Karlsruhe: KSC beteiligt sich im BBBank Wildpark an landesweiter Impfaktion

Karlsruhe – Unter dem Motto „Unsere Offensive: Impfen” rufen Profisportvereine in Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration zur Corona-Impfung auf. Der Karlsruher SC ist Teil der landesweiten Impfaktion und wird gemeinsam mit dem Städtischen Klinikum Karlsruhe am 15.12.21 von 17 bis 24 Uhr und am 16.12.21 von 8 bis 12 Uhr am BBBank Wildpark Impfungen durchführen.

Bei der Aktion werden nur Erstimpfungen vorgenommen. Sie findet zur angegebenen Zeit im Hospitality-Provisorium direkt hinter der Osttribüne des BBBank Wildparks am Adenauerring statt. Bitte bringen Sie das leserlich ausgefüllte Aufklärungsmerkblatt sowie den Anamnese- und Einwilligungsbogen (Download hier) mit. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. 12- bis 15-Jährige können sich nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person impfen lassen. Es stehen die Impfstoffe von Biontech (12 bis 29 Jahre) und Moderna (ab 30 Jahren) zur Verfügung.

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation empfiehlt der Karlsruher SC, die Parkplätze entlang des Adenauerrings zu nutzen. Der Birkenparkplatz steht nicht zur Verfügung.

In Kooperation mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration wollen Profisportvereine in ganz Baden-Württemberg die Impfkampagne #dranbleibenBW in den kommenden Wochen aktiv vorantreiben. Die bundesweit einmalige Kampagne „Unsere Offensive: Impfen“ vereint namenhafte Proficlubs aus Handball, Basketball, Fußball, Volleyball und Eishockey. Die 24-Stunden-Impfaktion soll vor allem bisher nicht Geimpfte erreichen und animieren, sich direkt im Stadion oder in der Sporthalle impfen zu lassen. Alle Infos sowie weitere Impf-Aktionen gibt es unter www.dranbleiben-bw.de.

#dranbleibenBW ist eine Aktions- und Informationskampagne des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg. Ziel der Kampagne ist es, Menschen in Baden-Württemberg über die Impfung aufzuklären, Fragen zu beantworten und niedrigschwellige Angebote für eine Impfung zu schaffen.