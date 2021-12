Neustadt: Impfaktion im Kulturzentrum Herrenhof am 15. Dezember 2021

Neustadt an der Weinstraße – In Kooperation mit der Praxis Dr. Med. Otmar Müller aus Lambrecht macht das Kulturzentrum Herrenhof am Mittwoch, 15.12.2021, in seiner Kunsthalle ein unbürokratisches Impfangebot: Jede und jeder kann sich nach vorheriger telefonischer Anmeldung ab 15 Uhr im Herrenhof mit einem der gängigen Impfstoffe Erstimpfen oder Boostern lassen.

„Um die Wartezeiten für Einzelne möglichst kurz zu halten, benötigen wir ein telefonische Anmeldung der Interessierten unter 06321 963 999 0, die wir Montag 13.12., Dienstag 14.12. und Mittwoch 15.12. von 09 bis 13 Uhr entgegen nehmen.“

Zum Impftermin mitzubringen sind die Gesundheits- oder Versichertenkarte und der Impfpass oder ein anderer Nachweis bisheriger Covid-19-Impfungen.

Zusätzlich erleben Sie bei KULTUR IMPFT! auch Kultur, denn die Impfung findet in unserer Ausstellung dreier herausragender Künstler der Region, Günther Berlejung, Bernd Kastenholz und Günther Wilhelm, statt. Für KULTUR IMPFT! hatten sich alle Künstler bereit erklärt ihre Werke länger auszustellen, denn eigentlich war ihre Ausstellung vergangenen Sonntag zu Ende gegangen.