Ludwigshafen: Neue Postadresse der Stadtverwaltung ab 01. Januar 2021 wegen Rathausauszug

Ludwigshafen – Die Schließung von Rathaus und Rathaus-Center steht kurz bevor: Zum Jahreswechsel werden die städtischen Mitarbeitenden der Bürgerdienste mit Bürgerbüro, der Rentenstelle und Einbürgerung sowie des Standesamts in das ehemalige Kreissparkassen-Gebäude in der Bismarckstraße 21-25 umziehen.

Die Räumlichkeiten wurden in den vergangenen Wochen nach den jeweiligen Bedarfen der Bereiche hergerichtet und Ende November der Stadt übergeben. Dem Umzug der Abteilungen steht daher nichts mehr im Wege. Wegen des Umzugs werden die Mitarbeiter dieser Bereiche vom 27. bis 30. Dezember 2021 nur eingeschränkt erreichbar sein. Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Bereiche und Services behalten während und nach dem Umzug ihre Gültigkeit. Ab Januar sind sie dann an neuem Standort eingerichtet. Termine können über die Online-Terminvereinbarung auf www.ludwigshafen.de gebucht werden. Der Zugang zu den Services und Dienstleistungen erfolgt über die Bismarckstraße 21. Die Bürgerdienste mit Bürgerbüro sind dann im Erdgeschoß, die Rentenstelle und Einbürgerung im ersten und das Standesamt im zweiten Obergeschoss untergebracht. Eine Rollstuhlrampe an der Hausnummer 21 ermöglicht den barrierefreien Zugang, ein Fahrstuhl am Eingang Bismarckstraße 23 Barrierefreiheit für die oberen Etagen.

Mit dem Auszug der Verwaltung aus dem Rathaus-Turm ändert sich auch die städtische Postadresse. Die neue Postadresse der Stadtverwaltung lautet:

Stadtverwaltung Ludwigshafen,

Bismarckstraße 25,

67059 Ludwigshafen am Rhein.

Die zentrale Poststelle mit Briefeinwurf wird in der Bismarckstraße 25 eingerichtet. Die bestehende Postfach-Adresse der Stadtverwaltung bleibt unverändert:

Stadt Ludwigshafen am Rhein,

Postfach 21 12 25,

67012 Ludwigshafen.

Mehr Informationen zum Rathausumzug oder den Kontakt zu den Mitarbeitern der Stadtverwaltung gibt es auf der Homepage der Stadt unter www.ludwigshafen.de.