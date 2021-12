Neustadt: Verkaufstart der 2. Saisonhälfte – Saison-Programm 2021/2022

Neustadt an der Weinstraße – Der Vorverkauf für die zweite Hälfte des Saisonprogramms „Schauspiel- und Konzert“ der Kulturabteilung der Stadt Neustadt an der Weinstraße, der Kurpfalzkonzerte und der Treppenhauskonzerte startet am 13. Dezember 2021.

Die Kulturabteilung ist derzeit bis zum 31. Dezember 2021 für den Besucherverkehr geschlossen. Karten sind ab Montag, 13. Dezember 2021, daher ausschließlich online unter www.ticket-regional.de und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak Weiss Neustadt) erhältlich. Für alle Aufführungen bietet die Kulturabteilung eine Corona-Ausfall-Absicherung: sollte eine Veranstaltung abgesagt werden, werden erworbene Karten problemlos zurückerstattet!

Die aktuell gültigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen sind unter https://www.neustadt.eu/Karten-Informationen einzusehen. Kurzfristige Programm- und Besetzungsänderungen bleiben vorbehalten. Erworbene Karten für die Corona-bedingt ausfallenden Veranstaltungen im Dezember 2021 werden von der Kulturabteilung Neustadt erstattet. Die Rückgabe der Karten kann per Mail an kultur@neustadt.eu oder auf dem Postweg erfolgen (Kulturabteilung Neustadt an der Weinstraße, Hetzelplatz 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße). Bei der Zusendung müssen die komplette Anschrift, Telefonnummer und Bankverbindung (Kontoinhaber, IBAN, BIC) vermerkt sein. Bei der Zusendung per Mail müssen die Barcodes der zugesendeten Karten erkennbar sein.

THEATER | KONZERTE SAISON 2021/2022

KONZERTE

Do, 27.01.22, 20 Uhr: Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Solisten: Spark – die klassische Band Dirigent: Christoph Gedschold

Di, 15.03.22, 20 Uhr: Ensemble Risonanze

Werke u.a. von A. Vivaldi, W.Rihm & C. Debussy

So, 24.04.22, 17 Uhr: Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz

Dirigent: Markus Huber

Do, 12.05.22, 20 Uhr: Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Dirigent: Alexander Prior | Klavier: Maria Dolores Gaitán

THEATER

Do, 06.01.22, 20 Uhr: Drei Männer und ein Baby

Inszenierung des Tournee-Theaters Thespiskarren

Mi, 16.02.22, 20 Uhr: Amadeus

Eine Produktion der Konzertdirektion Landgraf

Do, 03.03.22, 20 Uhr: Mein Blind Date mit dem Leben

Präsentiert vom a.gon Theater München

Di, 22.03.22, 20 Uhr: Die verlorene Ehre der Katharina Blum

Aufführung des Pfalztheaters Kaiserslautern

Do, 28.04.22, 20 Uhr: Der zerbrochne Krug

Aufführung der Theaterkompagnie Stuttgart

Di, 24.05.22, 20 Uhr: Bürckel!

Eine Inszenierung des Pfalztheaters Kaiserslautern

KURPFALZ-KONZERTE Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

Mi, 02.02.22, 18 Uhr: Kurpfalz-Konzerte – Ballettabend

Do, 03.02.22, 18 Uhr: Kurpfalz-Konzerte – Ballettabend

Di, 05.04.22, 18 Uhr: Kurpfalz-Konzerte – Sinfonieorchester

Di, 17.05.22, 18 Uhr: Kurpfalz-Konzerte – Mannheimer Blech

TREPPENHAUSKONZERTE – Live-Konzert in der Tanzmanufaktur Neustadt