.2021, 07:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(fh)Bereits am Mittwoch, dem 08.12.2021, ereignete sich im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen eine schadensträchtige Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum 07:00 Uhr und 16:30 Uhr parkte ein blauer Opel Corsa am Fahrbahnrand der Straße “Ländchesweg”. Im besagten Zeitraum touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Opel und beschädigte diesen dabei im Bereich der Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Ersten Ermittlungen zufolge, könnte es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06190) 9360-45 entgegen.

Diebstahl von Kleinkraftrad und zwei Motorradhelmen

Flörsheim am Main,Freitag 10.12.2021, 22:00 Uhr bis Samstag 11.12.2021, 06:45 Uhr

In der Nacht zum Samstag verschafften sich Unbekannte Zugang in eine Garage in der Alt Hochheimer Straße in 65439 Flörsheim am Main. Der oder die Täter entwendeten aus der Garage ein Kleinkraftrad, dessen Schlüssel im Zündschloss steckte, sowie zwei Motorradhelme im Gesamtwert von ca. 1000,00EUR. Zudem wurde versucht, das ebenfalls in der Garage stehende Krad zu entwenden. Nachdem dies offensichtlich scheiterte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Wenig später konnte das entwendete Kleinkraftrad in unmittelbarer Nähe zum Tatort aufgefunden werden.

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrrad-Diebstahl

Liederbach am Taunus, Hinter der Mühle, Samstag, 11.12.2021, 16:36 Uhr

Am späten Samstagnachmittag kam es in Liederbach am Taunus zum Diebstahl eines Fahrrads. Der Eigentümer des Fahrrads konnte den 48-Jährigen Täter, gemeinsam mit dem zuvor entwendeten Fahrrad, auf dem Parkplatz eines in der Nähe befindlichen Lebensmittelgeschäftes feststellen. Anschließend verständigte der Eigentümer des Fahrrads die Polizeistation Kelkheim. Diese stellten die Personalien des 48- Jährigen Täters fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Einbruch in Wohnungen

Kriftel, Kirchstraße, Samstag, 11.12.2021, 18:00 Uhr bis 19:17 Uhr

Am Samstagabend sind Einbrecher in der Kirchstraße in Kriftel in eine Wohnung eingebrochen. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:17 Uhr nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner, indem sie die Wohnungstür aufhebelten. In der Wohnung durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und entwendeten diverse Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend flüchteten die Einbrecher, vermutlich mit einem silbernen Opel, über den Schmelzweg in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Einbruchversuch in Garage

Hattersheim Okriftel, Stettiner Straße, Dienstag, 07.12.2021 bis Mittwoch 08.12.2021

Am Freitag, den 10.12.2021 wurde der Polizei in Hofheim bekannt, dass versucht wurde zwischen dem 07.12.2021 und dem 08.12.2021 eine Garage in der Stettiner Straße in Hattersheim Okriftel aufzubrechen. Das elektrische Garagentor gehört zu einem Reihenhaus. Der oder die Täter konnten nicht in die Garage gelangen.

Bislang fehlt von den Tätern jede Spur. Am Tor entstand Sachschaden. Die Polizei Hofheim nimmt dazu Hinweise unter der Telefonnummer 06192-2079-0 entgegen.

Fahrraddiebstahl in Liederbach

Alt Oberliederbach, Freitag, 10.12.2021 von 18:00 Uhr bis 19:20 Uhr

Im Zeitraum von Freitag, den 10.12.2021 18:00 Uhr bis 19:20 Uhr wurden zwei Fahrräder der Marke Rockrider im Wert von insgesamt fast 600,- Euro entwendet. Die Fahrräder wurden vor der Haustür in der Straße Alt Oberliederbach in Liederbach am Taunus vom Besitzer angeschlossen. Die Schlösser der Fahrräder wurden geknackt und die Fahrräder unerkannt gestohlen. Hinweise zu dem oder den Tätern können der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195-6749-0 gemeldet werden.

Einbruch in Gewerbe

Sulzbach am Taunus, Oberliederbacher Weg, Freitag, 10.12.2021, 23:00 Uhr bis Samstag, 11.12.2021 um 07:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Oberliederbacher Weg in Sulzbach am Taunus zu einem Einbruch in ein Gewerbeobjekt. Der oder die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in das Objekt, in welchem mehrere Büros ansässig sind. Zu einem Firmenbüro wurde eine Tür aufgehebelt und dort mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt.

Es wurde festgestellt, dass eine Geldkassette im Wert von mehreren 10.000 Euro weggekommen ist. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hier erbittet die Kriminalpolizei Hinweise unter der Telefonnummer 06192-2079-0.

Verkehrskontrolle in Sulzbach

L3266, Samstag, 11.12.2021 um 00:45 Uhr bis 02:00 Uhr

Im Zeitraum von Samstag, den 11.12.2021 von 00:45 Uhr 02:00 Uhr wurden durch mehrere Streifen der Polizeistation Eschborn Verkehrskontrollen auf der L3266 in Sulzbach am Taunus durchgeführt. Insgesamt wurden 14 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Im genannten Zeitraum waren 2 Verkehrsteilnehmer nicht angeschnallt. Dazu wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem war eine Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol im öffentlichen Straßenverkehr. Gegen sie wurde ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

