Frankfurt-Nordend (ots)-(em) – Am Sonntagvormittag 12.12.2021 hat ein unbekannter Täter ein 9-jähriges Kind brutal ausgeraubt. Gegen 09.45 wollte sich der 9-jährige Junge mit 40 Euro Bargeld in der Hand von seinem Zuhause in der Friedberger Landstraße, auf den Weg zu einem in derselben Straße befindlichen Schnellrestaurant machen. Doch er kam nicht weit.

Noch in der Auffahrt des Wohnhauses schlug ihm ein unbekannter Mann gegen den Kopf bzw. Oberkörper, entwendete dem Kind das Bargeld und ergriff anschließend in Richtung Friedberger Warte die Flucht. Der 9-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt.

Wer hat Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu der Tat und/oder dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das 6. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-10600 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

