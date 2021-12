Ludwigshafen: Neue Wegeführung für Fußgänger wegen Schließung von Rathaus und Rathauscenter

Ludwigshafen – Mit Schließung des Rathaus-Centers ist der Durchgang vom Hemshof zur Innenstadt und umgekehrt ab 1. Januar 2022 nicht mehr wie gewohnt möglich. Fußgänger werden gebeten, einen anderen Weg zu gehen, so wie derzeit auch an Sonn- und Feiertagen oder in den Nachtstunden.

Dieser Weg führt um das Areal des Rathaus-Centers herum. Allgemein sollte man sich zukünftig Richtung Europaplatz orientieren. Von der Prinzregentenstraße kommend führt der Weg über den Carl-Wurster-Platz und die Denisstraße nach einer Querung der Hartmannstraße zum Europaplatz. Vom Europaplatz geht es über einen der beiden Zebrastreifen unter der Hochstraße Nord hindurch in die Havering-Allee. Dabei passieren die Fußgänger zur Rechten den Parkplatz Jaegerstraße. Am Ende der Havering-Allee auf Höhe des Carl-Bosch-Gymnasiums gehen Fußgänger dann links in die Jaegerstraße in Richtung Innenstadt. Durch die Jaegerstraße gelangt man zum Rathausplatz und in die Fußgängerzone in der Bismarckstraße. Fußgänger, die von der Innenstadt in den Hemshof möchten, werden gebeten, diesen Weg auch zurückzunehmen. Für Radfahrer, welche vom Hemshof in die Innenstadt möchten, ändert sich erst einmal nichts. Sie können weiterhin die Routen des Rheintalradwegs nutzen. Vom Unteren Rheinufer kommend geht es unter der Rheinuferstraße hindurch auf die Dessauerstraße. Radfahrer unterqueren die Hochstraße Nord in Höhe Teichbecken Prinzregentenstraße. Von dort geht es Richtung Ludwigstraße. In entgegengesetzter Richtung kann der Weg entlang der Rheinuferstraße über die Rampe in Richtung Norden zur BASF genutzt werden. Die Route führt unter der Hochstraße Nord hindurch bis zum Hemshofkreisel.

Einen Anlaufpunkt mit Informationen rund um die Baustelle für Anwohner sowie Gewerbetreibende wird im Januar eingerichtet. Dann ist ein Mitarbeiter der Bauprojektgesellschaft (BPG) Ludwigshafen als Ansprechpartner vor Ort erreichbar.