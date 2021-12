Kaiserslautern- Alle Jahre wieder spielt die Frankfurter Band „Engelrausch“ einzigartigen Winter-Jazz in der Stiftskirche Kaiserslautern, 17.12.2021, 20.00 Uhr

Letztes Jahr als Live-Streaming über YouTube. Dieses Jahr ist für ein kleines Publikum wieder Musik in natura zu hören. Auf ungewöhnlich eigenständige Art interpretiert das deutsche Trio internationale Weihnachtslieder in der Besetzung Akkordeon, Schlagzeug und Kontrabass. Tickets sind online auf www.citykirche-kl.de https://deref-web.de/mail/client/MbSx12C8wDo/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.citykirche-kl.de und an der Abendkasse erhältlich. Wegen der Corona bedingten Sitzplatzreduzierung auf 100 Plätze wird eine Reservierung empfohlen. Das Konzert wird nach der 2G-plus-Regel durchgeführt. Wer die dritte Impfung nachweisen kann, benötigt keinen Test, alle anderen einen tagesaktuellen Bürgertest.